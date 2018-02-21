У МВФ и Украины нет принципиальных разногласий по пенсиям - замминистра

КИЕВ, 21 фев — РАИ Новости Украина. У Украины и Международного валютного фонда сейчас нет принципиальных разногласий по пенсионным вопросам. Об этом сообщил в эксклюзивном интервью радиостанции Голос Столицы заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.

"МВФ практически не ставит сейчас пенсионных вопросов, пенсионные вопросы отошли на второй план. Принят закон, мы провели повышение пенсий и практически на сегодня основные вопросы урегулированы. Консультации мы постоянно с МВФ проводим. Это не значит, что мы прекратили дискуссии. Дискуссий, конечно, много, но на сегодня все вопросы урегулированы законом… Принципиальных разногласий у нас по пенсионным вопросам нет", — подчеркнул заместитель министра социальной политики.

Ранее Шамбир заявлял, что Украина не может выплачивать пенсии на неподконтрольных территориях Донбасса.

Как сообщалось, в конце января по итогам переговоров с МВФ министр социальной политики Андрей Рева заявил, что в ближайшие 10 лет в Украине не будет необходимости повышать пенсионный возраст.