Гончаров: есть три цены гривны

РИА Новости Украина

Валютная тема в Украине давно стала ключевой. Но проблема в том, что в стране многие неправильно понимают цену денег, считает экономический эксперт, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров. Такое мнение он выразил на своей странице в Facebook.

"Интересно, кто-то в Кабмине, в частности министр соцполитики Андрей Рева, знает, что основная и первая цена наших денег – это стоимость того, что мы можем купить за гривны?" – задается вопросом эксперт.

Вторая цена, продолжает он, – это обменный курс, который касается далеко не всех граждан («по оценкам экспертов, до 90% населения считают, что им пофиг, каким будет завтра курс в обменнике, т. к. они едва дотягивают от зарплаты до зарплаты»).

"А вот третья цена – это те проценты, которые можно заработать, если размещать гривны на банковский депозит. И эти три цены между собой наши власти должны сбалансировать", – подчеркивает Гончаров.

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Однако, как это делать, они, к сожалению, не знают, добавляет экономист.

"Зато украинцы это хорошо узнают по мере истощения личных кошельков. Как этих политиков на таких высоких должностях учить – лично я не знаю, но от этого мы все страдаем", – подытожил эксперт.

Раньше Гончаров давал "валютные" советы украинцам.

"Запомните, рядовой гражданин на курсе валют никогда не сможет заработать, это банки и крупные валютные спекулянты получают доход (и не на движении курса валют, а за счет комиссионного вознаграждения, покупая и продавая валюту юрлицам и населению). Мораль такова: если очень хотите заработать — откройте лучше "обменник", — сообщал Гончаров на своей странице в Facebook.