наверх
10.03.201805:49
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    деньги

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 38
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе
    В Украине отказались возвращать деньги ЕС за срыв модернизации КПП
    14:09 23.02.2018
    896Куда дели деньги ЕС: скандал вокруг новых КПП на границе
    По словам вице-премьер-министра Иванны Климпуш-Цинцадзе, Украина может вести разговор с ЕС о начале новой программы приграничного сотрудничества из-за увеличения украинского экспорта в ЕС.
    Кошелек
    Быстрые деньги до зарплаты и ломбарды обходятся себе дороже
    15:14 26.01.2018
    617Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Украинский рынок массово покидают банки, а их место занимают ломбарды, кредитующие население под залог имущества. За последние два года сумма займов выросла более чем в два раза.
    Деньги Януковича. Луценко пока оправдывает ICU — Бортник
    14:35 19.01.2018
    438
    По словам Руслана Бортника, даже юрист-первокурсник понимает, что против компании, подозреваемой в причастности к схемам Януковича, нужно открыть уголовное дело.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Луценко назвал страны, в которых отмывались деньги Януковича
    16:27 17.01.2018
    387Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам генпрокурора Юрия Луценко, решениями судов установлено более 500 субъектов украинской и иностранной юрисдикции, которые принимали участие "в хищении и отмывании денег для ОПГ Януковича".
    Гривны
    Стало известно, сколько получили нардепы компенсации за аренду жилья в 2017
    13:31 05.01.2018
    433
    По информации СМИ, 162 депутата получили из государственного бюджета для компенсации стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера по 192 тысяч гривен каждый.
    Гривны
    Успехи МинСтеця? Где "воюющая страна" находит миллионы на пиар
    18:19 20.12.2017
    856
    Инвестор верит своему сердцу и уму, но точно не тому, что он просто увидел по телевизору, поэтому видеоролик о привлекательности Украины, размещенный за $100 тыс. на CNN, выглядит как мотовство денег украинских налогоплательщиков.
    Денежные купюры гривны Украины
    Киев и не только. Патриотизм на бюджетные деньги — не свои, не жалко
    11:12 14.12.2017
    1135Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    Складывается впечатление, что чиновникам вообще некуда девать бюджетные деньги. То они решили купить в Мариинский дворец шторы за 8 млн, а возле ЗАГСа поставить скульптуру "вечной любви" за 400 тысяч, то Кличко захотел установить в центре Киева флаг аж за 47 млн!
    Шестилетний блогер заработал $11 млн, рассказывая о своих игрушках в интернете. Видео
    В США ребенок зарабатывает миллионы, рассказывая о своих игрушках на YouTube 
    10:13 13.12.2017
    522
    Шестилетний ребенок заработал $11 миллионов благодаря обзору игрушек на YouTube. Мальчик тестирует детские игрушки, а его родители записывают видеоролики для канала.
    Нардеп Антон Геращенко сообщил, что на деньги Курченко человек Саакашвили купил Bentley
    Геращенко сообщил, на что потратил соратник Саакашвили деньги Курченко
    18:31 05.12.2017
    558Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам нардепа Антона Геращенко, на полученные от доверенного лица Сергея Курченко на организацию массовых протестов, доверенное лицо Саакашвили Сиверион Донгадзе купил автомобиль Bentley "для организации снабжения палаточного городка, подвоза воды, дров и продуктов".
    Логотипы йены, евро и доллара
    Китай в шаге от решения стать первой в мире страной безналичного расчета
    18:26 20.11.2017
    317
    Рынок мобильных платежей в Китае растет как на дрожжах. В 2016 году совокупный объем мобильных платежей достиг 5.5 трлн долларов. Это в 50 раз больше аналогичного показателя рынка США.
    Кошелек
    Как школе обойтись без поборов с родителей - опыт Львова
    08:11 02.10.2017
    458Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    В управлении образования Львова понимают, что не могут нести ответственность за всех родителей и учителей, но они предоставляют инструмент родителям, на которых оказывают давление для сдачи денег.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Генпрокуратура сообщила о конфискации $1,7 млрд со счетов "семьи" Януковича
    01:19 02.10.2017
    841Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Генпрокурор Юрий Луценко уверен, что экс-президенту Виктору Януковичу не удастся вернуть деньги через европейские суды, поскольку правоохранители действовали в рамках действующего законодательства, в соответствии с решениями судов.
    Школьница с букварем. Архивное фото
    Школьные поборы отменили? Не спешите ликовать - они неискоренимы
    16:12 01.10.2017
    1130Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    На днях украинцев восхитила новость - во Львове официально запретили поборы в школах и детсадах. Родители, прочитавшие только заголовок, ликовали: значит, и у нас так можно! Но при внимательном прочтении стало понятно, что речь только о наличных деньгах.
    Метро Харькова. Архивное фото
    В метро Харькова сообщили, что уже не принимают купюры больше двух гривен
    18:24 29.09.2017
    742
    По информации пресс-службы Харьковского метрополитена, для того чтобы обеспечить автоматы монетами ежедневно метрополитен разменивал в банке до 50 тысяч грн, на сегодняшний день размен денег банком прекращен.
    Гривна и доллары
    Деньги не пахнут, а "ходят за гражданином", или Хватит содержать чиновников!
    12:54 29.08.2017
    783
    Основой административной реформы должен стать принцип "деньги ходят за гражданином". Суть которого заключается в... перечисление вы найдете в тексте. Милости просим испытать шок.
    Юрий Луценко
    Луценко: Украине вернули $500 тыс выведенных Минюстом при Януковиче
    16:20 15.06.2017
    101Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам генпрокурора Юрия Луценко, средства были растрачены бывшим руководством Минюста Януковиче и выведены из Украины путем заключения фиктивного соглашения о предоставлении услуг с одной из американских фирм.
    Пресс-конференция Петра Порошенко
    Порошенко: 40 млрд грн Януковича будут использованы на укрепление обороны
    05:54 15.05.2017
    425Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко
    По словам президента Петра Порошенко, конфискация почти 40 млрд грн является восстановлением справедливости, и эти деньги будут использованы для инвестиций в украинскую оборону и в украинские инфраструктурные проекты.
    Евгений Лосовский
    Лосовский: нашедший $1,5 млрд Януковича прокурор достоин награды
    21:04 05.05.2017
    554Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Юрист, адвокат Евгений Лосовский в эфире "ГС" подчеркнул, что в резонансном деле о конфискации денег окружения беглого президента - одни вопросы без ответов.
    Эксперт общественной организации Слово и дело, кандидат юридических наук Александр Москалюк.
    Эксперт: конфискация денег Януковича - рейдерство со стороны государства
    05:16 04.05.2017
    1414Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Если анализировать информацию из открытых источников относительно того, кто принимал решение о конфискации средств, то можно найти большое количество нарушений. Об этом в эфире "ГС" заявил эксперт Александр Москалюк.
    Министр финансов Александр Данилюк
    Данилюк: деньги вкладчиков "ПриватБанка" защищены государством
    06:14 19.12.2016
    631Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    О деталях национализации "ПриватБанка" Данилюк пообещал рассказать на совместном брифинге с председателем НБУ Валерией Гонтаревой, который состоится в понедельник, 19 декабря, в 8:30.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе
    В Украине отказались возвращать деньги ЕС за срыв модернизации КПП
    14:09 23.02.2018
    896
    По словам вице-премьер-министра Иванны Климпуш-Цинцадзе, Украина может вести разговор с ЕС о начале новой программы приграничного сотрудничества из-за увеличения украинского экспорта в ЕС.
    Все теги

    Персоны