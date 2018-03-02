Гончаров: новый взлет ставок по кредитам — все идет по плану

РИА Новости Украина

Правление Национального банка Украины (НБУ) решило повысить учетную ставку с 16% до 17% годовых.

Максимальной — 30% — учетная ставка Нацбанка Украины была с марта по август 2015 года. С тех пор она постепенно снижалась, достигнув в мае 2017 года 12,5%. Однако на фоне ускорения инфляции регулятор начал повышение ставки: в октябре и декабре прошлого года она поднималась по 1 процентному пункту, составив в итоге 14,5% годовых.

Напомним, что по данным Госстата, инфляция в стране в 2017 году ускорилась до 13,7% с 12,4% в 2016 году.

Экономический эксперт Александр Гончаров отметил, что повышение учетной ставки вызвано спешным принятием народными депутатами государственного бюджета на 2018 год.

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"Напомню, я предрекал, что после принятого в горячке Верховной Радой госбюджета-2018 наши финансовые власти еще минимум дважды будут вынуждены поднимать учетную ставку НБУ. И все же теплилась надежда на здравый смысл, что в этом хаотичном движении по снижению уровня инфляции политики "наверху" остановятся, однако, уже 25 января этого года Правление Нацбанка подняло с 14,5% сразу до 16% учетную ставку, и вот сегодня 2 марта очередной рекордный скачек ставки НБУ до 17%", — пишет Гончаров.

Он подчеркнул, что после повышения учетной ставки взлетят ставки по кредитам украинских банков.

"Почему в других странах центробанки и правительства могут поддерживать национальные предприятия и население, а у нас нет? Судите сами, Банк Англии сохраняет базовую процентную ставку на уровне 0,5% годовых. Европейский центробанк пошел дальше, удерживает базовую ставку на уровне 0%, т.е. раздает деньги даром. Ставки по маржинальным кредитам и депозитам также не изменились — 0,25% и минус 0,4% соответственно. Кроме того, ЕЦБ подтвердил, что будет совершать ежемесячные покупки активов на 30 млрд. евро до конца сентября 2018 года", — разъяснил эксперт.

Гончаров уточнил, что в данном вопросе рекорд пока удерживает Швейцария, где процентная ставка составляет минус 0,75%, а в Украине с повышением учетной ставки население все меньше становится платежеспособным.

Скриншот с сайта Facebook

"Иными словами здесь решили доплачивать банкам за то, что они берут деньги в долг и кредитуют бизнес и население страны; цель такой политики – поддержать экономику и разогнать потребительский спрос. И кто теперь в Кабмине и НБУ будет утверждать, что наши производители конкурентны на европейском рынке, а население — платежеспособно?" — задается вопросом Гончаров.