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    кризис

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 56
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    Флаг Украины и Монумент независимости
    Четыре года глубочайшего кризиса. Эксперты подвели итоги недели
    19:58 23.02.2018
    2278
    Реальные ответы по делу о расстрелах на Майдане мы узнаем только после смены власти, а в целом победа Майдана в 2014 году не решила проблем Украины, а только привела к масштабному кризису, отмечают политологи.
    Герб и флаг Украины
    Допрыгались: глубочайший кризис за последние 70 лет. Экспертные итоги недели
    19:57 02.02.2018
    3666
    Лед на переговорах по Донбассу между США и РФ тронулся, но до реального прорыва еще очень далеко. При этом украинцы не доверяют государственным институтам, а больше всего их волнует рост цен в стране.
    Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.
    Из-за повышения минималки будет кризис - эксперт
    17:24 02.01.2018
    1230Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Каждый очередной рост зарплаты бюджетников приведет к новому росту цен в Украине. Об этом заявил управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.
    Карлес Пучдемон
    Побег Пучдемона ударит по Каталонии — эксперт
    17:42 13.11.2017
    363Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Политолог-международник Антон Кучухидзе считает, что Брюссель не выдает Испании сбежавших каталонских политиков, чтобы держать действия Мадрида в правовом поле.
    Визит Волкера: США воспринимают как угрозу ситуацию в Украине — Бортник. Видео
    Эксперт: визит Волкера в Киев - реакция на "майдан" Саакашвили 
    03:27 30.10.2017
    4516Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер приезжал в Киев, чтобы решить два ключевых вопроса.
    Волошин: кризис отношений с Венгрией может стать началом конца для Украины. Видео
    Кризис отношений с Венгрией может стать началом конца Украины - эксперт 
    02:31 15.10.2017
    1995Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По словам политолога-международника Олега Волошина, впервые целые государства, национальные делегации выступали против Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы, даже во времена "дела Тимошенко" такого не было.
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
    Лукашенко связал АТО в Донбассе с кризисом Европы
    12:35 28.09.2017
    709Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, еще в начале конфликта в Донбассе в Минске предложили европейским политикам, "как выйти из той ситуации, чтобы не усугубить положение".
    Украинские военнослужащие. Архивное фото
    The Washington Times: есть ли выход из украинского кризиса или будет война?
    19:25 01.09.2017
    1048
    Неясно, чего добиваются защитники поставок смертоносного оружия Киеву, но радикальная эскалация конфликта им обеспечена, цитируют мировые СМИ слова зарубежных экспертов. Насколько реален военный конфликт между США и Россией из-за Украины?
    Белый дом. Архивное фото
    США хотят решить проблемы с Катаром на условиях Трампа - Белый дом
    04:52 10.06.2017
    218Дипломатическая блокада Катара
    По словам высокопоставленного представителя администрации США, в Белом доме озабочены "проблемой продовольствия, разделением семей, но также озабочены и финансированием Катаром терроризма и поддержкой экстремистской идеологии".
    Вадим Карасев. Архивное фото
    Карасев: Украина в системном кризисе, политики отстранились
    16:36 18.03.2017
    5124
    Если все время принимать политические решения под давлением, под напором улицы, то можно ставить вопрос о том, зачем тогда парламент, зачем политические институты, зачем власть вообще, считает политолог Вадим Карасев.
    Флаги государств СНГ. Архивное фото
    Главные события 2017 года для стран бывшего СССР
    07:10 10.01.2017
    869Год 2017: планы, перспективы, ожидания
    Наступивший 2017 год обещает стать годом перемен для многих стран бывшего СССР. В некоторых из них изменения начались в уходящем году, в других - эксперты только прогнозируют такую возможность.
    Виктор Ющенко. Архивное фото
    Ющенко: закрытие 84 банков - это трагедия для экономики
    05:52 09.01.2017
    8033Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    По словам третьего президента Украины, экс-главы Нацбанка Виктора Ющенко, есть банки, которые не стремятся захватить сектор, но есть банки, которые хотят обслуживать очень небольшую, региональную или секторальную часть рынка и это не их минус, это их плюс.
    Верховная Рада Украины
    Итоги-2016, опрос депутатов. Украина падает все ниже и ниже
    18:11 05.01.2017
    2358Год 2017: планы, перспективы, ожидания
    Подводя итоги уходящего года, народные депутаты с огромным трудом находили что-либо положительное. Большинство парламентариев сошлись во мнении, что среди побед страны в 2016-м политических и дипломатических попросту не было.
    Экономический эксперт Всеволод Степанюк
    Кризис в Украине углубился из-за рекомендаций МВФ - эксперт
    01:17 07.11.2016
    1875Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Экономический эксперт Всеволод Степанюк в эфире ГС заявил, что государство устранилось от контроля над экономикой Украины и передало ее во внешнее управление, что привело к ухудшению уровня жизни в стране.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Corriere della Sera: почему выбор Порошенко - это самоубийство Украины
    15:49 17.04.2016
    6625Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Украинский президент Петр Порошенко получил то, что хотел: теперь уже бывший председатель Верховной Рады Владимир Гройсман занял кресло премьер-министра, пишут мировые СМИ. Однако положит ли это конец политическому кризису в Украине?
    Женщина просит милостыню. Архивное фото
    Сухой остаток после Яценюка: нищая Украина под внешним управлением
    18:31 11.04.2016
    4049Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Обычным гражданам правительство Яценюка запомнится тотальным подорожанием коммунальных услуг и налогами на все доходы, в том числе и пенсии. Эксперты говорят о катастрофе в экономике, которая несравнима с "достижениями" предыдущих глав Кабмина.
    Беженцы с Ближнего Востока на границе Македонии и Греции
    ЕС и Турция начинают обмен нелегальных мигрантов на беженцев
    04:43 04.04.2016
    986Мигранты штурмуют ЕС
    В Турцию будут возвращать людей, чьи заявления о предоставлении убежища были признаны неприемлемыми, и тех, кто не запросил защиты. Это в первую очередь мигранты из Афганистана, Пакистана и Марокко.
    Яценюк: в Украине нет правительственного кризиса. Видео
    Яценюк: в Украине нет правительственного кризиса, есть кризис лидерства 
    00:11 28.03.2016
    201Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Премьер Арсений Яценюк заявил, что готов либо на обновление Кабмина, либо на новую коалицию и нового премьера, но против временного правительства.
    Олег Ляшко
    Ляшко: на ближайшем заседании ВР не утвердят новый состав Кабмина
    22:33 26.03.2016
    288Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    По словам лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, он ждет, чтобы политический кризис был как можно быстрее развязан, потому что "он вредит и внутри страны, и отношениям с нашими партнерами".
    Андрей Садовый. Архивное фото
    Новый закон о выборах решит политический кризис в Украине – "Самопомич"
    21:23 26.03.2016
    318Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    По словам Садового, после принятия закона о выборах в Украине будет стабильная ситуация. При этом он заявил, что "Самопомич" не поддерживает идею досрочных парламентских выборов.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Флаг Украины и Монумент независимости
    Четыре года глубочайшего кризиса. Эксперты подвели итоги недели
    19:58 23.02.2018
    2278
    Реальные ответы по делу о расстрелах на Майдане мы узнаем только после смены власти, а в целом победа Майдана в 2014 году не решила проблем Украины, а только привела к масштабному кризису, отмечают политологи.
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