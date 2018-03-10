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    • Источники: РИА Новости Украина
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    Гривны, купюры
    То вверх, то вниз. Кто и как зарабатывает на колебаниях гривны?
    18:17 07.03.2018
    1048Курс гривны летит в пропасть
    Стремительное падение гривны в январе компенсировалось ее таким же стремительным ростом в феврале-марте. Основной причиной внезапного удорожания нацвалюты является посевная кампания (аграрии избавляются от валюты) и желание государства заработать на ее колебаниях.
    Александр Гончаров
    Гончаров: большая проблема власти - отсутствие профессионалов
    17:12 12.01.2018
    603Курс гривны летит в пропасть
    Если правительство и парламент не смогут стабилизировать гривну, нарастить экспорт, увеличить потребительский спрос, поднять инвестиционную активность – в таком случае будет разрушена производящая экономика, считает Александр Гончаров.
    Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский. Архивное фото
    НБУ занимается обслугой Кабмина, а не контролем гривны — Полховский
    14:17 12.01.2018
    366Курс гривны летит в пропасть
    Эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский пояснил, что отсутствует глава НБУ и глобальная стратегия в развитии денежной единицы, в связи с чем НБУ, по большому счету, выполняет техническую функцию.
    Израильский флаг
    И оно вам надо? Израиль подготовил ответ биткоину
    10:51 27.12.2017
    541
    Получить электронные шекели, как и традиционные наличные деньги, можно будет через банки, банкоматы или обычные денежные переводы между клиентами.
    Флаг Молдавии. Архивное фото
    А как у них? Молдаване по-другому будут менять валюту
    11:50 22.12.2017
    151
    Для жителей Молдовы придумали новые правила обмена долларов и евро в валютных кассах. При обмене более 5 тысяч леев валютные кассы должны будут регистрировать идентификационные данные. Законопроект уже вызвал немало споров среди законодателей.
    Гривна и доллары
    Тренд дня: страна в шоке от доллара по 30
    13:39 20.12.2017
    5572Курс гривны летит в пропасть
    Экономические эксперты и политологи подвели итоги национализации "ПриватБанка", отметили бездействие регулятора в падении гривны и затронули болезненную тему переименования улиц.
    Криптовалюта биткойн
    Вот он был и нет его. Биткоин взлетел и резко падает
    12:43 20.12.2017
    28429Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Цифровые валюты не представляют серьезных опасений при их текущих объемах использования, но если они достигнут широкомасштабного использования, то могут стать причиной для финансовой нестабильности, считает эксперт.
    Деньги
    Тренд дня: у вас гривна упала. Да кому она нужна
    15:43 15.12.2017
    4437Курс гривны летит в пропасть
    Политические эксперты и блогеры проанализировали причины падения гривны и прокомментировали пресс-конференцию российского президента Владимира Путина.
    Логотип еврозоны
    Польша, Венгрия и Чехия не будут переходить на евро – источник
    13:08 14.12.2017
    380
    По информации дипломатического источника в Брюсселе, Польша, Венгрия и Чехия не намерены переходить на единую европейскую валюту. Ожидается, что лидеры стран-членов Евросоюза на саммите 14-15 декабря в Брюсселе обсудят ситуацию в еврозоне.
    Криптовалюта биткойн
    В Крыму планируют запустить площадку для майнинга криптовалюты
    04:12 11.12.2017
    279Охота на торговцев биткоинами в Украине
    По словам главы Корпорации развития Крыма Олега Морозова, Крым может стать одной из территорий для развития криптоплощадок, если это не будет идти вразрез с действующим законодательством.
    Криптовалюта биткойн
    Биткоин после рекордного роста резко обвалился
    09:49 30.11.2017
    719
    По данным на 18:40 четверга криптовалюта торговалась на отметке 9 290 долларов, после того как в среду курс достиг уровня 11,4 тысячи долларов за "биток".
    Деньги
    Элементарная математика. Как изменилась наша жизнь после Майдана
    11:45 24.11.2017
    3011Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Годовщина Майдана — время подводить итоги, как изменилась наша жизнь за эти годы. Пока выводы весьма печальные: большинство требований Майдана не выполнены, а вместо "покращення" украинцы столкнулись с войной, девальвацией гривны, шокирующим ростом цен и тарифов.
    Логотип еврозоны
    Евро на всей территории ЕС - это утопия
    14:32 14.09.2017
    180Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    В данный момент вводить евро в таких странах как Румыния или Болгария было бы полным безумием - ключевые экономические данные не позволяют этого сделать, считает политолог.
    Обмен валют
    Курс валют НБУ: гривна падает, евро растет
    09:18 14.09.2017
    692
    Как сообщается на сайте регулятора, курс гривны к доллару в четверг установлен на уровне 2607,96 грн за 100 долларов, к евро — 3124,08 грн за 100 евро.
    Денежные купюры гривны Украины
    Курс валют НБУ: гривна продолжает падение
    08:18 11.09.2017
    1158Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    Как сообщается на сайте регулятора, курс гривны к доллару установлен на уровне 2607,29 грн за 100 долларов, к евро — 3144,39 грн за 100 евро, к российскому рублю установлен на отметке 4,574 грн за 10 рублей.
    Обмен валют
    Курс валют НБУ: гривна падает, евро растет
    07:25 30.08.2017
    492
    Согласно данным регулятора, курс евро на среду установлен на отметке 3065,08 грн за 100 евро, российского рубля — 4,346 грн за 10 рублей, доллара - 2544,05 грн за 100 долларов.
    Денежные купюры и монеты США и Украины
    Нацбанк сохранил курс доллара и евро
    08:28 22.08.2017
    185
    Согласно данным регулятора, курс евро установлен на вторник на уровне 2992,37 грн за 100 евро, российского рубля — 4,302 грн за 10 рублей, доллара - 2544,31 грн за 100 долларов.
    Экономический эксперт Виктор Федоров.
    НБУ не отпустит рычаги влияния на рынок валюты — эксперт
    18:55 18.08.2017
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    Либерализация валютного рынка стала возможной, потому что НБУ сегодня не опасается бегства капитала за границу, считает финансовый аналитик Виктор Федоров.
    …тут один серб угрожает Всемирному банку
    09:51 25.07.2017
    71
    Во время президентской кампании в США, когда стало ясно, что у Дональда Трампа есть все шансы на победу, на Уолл-Стрит выросла продажа криптовалют, поскольку многие тогда усомнились в ценности доллара.
    Вывеска на здании Национального банка Украины. Архивное фото
    Нацбанк упростил условия покупки иностранной валюты
    16:09 19.07.2017
    808
    Согласно информации, шаги НБУ по упрощению не приведут к нестабильности на валютном рынке и в то же время позволят облегчить осуществление операций по экспорту/импорту капитала.
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    Гривны, купюры
    То вверх, то вниз. Кто и как зарабатывает на колебаниях гривны?
    18:17 07.03.2018
    1048
    Стремительное падение гривны в январе компенсировалось ее таким же стремительным ростом в феврале-марте. Основной причиной внезапного удорожания нацвалюты является посевная кампания (аграрии избавляются от валюты) и желание государства заработать на ее колебаниях.
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