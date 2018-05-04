Гончаров: куда сегодня нужно вкладывать деньги, если они у вас есть

РИА Новости Украина

Кабмин утвердил бюджетную резолюцию на 2019-2021 годы. Документ определяет основные направления бюджетной политики на последующие годы и макропрогноз, на основе которого будет рассчитываться проект бюджета на 2019 год. Согласно правительственному документу, в 2019 году ожидается рост ВВП на 3,6%, инфляция на уровне 6,5%, рост цен производителей на 7,2%. Курс гривны — 30 гривен 50 копеек за доллар. Безработицу правительство видит в следующем году на уровне чуть менее 9%, предельный размер госдолга — 56% ВВП.

По прогнозам экономического эксперта Александра Гончарова, инфляция сегодня будет только расти, а когда инфляция растет — она поглощает финансовые сбережения.

"И эти ребята в высоких кабинетах НБУ и Минфина сделали все, чтобы сегодня у нас не работали классические методы спасения денег от двухзначной инфляции. Действительно, все очень сложно. Не трудно также подсчитать, что, к примеру, даже сумма в долларах США уже не сохраняет вашего состояния", — пишет эксперт у себя в Facebook.

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При этом, отмечает Гончаров, отдавая деньги на банковский депозит, сегодня неизбежно теряется до 10% в год.

"За десять лет вы практически лишаетесь стоимости своей первоначальной суммы, с другой стороны, и действующий бизнес, и выбираемый способ сохранения капитала – тоже должны быть ориентированы не на получение дохода на вложения, а скорее на то, как быстро сможет расти украинский бизнес в связи с текущим уровнем инфляции", — констатирует эксперт.

В связи с этим Гончаров советует украинцам вкладывать свои средства в финансовые инструменты с фиксированной доходностью, в частности, в корпоративные облигации.

"Вопросы непростые, да, надо уметь правильно считать. И все же, ЧТО ДЕЛАТЬ? Лично советую сейчас вкладывать свои средства в финансовые инструменты с фиксированной доходностью, в частности, в КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ. Все здесь зависит от степени риска, который готов на себя принять частный инвестор", — резюмирует он.