Стремительное падение гривны в январе компенсировалось ее таким же стремительным ростом в феврале-марте. Основной причиной внезапного удорожания нацвалюты является посевная кампания (аграрии избавляются от валюты) и желание государства заработать на ее колебаниях.
Если правительство и парламент не смогут стабилизировать гривну, нарастить экспорт, увеличить потребительский спрос, поднять инвестиционную активность – в таком случае будет разрушена производящая экономика, считает Александр Гончаров.
Эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский пояснил, что отсутствует глава НБУ и глобальная стратегия в развитии денежной единицы, в связи с чем НБУ, по большому счету, выполняет техническую функцию.
Для жителей Молдовы придумали новые правила обмена долларов и евро в валютных кассах. При обмене более 5 тысяч леев валютные кассы должны будут регистрировать идентификационные данные. Законопроект уже вызвал немало споров среди законодателей.
Цифровые валюты не представляют серьезных опасений при их текущих объемах использования, но если они достигнут широкомасштабного использования, то могут стать причиной для финансовой нестабильности, считает эксперт.
По информации дипломатического источника в Брюсселе, Польша, Венгрия и Чехия не намерены переходить на единую европейскую валюту. Ожидается, что лидеры стран-членов Евросоюза на саммите 14-15 декабря в Брюсселе обсудят ситуацию в еврозоне.
Годовщина Майдана — время подводить итоги, как изменилась наша жизнь за эти годы. Пока выводы весьма печальные: большинство требований Майдана не выполнены, а вместо "покращення" украинцы столкнулись с войной, девальвацией гривны, шокирующим ростом цен и тарифов.
Как сообщается на сайте регулятора, курс гривны к доллару установлен на уровне 2607,29 грн за 100 долларов, к евро — 3144,39 грн за 100 евро, к российскому рублю установлен на отметке 4,574 грн за 10 рублей.
Во время президентской кампании в США, когда стало ясно, что у Дональда Трампа есть все шансы на победу, на Уолл-Стрит выросла продажа криптовалют, поскольку многие тогда усомнились в ценности доллара.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Стремительное падение гривны в январе компенсировалось ее таким же стремительным ростом в феврале-марте. Основной причиной внезапного удорожания нацвалюты является посевная кампания (аграрии избавляются от валюты) и желание государства заработать на ее колебаниях.