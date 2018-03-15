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    Гончаров: наши министры думают не дальше своего кармана

    (обновлено: )15040
    Основная проблема Украины в том, что министры и законодатели никак не могут использовать для развития национальной экономики благоприятную конъюнктуру на мировых рынках, считает экономический эксперт Александр Гончаров.
    Гривны
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    По прогнозам Всемирного банка, после гораздо более успешного, чем ожидалось, 2017 года темпы роста мировой экономики в 2018 году могут достичь 3,1% за счет дальнейшего восстановления инвестиций, подъема промышленности и торговли, а также благодаря стабилизации цен на сырье, благоприятно сказывающейся на положении развивающихся стран – экспортеров сырьевых товаров. 

    Владимир Гройсман
    @volodymyrgroysman
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    Экономический эксперт, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров считает, что основная проблема Украины в том, что министры и законодатели никак не могут использовать для развития национальной экономики благоприятную конъюнктуру на мировых рынках. 

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    "Основная проблема для Украины в том, что министры и законодатели никак не могут использовать для развития национальной экономики благоприятную конъюнктуру на мировых рынках и что хуже всего – для структурных преобразований, в которых как раз возможен наибольший эффект от внутренних и внешних инвестиций. А ведь в мире созданы очень хорошие базовые макроэкономические условия: среднемировые темпы роста 3,5%, в Китае – до 7%", — пишет Гончаров у себя в Facebook.   

    При этом он обращает внимание на то, что Трамп сумел разогнать американскую экономику до 3% в конце прошлого 2017 года! 

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    "Не воспользовавшись этой благоприятной ситуацией, мы с отсталой экономикой войдем в следующий ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ на мировых рынках, в частности, в конце 2020 – начале 2021 годах ожидается рецессия в США. Но разве наши политики способны прогнозировать и думать дальше своего личного кармана?!" — резюмирует Гончаров. 

    Facebook Александра Гончарова
    Комментарий Александра Гончарова
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