Труханов, Розенблат, Насиров... Виноваты не суды, а некомпетентная власть

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Труханов и Ко

Мэр Одессы Геннадий Труханов вышел на свободу — Соломенский районный суд Киева принял решение выпустить городского главу на поруки народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Дмитрия Голубова.

Ночь с 14 на 15 февраля одесскому градоначальнику Геннадию Труханову пришлось провести в ИВС. После того как он вернулся в Украину, его и вице-мэра Павла Вугельмана задержали сотрудники НАБУ. После предъявления подозрения мэра доставили в Соломенский районный суд Киева для избрания меры пресечения.

Мэру Труханову и ряду его подчиненных — заместителю Павлу Вугельману, директору департамента коммунальной собственности Алексею Спектору, а также главе комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета Василию Шкрябраю инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. Представители специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) ходатайствовали перед судом о мере пресечения для градоначальника в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в размере 50 миллионов гривен. Причем в качестве мотивации обвинение выдвинуло аргумент о возможном наличии у Труханова российского и греческого гражданства. В свою очередь защита настаивала на том, что подозреваемый не скрывался от следствия, а по своей воле прибыл в Киев, заранее связавшись через адвокатов с НАБУ и предупредив о своем приезде. По словам адвоката Александра Лысака, подозрение не вручалось его клиенту в аэропорту. Сам Труханов заявил о своей невиновности. По его словам, он не намерен ни от чего прятаться и просил своего адвоката официально связаться с НАБУ и сообщить о времени приезда, дабы избежать дальнейших спекуляций.

УНИАН Геннадий Труханов

В итоге Труханов остался на свободе. Суд также отпустил на поруки заммэра Одессы Павла Вугельмана.

Розенблат

В деле о задержании Борислава Розенблата сотрудниками НАБУ на борту самолета, суд принял сторону нардепа и признал его пострадавшим. Суд обязал старшего следователя "вручить памятку о правах и обязанностях пострадавшему Розенблату Бориславу Соломоновичу". Постановление не подлежит обжалованию.

"Это был зарубежный борт, не наши украинские авиалинии, соответственно все следственные действия должны были проходить в рамках международного сотрудничества. А этого не было", - сказал адвокат Розенблата Константин Глоба. — Он имел на это право, купил билет. Однако детективы не дали ему это сделать, задержали, провели обыск и пытались опрашивать".

Как известно, Розенблата обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО Укртехдобыч спецразрешений на пользование недрами.

УНИАН Народный депутат Борислав Розенблат во время заседания Соломенского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 18 июля 2017 г.

Насиров

Самое яркое и зрелищное дело НАБУ прошлого года — дело против главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Экс-глава ГФС подозревается в злоупотреблении служебным положением. В частности, НАБУ подозревает Насирова в том, что с мая 2015-го по март 2016 года тот принял ряд незаконных решений о рассрочках платежей с рентной платы за пользование недрами, задействованных в так называемой "газовой схеме Онищенко", что причинило ущерб государству на общую сумму 2,019 млрд грн.

Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога. В июле САП завершила досудебное расследование по его делу, отдав защите материалы для ознакомления. Но только 10 ноября 2017 года САП передала в суд обвинительный акт против Насирова в суд. 31 января 2018 года Насиров решением Кабмина был уволен с должности главы Государственной фискальной службы. СамНасиров заявил, что узнал о своем увольнении из прессы.

В феврале Роман Насиров обратился в Окружной административный суд Киева с иском о восстановлении его на этой должности с требованием взыскать в его пользу средний заработок за время вынужденного прогула.

Facebook Ирины Салий Роман Насиров в Соломенском райсуде Киева

Охендовский

Дело главы ЦИХ Михаила Охендовского особенно показательно, так как из подозреваемого он превратился в потерпевшего. В декабре 2016 года ему вручили подозрение в аэропорту. Главу ЦИК подозревали в получении взятки в размере 60 тысяч долларов от регионалов во время парламентских выборов. Фамилия Охендовского всплыла благодаря обнародованию "черной бухгалтерии" Партии регионов. После этого детективы НАБУ взялись проверять счета Охендовского. Но глава ЦИК подал ходатайство о закрытии уголовного производства в отношении себя. Аргументировал он это "ничтожеством почерковедческой экспертизы". Он уверял, что подпись на получение взятки не его. Также он заверил, что может опровергнуть все утверждения по подозрению. В марте 2017-го главу ЦИК объявили пострадавшим в уголовном производстве от действий детективов Национального антикоррупционного бюро Украины. В сентябре специализированная антикоррупционная прокуратура приостановила производство в отношении Охендовского.

