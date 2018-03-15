Гончаров: наши министры думают не дальше своего кармана

РИА Новости Украина

По прогнозам Всемирного банка, после гораздо более успешного, чем ожидалось, 2017 года темпы роста мировой экономики в 2018 году могут достичь 3,1% за счет дальнейшего восстановления инвестиций, подъема промышленности и торговли, а также благодаря стабилизации цен на сырье, благоприятно сказывающейся на положении развивающихся стран – экспортеров сырьевых товаров.

Экономический эксперт, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров считает, что основная проблема Украины в том, что министры и законодатели никак не могут использовать для развития национальной экономики благоприятную конъюнктуру на мировых рынках.

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"Основная проблема для Украины в том, что министры и законодатели никак не могут использовать для развития национальной экономики благоприятную конъюнктуру на мировых рынках и что хуже всего – для структурных преобразований, в которых как раз возможен наибольший эффект от внутренних и внешних инвестиций. А ведь в мире созданы очень хорошие базовые макроэкономические условия: среднемировые темпы роста 3,5%, в Китае – до 7%", — пишет Гончаров у себя в Facebook.

При этом он обращает внимание на то, что Трамп сумел разогнать американскую экономику до 3% в конце прошлого 2017 года!

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"Не воспользовавшись этой благоприятной ситуацией, мы с отсталой экономикой войдем в следующий ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ на мировых рынках, в частности, в конце 2020 – начале 2021 годах ожидается рецессия в США. Но разве наши политики способны прогнозировать и думать дальше своего личного кармана?!" — резюмирует Гончаров.