наверх
10.03.201810:34
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    национальная валюта

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 53
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Гривны
    Гривна резко пошла вниз на межбанке
    12:29 16.02.2018
    897Курс гривны летит в пропасть
    На 11:40 средние курсы валют на межбанке были следующими: доллар США - 26,98-27,02 гривны; евро - 33,80-33,85 гривны; российский рубль - 0,4788-0,4801 гривны.
    Александр Гончаров
    Гончаров: что украинцам делать с деньгами
    07:14 12.02.2018
    2754Курс гривны летит в пропасть
    По мнению экономического эксперта Александра Гончарова, рядовой гражданин никогда не сможет заработать на курсе валют, к тому же сегодня не лучшее время для метаний и валютных авантюр.
    Гривна и доллары. Архивное фото
    Большая тайна НБУ: он не заинтересован в укреплении гривны
    11:57 04.02.2018
    2081Курс гривны летит в пропасть
    Пик годового курса гривны уже пройден и в ближайшие пару недель гривна укрепиться на 10-15 копеек, спрогнозировал эксперт в банковской сфере.
    Гривна и доллары
    По "индексу Биг-Мака" реальный курс гривны должен быть в 3 раза меньше
    12:30 24.01.2018
    1011Курс гривны летит в пропасть
    В Украине в января 2018 года биг-мак стоил 1,64 доллара. Это означает, что гривна недооценена к доллару на 69%. Курс гривны, по подсчетам The Economist, должен составлять около 8,9 гривны за доллар.
    Министр финансов Александр Данилюк
    Затягивание с кредитами МВФ ослабляет гривну - министр
    16:51 18.01.2018
    479Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    По словам министра финансов Александра Данилюка, затягивание с восстановлением финансирования МВФ является одним из факторов ослабления национальной валюты Украины.
    Британский фунт стерлингов
    Банк Англии собрался с помощью криптовалюты спасать фунт от падения - СМИ
    03:52 31.12.2017
    109Охота на торговцев биткоинами в Украине
    По словам главы британского ЦБ Марка Карни, технология блокчейн для операций между центральными банками может "благоприятно сказаться на финансовой стабильности и эффективности".
    Ректор Международного института бизнеса и бывший заместитель главы НБУ Александр Савченко
    Нацбанк понемногу теряет контроль - эксперт
    13:37 23.11.2017
    632Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    Новые требования НБУ для увеличения прозрачности операций дадут банкам возможность зарабатывать больше, подчеркнут Александр Савченко.
    Логотипы йены, евро и доллара
    Китай в шаге от решения стать первой в мире страной безналичного расчета
    18:26 20.11.2017
    317
    Рынок мобильных платежей в Китае растет как на дрожжах. В 2016 году совокупный объем мобильных платежей достиг 5.5 трлн долларов. Это в 50 раз больше аналогичного показателя рынка США.
    Юрий Товстенко
    Гривна "провиснет" под прессом бюджетных выплат - Товстенко
    15:37 01.11.2017
    1178Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    Эксперт заявил, что причины подорожания доллара по отношению к гривне связаны только с экономикой Украины, при этом курс нацвалюты против евро является только производной от курса евро-доллар.
    Доллары и гривны
    Как события в Каталонии влияют на курс гривны? Мнение эксперта
    09:08 15.10.2017
    1147Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Дальнейшая динамика евро по отношению к гривне и другим мировым валютам будет во многом зависеть от сценария развития в Каталонии, заявил эксперт Николай Ивченко.
    Денежные купюры гривны Украины
    Курс валют НБУ: гривна продолжает падение
    08:18 11.09.2017
    1158Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    Как сообщается на сайте регулятора, курс гривны к доллару установлен на уровне 2607,29 грн за 100 долларов, к евро — 3144,39 грн за 100 евро, к российскому рублю установлен на отметке 4,574 грн за 10 рублей.
    День и кошелек. Архивное фото
    Осень, начало: доллар растет, госдолг растет, НБУ запасается валютой
    14:14 07.09.2017
    1888Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    В начале сентября гривна стала резко дешеветь. Создается опасение, что Нацбанк, все лето усиленно запасавшийся долларами, будет вынужден израсходовать значительную часть своих резервов на погашение долларового ажиотажа.
    Денежные купюры и монеты США и Украины
    Соцсети: доллар дорожает… неужели Гонтарева вернулась?
    16:01 05.09.2017
    1526
    С началом осени доллар в украинских обменниках опять начал дорожать, за ним потянулась и европейская валюта… Эксперты беспощадны: обещают, что такие курсы валют — далеко не предел. Как отреагировали на такие прогнозы сами украинцы в соцсетях?
    Денежные купюры гривны Украины
    Осенние приключения гривны пройдут в жанре триллера
    19:17 03.09.2017
    4534Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    Гривна, как известно, - особа весьма легкомысленная, склонная к самым опасным авантюрам, именно поэтому за ее поведением украинцы следят, затаив дыхание. Новый сезон захватывающих приключений национальной валюты ожидает нас уже этой осенью.
    Обмен валют
    Курс валют НБУ: гривна падает, евро растет
    07:25 30.08.2017
    492
    Согласно данным регулятора, курс евро на среду установлен на отметке 3065,08 грн за 100 евро, российского рубля — 4,346 грн за 10 рублей, доллара - 2544,05 грн за 100 долларов.
    Нацбанк
    Нацбанк: докапитализация "ПриватБанка" не повлияет на курс гривны и инфляцию
    20:55 23.06.2017
    220Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Как отметил регулятор, в настоящее время ликвидность банка превышает 17 миллиардов гривен, то есть у финучреждения нет потребности в "живых" средствах.
    Юрий Товстенко
    Что ждет гривну в ближайшие годы. Прогноз эксперта
    08:51 21.06.2017
    1217Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Начальник отдела торговли долговыми ценными бумагами компании "Конкорд Капитал" Юрий Товстенко заявил, что в течение нескольких лет будет наблюдаться ослабление национальной валюты, но не существенное.
    Кабинет министров Украины
    Кабмин опубликовал трехлетний прогноз инфляции и ослабления гривны
    20:18 19.06.2017
    928
    Согласно базовому сценарию Кабмина, в 2017 году среднегодовой курс гривны к доллару США прогнозируется на уровне 27,8 грн за дол, в 2018 году – на уровне 29,3 грн за дол, в 2019 – 30,5 грн за дол, а в 2020 – 31 грн за дол.
    Белорусские рубли
    В Белоруссии разрешили покупать валюту без паспорта
    20:15 29.05.2017
    181
    Нацбанку Белоруссии в трехмесячный срок поручено обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с указом президента Белоруссии и принять иные меры по его реализации.
    Андрей Никитин
    Никитин: рост депозитов в гривне свидетельствует о росте доверия украинцев к банкам
    00:02 14.05.2017
    203
    В эфире радиостанции Голос Столицы директор рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" Андрей Никитин заявил, что увеличение остатка именно по гривневым депозитам связано с ревальвацией гривны.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Александр Гончаров
    Гончаров: что украинцам делать с деньгами
    07:14 12.02.2018
    2754
    По мнению экономического эксперта Александра Гончарова, рядовой гражданин никогда не сможет заработать на курсе валют, к тому же сегодня не лучшее время для метаний и валютных авантюр.
    Гривны
    Гривна резко пошла вниз на межбанке
    12:29 16.02.2018
    897
    На 11:40 средние курсы валют на межбанке были следующими: доллар США - 26,98-27,02 гривны; евро - 33,80-33,85 гривны; российский рубль - 0,4788-0,4801 гривны.
    Все теги

    Персоны