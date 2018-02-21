Данилюк не берется прогнозировать сроки получения нового транша МВФ

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Министр финансов Украины Александр Данилюк считает главной задачей правительства поиск общей позиции с Международным валютным фондом для выделения очередного транша кредита, но не берется прогнозировать сроки его получения.

Власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называют разные сроки. В частности, премьер-министр Украины Владимир Гройсман говорил о первом полугодии. Группа экспертов фонда с 12 по 16 февраля находилась в Киеве для технических переговоров с властями Украины. Повышение цен на газ для населения и принятие закона о создании Антикоррупционного суда являются основными требованиями МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом.

"Что касается сроков (получения транша — ред.), я никогда не говорил про апрель. Я говорил, что в апреле мы можем выполнить условия. Есть еще определенные процедуры внутри фонда. Я бы не делал никаких прогнозов, будет ли это май, июнь. Ключевая задача — это найти общую позицию с МВФ, что позволит нам дальше двигаться успешно в программе", — цитирует Данилюка агентство УНИАН.

По его словам, во время визита технической миссии МВФ в Киев правительство хотело достичь соглашения с фондом по всем спорным вопросам. "На прошлой неделе была техническая миссия. Мы очень хотели достичь соглашения по всем вопросам. Но хочу сказать, что мы достигли очень серьезного прогресса по многим вопросам. Сейчас работа продолжается… Но еще нужно доработать по двум ключевым вопросам — по энергетической реформе и Антикоррупционному суду", — подчеркнул министр финансов.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый.