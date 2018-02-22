МВФ в любой момент готов приостановить работу с Украиной - эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Кабинет министров Украины на переговорах с экспертами Международного валютного фонда предложил две новые модели спецобязательств "Нафтогаза Украины". Спецобязательства по прежнему будут распространяться на поставку газа населению, теплокоммунэнерго и религиозным организациям, а их действие будет продлено до 1 апреля 2021 года.

Согласно первой модели цена газа возрастет на 2,5%. В 2019 году, предполагается, что с ростом объемов собственной добычи, остаток газа будет продаваться через энергетическую биржу. Вторая модель отличается от первой тем, что предусматривает, помимо прочего, закупку НАК газа для теплокоммунэнерго на внешнем рынке по рыночной цене. Для того, чтобы цена осталась на нынешнем уровне есть два условия: либо количество субсидиантов в стране должно быть менее 25%, или, если Украина в состоянии удовлетворить потребности всех категорий абонентов газом собственной добычи.

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Подробнее об этом рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы руководитель Комитета энергетической независимости Украины Иван Надеин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Яка з цих запропонованих моделей може бути вигідна кінцевому споживачу?

— Кінцевому буде вигідна та, де найменша ціна буде. Кінцевий споживач мотивований виключно на найменшу ціну.

З цих моделей де найменша ціна?

— Найменша ціна для населення, як категорії споживачів, наприклад, бо є ще категорія споживачів — промисловість, бізнес, то для населення, безперечно, буде краща модель та, яка є сьогодні, де переважну різницю ціни, вартості фактично покриває тариф, який платить промисловість. Але знову-таки він закладається в будь-який товар, який ми купуємо на ринку, в магазинах тощо. І за це все одно платить споживач, або держава компенсує напряму з державного бюджету частину ціни, як це було багато-багато років підряд в Україні. Але фактично в такій моделі ми бачимо те, що сьогодні відбувається, і від чого сьогодні найбільше проблем — це те, що ми найбільше споживаємо газу в Європі. Тобто наше населення споживає газу більше, ніж вся економіка Польщі. Ми найбільший споживач газу в Європі. На 1 долар ВВП ми споживаємо більше енергоносіїв в 2,5-3 рази, ніж в середньому по Європі. І всі ці показники впливають на те, що ми ніяк не можемо вийти з політичного питання формування ціни на газ. Якщо ми візьмемо позицію МВФ, то в них позиція — не підняття ціни на газ, як такої, а фактично збалансування, щоб державний бюджет напряму не дотував, а ці кошти фактично виходять в повітря, бо 43% енергії в Україні ми використовуємо неефективно. Тобто це найбільший показник в Європі по неефективності використання енергії.

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Замість того, щоб зменшувати споживання газу, ми, навіть збільшуючи власний видобуток, все одно більше споживаємо?

— Так. Бо в нас фактично найбільша категорія споживачів, а це населення, яка може найбільше зекономити, витративши на це найменше коштів. Тобто, відповідно, якщо ми хочемо зекономити 1 млрд кубометрів промисловості, нам треба вкласти кілька мільярдів в інвестиції, щоб досягти цієї економії, бо треба закупка нового обладнання, якась модернізація і таке інше. Населення може зекономити банально культурою споживання, як це є в багатьох країнах Європи. В нас багато населення відкривають фіранки тощо, бо це така культура, і вони не переймаються тим, скільки енергії вони витрачають. Бо більшість енергії не рахується в Україні, не підраховується. І фактично уряду, може, і зручним був би оцей компроміс — ви платите найдешевшу ціну на газ, держава це субсидує напряму з бюджету, тобто не отримують грошей дороги, недоотримують школи, лікарні. Тобто відповідно всі платять за цю "низьку ціну на газ". Тому нам треба кінець кінцем прийняти одне важливе рішення, яке прийняли, наприклад, Прибалтійські країни, країни колишнього Варшавського блоку, я вже не кажу про західні.

Що це за рішення?

— Рішення було в них дуже просте. Наприклад, Прибалтійські країни перестали субсидувати енергоносії і почали платити ринкову ціну. В них сьогодні ціна на газ, якщо перевести на наші гривні, десь приблизно 17-18 тисяч грн для населення. Оце середня ціна в цих країнах. Якщо, наприклад, візьмемо Норвегію, то там ціна на газ більше 1,5 тисячі євро, хоча це країна, яка найбільше видобуває газу в Європі. До Норвегії нам ще, може, і далеко. Але в питаннях такого ціноутворення. Попереду вибори. І уряд сьогодні може не прийняти рішення, хоча вже тоді виходить конфліктна ситуація з МВФ, і з нашими європейськими і американськими партнерами. Бо якщо в нас немає далі програми з МВФ, то ми фактично втрачаємо певний рівень довіри до наших реформ тощо. Уряд вже порушив певну домовленість. Бо якщо була домовленість, що 10% різниці в ціні імпорту і внутрішній ми маємо коригувати. От ми на жовтень скоригувати минулого року на 10-17% ціну на газ? Ми не скоригували. Знову-таки, пішли на певні поступки до цих категорій споживачів. І відповідно МВФ сьогодні ставить більш жорстку умову — або коригування з 1 квітня, або зупинка програми. І тут далі в нас вибір — або ми зупиняємо програму, недоотримаємо валютних ресурсів, немає чим платити за кредити, відповідно, росте валюта, країна скочується в певні проблеми і в недовіру міжнародних фінансових інституцій. Або ми йдемо на якісь рішення, і фактично підіймаємо ціну майже на 40% на внутрішньому ринку, закінчуємо з дотуванням ціни і вирівнюємо десь, хоча і не повністю, але частково вирівнюємо споживачів, наприклад, промисловість і населення.

За таких умов і підняття цін, який вибір буде стояти перед споживачем?

— Споживачу треба порадити одне, що Україна давно вже вийшла з ери дешевих енергоносіїв. Для українців енергоносії дешеві закінчилися, як мінімум, починаючи з 2012-2013 років, а кінцево — з 2014 року. Тобто ми свій цивілізаційний вибір зробили. В Європі, де ми купуємо, до речі, газ сьогодні, немає таких цін на газ. В нас ще п’ять років тому була ціна на газ для населення дешевша, наприклад, ніж в Росії для деяких категорій. Тому нам треба запам'ятати одне, що дешевих енергоносіїв не буде. Енергію треба витрачати раціонально, і ніщо так не стимулює до економії, як власний гаманець. Якщо кожен буде розуміти ціну цієї енергії, то відповідно буде змінюватися і культура споживання, і будуть рости зарплати відповідно до європейських показників. Все одне на одне зав'язано.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский заявлял, что попытки самообеспечения газом убьют украинскую промышленность.

Кроме того, эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук отметил, что снижение цены на газ для населения приведет к прекращению сотрудничества МВФ.