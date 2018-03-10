Как сообщается на сайте регулятора, курс гривны к доллару установлен на уровне 2607,29 грн за 100 долларов, к евро — 3144,39 грн за 100 евро, к российскому рублю установлен на отметке 4,574 грн за 10 рублей.
В начале сентября гривна стала резко дешеветь. Создается опасение, что Нацбанк, все лето усиленно запасавшийся долларами, будет вынужден израсходовать значительную часть своих резервов на погашение долларового ажиотажа.
С началом осени доллар в украинских обменниках опять начал дорожать, за ним потянулась и европейская валюта… Эксперты беспощадны: обещают, что такие курсы валют — далеко не предел. Как отреагировали на такие прогнозы сами украинцы в соцсетях?
Гривна, как известно, - особа весьма легкомысленная, склонная к самым опасным авантюрам, именно поэтому за ее поведением украинцы следят, затаив дыхание. Новый сезон захватывающих приключений национальной валюты ожидает нас уже этой осенью.
Начальник отдела торговли долговыми ценными бумагами компании "Конкорд Капитал" Юрий Товстенко заявил, что в течение нескольких лет будет наблюдаться ослабление национальной валюты, но не существенное.
Согласно базовому сценарию Кабмина, в 2017 году среднегодовой курс гривны к доллару США прогнозируется на уровне 27,8 грн за дол, в 2018 году – на уровне 29,3 грн за дол, в 2019 – 30,5 грн за дол, а в 2020 – 31 грн за дол.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".