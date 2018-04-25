Гончаров: гривну ждет девальвация

РИА Новости Украина

Кабинет министров разработал проект постановления об основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 годы (бюджетную декларацию).

Бюджетная декларация готовится министерством финансов страны и определяет основные направления бюджетной политики на последующие годы и макропрогноз, на основе которого будет рассчитываться проект бюджета на следующий год. С ее подготовки начинается бюджетный процесс.

"Согласно декларации, номинальный ВВП в 2019 году составит 3 733,9 миллиарда гривен (около 143 миллиардов долларов по курсу Нацбанка), реальный ВВП (вырастет на — ред.) 3,6%, инфляция (декабрь к декабрю) — 6,5%. Обменный курс гривны (в среднем за период) — 30,5 гривны/доллар", — говорится в сообщении.

Эти макропоказатели являются предварительными и могут быть скорректированы в зависимости от экономических реалий. Кроме того, дефицит государственного бюджета 2019 года планируется на уровне 2,2% ВВП, предельный объем госдолга — не более 56% ВВП.

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Прожиточный минимум по этим планам будет расти трижды в год. Так, с января 2019 он составит 1853 гривен (около 70 долларов), с июля — 1936 гривен (около 75 долларов), с декабря 2011 гривен (около 77 долларов).

При этом отметим, что в целом с начала 1994 года Украина стремительно опускалась в долговую яму. Если на третьем году жизни государства, госдолг составлял 4,8 миллиарда долларов, то через десять лет он достиг отметки в 36,6 миллиардов долларов. Резкий рост — практически удвоение — государственного долга зафиксировано с 2014 года. С тех пор он не опускался ниже 65,5 миллиардов долларов.

Как отметил экономический эксперт Александр Гончаров, в 2018-2019 годах уже нельзя будет обслужить внешний госдолг без девальвации гривны и двухзначной инфляции.

"Судите сами, наш долг превысил 2,1 трлн грн и достиг почти 80% ВВП, а значит, на обслуживание кредитов ежегодно надо тратить до 4,7 млрд долл США. Ну, а деньги МВФ – это считай преддефолтный кредит, т.к. в 2018 г. со скрипом Минфин рассчитывает получить от Фонда лишь 2 млрд долларов (при этом только Фонду в текущем году следует выплатить 44 млрд грн)", — уточнил эксперт.

По его мнению, ни в правительстве, ни в парламенте не знают, как действовать в сложившейся ситуации.

Скриншот с сайта Facebook

"Да, у любого премьер-министра голова кругом пойдет, когда в этом 2018г. сумма платежей на обслуживание долга 130,2 млрд. грн., из которых 79,34 млрд. грн. (60,9%) – это на оплату внутреннего долга, а 50,86 млрд. грн. (39,1%) — на платежи по внешним долгам. Это ловушка?" — резюмировал Гончаров.