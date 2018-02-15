Эксперты МВФ озвучили Киеву свои рекомендации

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Эксперты МВФ рекомендуют Киеву запустить процесс приватизации для привлечения инвестиций, а также считают критически важным создание Антикоррупционного суда, сообщается на сайте Верховной Рады по итогам встречи спикера украинского парламента с группой экспертов фонда, которую возглавляет руководитель миссии МВФ в Украине Рон ван Роден.

Ранее постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что группа экспертов фонда посетит Киев с 12 по 16 февраля для технических переговоров с властями Украины.

По данным пресс-службы, стороны обсудили выполнение положений меморандума относительно сотрудничества с Международным валютным фондом и законодательное обеспечение дальнейшего реформирования экономики Украины. Рон ван Роден отметил большие изменения в украинской экономике за последние два года. "Благодаря усилиям правительства и парламента мы видим, что экономика оживает и демонстрирует рост на 2-3%", — сказал он.

Он также отметил, что работа далека от завершения, Украина требует больше инвестиций — внутренних и иностранных. Руководитель миссии МВФ назвал важными законы о приватизации, а также те, которые направлены на борьбу с коррупцией, отметив необходимость принятия законов, направленных на улучшение бизнес-среды в стране. "Именно сейчас время начинать продавать государственные предприятия, что улучшит ситуацию в экономике и улучшит ситуацию с коррупцией. Создание антикоррупционного суда считаю критически важным", — приводит его слова пресс-служба Рады.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подчеркнул, что возьмет "под особую опеку" законопроекты, которые рекомендует МВФ. Он сообщил, что законопроект об антикоррупционном суде будет включен в повестку дня этой сессии парламента в конце февраля и спрогнозировал его принятие до мая.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый.

Власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называют разные сроки. В частности, Гройсман говорил о первом полугодии.