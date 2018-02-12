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    Гончаров: есть три цены гривны

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    Курс гривны летит в пропасть (77)

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    Курс доллара не так уж сильно волнует большинство украинцев – 90% населения больше беспокоит то, что они едва дотягивают от зарплаты до зарплаты, отмечает экономический эксперт Александр Гончаров.
    Александр Гончаров
    Александр Гончаров / Facebook

    РИА Новости Украина

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    Валютная тема в Украине давно стала ключевой. Но проблема в том, что в стране многие неправильно понимают цену денег, считает экономический эксперт, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров. Такое мнение он выразил на своей странице в Facebook.

    "Интересно, кто-то в Кабмине, в частности министр соцполитики Андрей Рева, знает, что основная и первая цена наших денег – это стоимость того, что мы можем купить за гривны?" – задается вопросом эксперт.

    Вторая цена, продолжает он, – это обменный курс, который касается далеко не всех граждан («по оценкам экспертов, до 90% населения считают, что им пофиг, каким будет завтра курс в обменнике, т. к. они едва дотягивают от зарплаты до зарплаты»). 

    "А вот третья цена – это те проценты, которые можно заработать, если размещать гривны на банковский депозит. И эти три цены между собой наши власти должны сбалансировать", – подчеркивает Гончаров.

    Деньги
    torange.ru
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    Однако, как это делать, они, к сожалению, не знают, добавляет экономист. 

    "Зато украинцы это хорошо узнают по мере истощения личных кошельков. Как этих политиков на таких высоких должностях учить – лично я не знаю, но от этого мы все страдаем", – подытожил эксперт.

    Раньше Гончаров давал "валютные" советы украинцам.

    "Запомните, рядовой гражданин на курсе валют никогда не сможет заработать, это банки и крупные валютные спекулянты получают доход (и не на движении курса валют, а за счет комиссионного вознаграждения, покупая и продавая валюту юрлицам и населению). Мораль такова: если очень хотите заработать — откройте лучше "обменник", — сообщал Гончаров на своей странице в Facebook.

    Скриншот с сайта Facebook

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