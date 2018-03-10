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На днях украинцев восхитила новость - во Львове официально запретили поборы в школах и детсадах. Родители, прочитавшие только заголовок, ликовали: значит, и у нас так можно! Но при внимательном прочтении стало понятно, что речь только о наличных деньгах.