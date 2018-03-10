Реальные ответы по делу о расстрелах на Майдане мы узнаем только после смены власти, а в целом победа Майдана в 2014 году не решила проблем Украины, а только привела к масштабному кризису, отмечают политологи.
По словам политолога-международника Олега Волошина, впервые целые государства, национальные делегации выступали против Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы, даже во времена "дела Тимошенко" такого не было.
Неясно, чего добиваются защитники поставок смертоносного оружия Киеву, но радикальная эскалация конфликта им обеспечена, цитируют мировые СМИ слова зарубежных экспертов. Насколько реален военный конфликт между США и Россией из-за Украины?
По словам высокопоставленного представителя администрации США, в Белом доме озабочены "проблемой продовольствия, разделением семей, но также озабочены и финансированием Катаром терроризма и поддержкой экстремистской идеологии".
Если все время принимать политические решения под давлением, под напором улицы, то можно ставить вопрос о том, зачем тогда парламент, зачем политические институты, зачем власть вообще, считает политолог Вадим Карасев.
По словам третьего президента Украины, экс-главы Нацбанка Виктора Ющенко, есть банки, которые не стремятся захватить сектор, но есть банки, которые хотят обслуживать очень небольшую, региональную или секторальную часть рынка и это не их минус, это их плюс.
Подводя итоги уходящего года, народные депутаты с огромным трудом находили что-либо положительное. Большинство парламентариев сошлись во мнении, что среди побед страны в 2016-м политических и дипломатических попросту не было.
Экономический эксперт Всеволод Степанюк в эфире ГС заявил, что государство устранилось от контроля над экономикой Украины и передало ее во внешнее управление, что привело к ухудшению уровня жизни в стране.
Украинский президент Петр Порошенко получил то, что хотел: теперь уже бывший председатель Верховной Рады Владимир Гройсман занял кресло премьер-министра, пишут мировые СМИ. Однако положит ли это конец политическому кризису в Украине?
Обычным гражданам правительство Яценюка запомнится тотальным подорожанием коммунальных услуг и налогами на все доходы, в том числе и пенсии. Эксперты говорят о катастрофе в экономике, которая несравнима с "достижениями" предыдущих глав Кабмина.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Реальные ответы по делу о расстрелах на Майдане мы узнаем только после смены власти, а в целом победа Майдана в 2014 году не решила проблем Украины, а только привела к масштабному кризису, отмечают политологи.