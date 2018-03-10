Инвестор верит своему сердцу и уму, но точно не тому, что он просто увидел по телевизору, поэтому видеоролик о привлекательности Украины, размещенный за $100 тыс. на CNN, выглядит как мотовство денег украинских налогоплательщиков.
Складывается впечатление, что чиновникам вообще некуда девать бюджетные деньги. То они решили купить в Мариинский дворец шторы за 8 млн, а возле ЗАГСа поставить скульптуру "вечной любви" за 400 тысяч, то Кличко захотел установить в центре Киева флаг аж за 47 млн!
По словам нардепа Антона Геращенко, на полученные от доверенного лица Сергея Курченко на организацию массовых протестов, доверенное лицо Саакашвили Сиверион Донгадзе купил автомобиль Bentley "для организации снабжения палаточного городка, подвоза воды, дров и продуктов".
Генпрокурор Юрий Луценко уверен, что экс-президенту Виктору Януковичу не удастся вернуть деньги через европейские суды, поскольку правоохранители действовали в рамках действующего законодательства, в соответствии с решениями судов.
На днях украинцев восхитила новость - во Львове официально запретили поборы в школах и детсадах. Родители, прочитавшие только заголовок, ликовали: значит, и у нас так можно! Но при внимательном прочтении стало понятно, что речь только о наличных деньгах.
По информации пресс-службы Харьковского метрополитена, для того чтобы обеспечить автоматы монетами ежедневно метрополитен разменивал в банке до 50 тысяч грн, на сегодняшний день размен денег банком прекращен.
По словам генпрокурора Юрия Луценко, средства были растрачены бывшим руководством Минюста Януковиче и выведены из Украины путем заключения фиктивного соглашения о предоставлении услуг с одной из американских фирм.
По словам президента Петра Порошенко, конфискация почти 40 млрд грн является восстановлением справедливости, и эти деньги будут использованы для инвестиций в украинскую оборону и в украинские инфраструктурные проекты.
Если анализировать информацию из открытых источников относительно того, кто принимал решение о конфискации средств, то можно найти большое количество нарушений. Об этом в эфире "ГС" заявил эксперт Александр Москалюк.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Со среды в Индии в рамках борьбы с теневой экономикой, коррупцией, фальшивомонетчиками и финансированием терроризма изъяты из оборота купюры номиналом 500 и 1000 рупий — самые крупные банкноты в стране.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди попросил сограждан "помочь ему" в течение 50 дней с искоренением незаконно нажитого капитала в стране. Об этом премьер заявил в первом публичном выступлении в Индии после объявления им денежной реформы.