УНИАН Михаил Охендовский в суде

Суды не виноваты

"Нужно ставить вопрос не о том, что происходит в украинской судебной системе, тут надо говорить, что происходит в украинской правоохранительной системе. Судебная система констатирует исключительно те факты, которые были переданы в суд. Обжаловать свое увольнение в суде — право Насирова, и он обращается с соответствующим иском в суд. И если государственные органы, в данном случае Кабинет министров, надлежащим образом не исполнил закон, то пора бы уже действующей власти прекратить перекладывать все свои проблемы со своей больной головы на здоровую голову судов", — сказал в комментарии РИА Новости Украина старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

По словам адвоката, за последние четыре года в Украине стало порочной практикой во всех проблемах страны винить суды.

"Насиров обжалует — суды виноваты, не взяли под стражу одесского мэра — суды виноваты, какие-то проблемы с дорогами — тоже суды виноваты. Суд констатирует только то, что ему передано. Если правоохранители в лице тех же сотрудников Национального антикоррупционного и Специализированной антикоррупционной прокуратуры не способны подготовить надлежащим образом документы, что показывает 99% всех судов, то причем здесь суды?", — недоумевает Кравец.

Риска создания Антикоррупционного суда

По его мнению, Антикоррупционный суд, на создании которого так активно настаивают и заявляют, что именно он поможет решить проблему привлечения к ответственности подозреваемых в коррупции, не станет панацеей.

"Желание сделать ручной суд может привести к довольно тяжелым последствиям и для действующей власти. Если этот суд будет выносить решения без разбору и так, как хочет, это ничем хорошим не закончится. Ярчайший пример — тот же суд над Януковичем. Судя по тому, как они идет, суды и судьи ведут себя просто великолепно — они очень толерантно относятся ко всем сторонам, полностью показывают свою незаангажированность и беспристрастность в этом процессе. Но при этом мы видим, как та же прокуратура пытается переложить все на суды, что они плохие. Но извините, это что, суд передавал настолько неподготовленные обвинения для рассмотрения, или это все-таки прокуроры подготовили и отрапортовали перед обществом к очередной годовщине революции или другой годовщине, что мы уже передали дело в суд? То же самое происходит и с делами по Небесной сотне: материалы были абсолютно неподготовленными, и сейчас суд столкнулся с тем, что, в принципе, и привлекать-то лиц к ответственности, а документов нет. Все понимают, что привлечь к ответственности надо, но суд тоже прекрасно понимает, что он несет ответственность и перед гражданами, и перед государством. И в любом случае эти дела буду пересматриваться и в Европейском суде по правам человека, что может стать основанием для привлечения судей к ответственности", — пояснил адвокат.

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Приговор для антикоррупционеров

По его словам, подобную некомпетентность государственной власти и правоохранителей можно наблюдать ежедневно в каждом судебном процессе в каждом обвинении в тех тысячах дел, которые ведет НАБУ, и это позор для всей страны.

"Таким образом мы не дождемся ни одного обвинительного приговора ни по одному лицу, которое НАБУ подозревает в коррупции. Потому что детективы НАБУ, желая получить награды, желая прославиться, абсолютно завывают про основы уголовного процесса и уголовного права, а также про основы Конституции, Конвенции о защите прав и основных свобод. Их тоже можно понять: там средний возраст тех же прокуроров и детективов порядка 30 лет, то есть у них фактически нет опыта и возможности надлежащим образом расследовать и готовить материалы, с одной стороны. С другой стороны, постоянные иностранные консультанты, советчики, которых я просто ежедневно наблюдаю, когда прихожу в НАБУ. Ни для кого не секрет, что большинство их — сотрудники американских спецслужб, а Америка не ориентируется на решения Европейского суда по правам человека. И это также является громаднейшей проблемой для детективов НАБУ, которые берут за основу практику работы сотрудников Федерального бюро расследований и не ориентируются на европейское законодательство, потому что ФБР на него не ориентируется. И в конце концов мы получаем громадную проблему — абсолютно неподготовленные, непрофессиональные сотрудники НАБУ, которые занимаются по программе, не соответствующей фактически украинским реалиям, составляют соответствующие документы, которые не выдерживают никакой критики в судах. Что и показывает каждое уголовное дело, которое передано НАБУ в суд", — сказал Кравец.

По мнению юриста, когда всем этим антикоррупционным органам станет отказывать уже Антикоррупционный суд, это станет для них приговором.

"Когда Антекоррупционный суд начнет отказывать в том, что предоставляют сотрудники НАБУ, им уже не будет на кого перекладывать вину. Сейчас сотрудники НАБУ и САП, Генеральной прокуратуры — все перекладывают вину на суд, что суд загружен, суд не может и так далеее. А вот сейчас мы завезем каких-то судей из Англии, из Казахстана, из Италии, завезем их с Луны, и этот суд точно будет все рассматривать. А когда этот суд не будет все рассматривать, то, к сожалению, тогда уже всем станет абсолютно очевидным то обстоятельство, что не суды виноваты, как это пытаются показать те же антикоррупционеры и действующая власть, перекладывая ответственность на самую, в общем-то, беззащитную ветвь власти в Украине", — подытожил Кравец.