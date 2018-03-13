Гончаров: когда подорожает импорт - подорожает все

РИА Новости Украина

Текущий счет платежного баланса Украины будет сжиматься, что в дальнейшем увеличит давление на гривну. Такой прогноз на своей странице в Facebook сделал экономический эксперт, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

Он также прокомментировал, чего стране ждать в смысле импорта.

"Удорожание импорта приведет к удорожанию текущего потребления. Продолжится выкачивание ликвидности из реального сектора экономики", — отмечает эксперт.

Гончаров делится своим рецептом, что делать в сложившейся ситуации.

"Прежде всего, признать, что старые правила в Украине не работают, а новых пока нет. И на данный момент хуже всего то, что мы опять видим повышенные покупки долларов и евро, разжигание инфляции и снятие гривневых сумм с банковских депозитов. Люди снова начинают активно интересоваться, что делать со сбережениями и куда вложить деньги, чтобы их, если не приумножить, то хотя бы сохранить?", — сообщил эксперт.

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Он обратился к "господам в Кабмине": так тратить украинцам деньги или сберегать?

"Хотя всех учат больше работать, и никто в Украине не учит, как быть свободным гражданином", — подытожил Александр Гончаров.

Facebook Александра Гончарова Скриншот с Facebook

Напомним, Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на вторник, 13 марта, существенно опустив курс американского доллара, сообщается на сайте НБУ. По сравнению с котировками валют на 12 марта курс доллара снизилсяниже психологической отметки в 26 грн/долл до 25,92 грн/долл.

Курс евро также существенно снижен и установлен на уровне 31,89 грн/евро. Курс российского рубля — 4,57 грн/10 руб.