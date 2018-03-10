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С началом осени доллар в украинских обменниках опять начал дорожать, за ним потянулась и европейская валюта… Эксперты беспощадны: обещают, что такие курсы валют — далеко не предел. Как отреагировали на такие прогнозы сами украинцы в соцсетях?