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    Гончаров: украинцам плевать на эффективность президента

    Тема:

    Политический кризис: страна в тупике (193)

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    По мнению экономического эксперта Александра Гончарова, результаты опросов населения, в которых Юлия Тимошенко выходит во второй тур президентских выборов, характеризует не политика, а прежде всего общество.
    Выборы в Украине. Архивное фото
    bessarabiainform.com

    РИА Новости Украина

    Рейтинг действующего президента Петра Порошенко стремительно падает. По результатам социологического исследования группы "Рейтинг", рейтинг главы государства упал до уровня 5,5 процентов, составленного по результатам опроса "Общественно-политические настроения населения: новые вызовы", проведенного в апреле 2018 года.

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    Лидером рейтинга, как и месяцем ранее, осталась лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко — у нее 8,8%. По данным социологов "Рейтинга", второе место удерживает Анатолий Гриценко (6,6%), третье — глава фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко (6%). 

    Примечательно, что в пятерку лидеров попали лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук и шоумен Владимир Зеленский — у них обоих рейтинг выше, чем у Петра Порошенко. Вакарчук мог бы набрать 6%, Зеленский 5,8%.

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    Порошенко является также лидером антирейтинга: почти половина опрошенных не проголосовали бы за него ни при каких условиях. Наибольшим уровнем доверия среди граждан пользуются новые лица в украинской политике: певец Святослав Вакарчук и актер Владимир Зеленский. Вакарчуку доверяют 33% опрошенных, не доверяют – 47%, Владимиру Зеленскому доверяют 32%, не доверяют – 50%. Чуть больше четверти украинцев доверяют Анатолию Гриценко, а не доверяют почти половина.

    Петр Порошенко. Архивное фото
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    Что касается ожиданий от нового президента, то большинство украинцев надеются на прекращение военных действий на Востоке Украины (67%), усиление борьбы с коррупцией (57%) и возрождение промышленности (38%). 

    Экономический эксперт Александр Гончаров выразил мнение, что результаты опросов показывают — чтобы стать президентом у нас в стране, не важно быть эффективным, главное – красноречивым. Это доказывает высокий рейтинг Вакарчука и Зеленского.

    "По данным последнего социсследования группы "Рейтинг", Петр Порошенко даже не дотягивает до рейтингов потенциальных кандидатов в президенты певца Святослава Вакарчука и шоумена Владимира Зеленского. Во второй тур президентской гонки однозначно проходит лидер опроса Юлия Тимошенко, и получается такая картина маслом, что сейчас она – это наше всё. Но, справедливости ради, заметил бы, что не она такая, а народ сегодня у нас такой – веселый и накаченный оружием, Гарварды и Оксфорды не заканчивал, а прошел школу во дворе микрорайона или глухого села", — прокомментировал Гончаров на своей странице в Facebook.

    Facebook Александра Гончарова
    Комментарий Александра Гончарова
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