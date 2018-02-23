Гончаров: техника удержания власти – разрушать надежды населения

РИА Новости Украина

Первые лица страны освоили новую технику удержания власти – разрушать надежды на перспективы реального роста доходов населения и оздоровления украинской экономики. Такое мнение на своей странице в Facebook выразил экономический эксперт, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

По его словам, это означает, что нехватка внешнего финансирования и прямых иностранных инвестиций "будет и дальше сильно влиять на рост волатильности гривны и рекордный уровень инфляции". И это очень хорошо понимают на Западе.

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"Так, эксперт вашингтонского аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд предупреждает, мол, отсутствие программы МВФ для Украины может вызвать ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ДЕВАЛЬВАЦИЮ ГРИВНЫ", – пишет Гончаров.

Он приводит цитату Аслунда, который «уже открыто говорит: "Украину ожидают выплаты в 7 миллиардов долларов в этом году, насколько нам известно. Возможно, немного больше. И если Украина не будет иметь достаточных резервов, мы можем увидеть значительную девальвацию".

Facebook Александра Гончарова Комментарий Александра Гончарова

Напомним, власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называют разные сроки.

В частности, премьер-министр Украины Владимир Гройсман говорил о первом полугодии.

Группа экспертов фонда с 12 по 16 февраля находилась в Киеве для технических переговоров с властями Украины. Повышение цен на газ для населения и принятие закона о создании Антикоррупционного суда являются основными требованиями МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года – второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый.