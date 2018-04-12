Украинцы все острее ощущают приближение дефолта - Гончаров

РИА Новости Украина

Сбережения украинцев стремительно падают. По данным Госстата за 2017 год, сбережения сократились аж на 69 млрд грн, из них сбережения в иностранной валюте сократились на 56 млрд грн. Люди интенсивно достают из кубышек доллары, припасенные на "черный день", значит социально-экономические ситуация в стране все ухудшаются и люди не верят в перспективы улучшения ситуации.

Номинальные доходы выросли на 24,4%. При этом, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в 2017 году увеличились всего на 6% по сравнению с 2016 годом. Таким образом, доходы в прошлом году росли, в основном, за счет номинального роста зарплат и соцвыплат. Согласно статистическим данным, украинцы все меньше зарабатывают на собственности и все больше зависят от зарплаты и социальной помощи. Однако стимулов становится богаче и выходить из черты бедности все меньше, ведь так есть риск лишиться жилищных субсидий.

Наряду с этим, как свидетельствуют последние исследования социологов, за последний месяц потребительские настроения украинцев значительно ухудшились. Украинцы еще больше разуверились в росте экономики и улучшении жизни. Оптимистично настроены наши граждане лишь по поводу безработицы и курса гривны.

Экономический эксперт Александр Гончаров отметил, что в Украине продолжает увеличиваться количество бедных, а реальные доходы населения падают. При этом цифры Всемирного банка по потребности Украины в финансировании дефицита бюджета и погашении госдолга огромны.

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"Что будет в ближайшие два года? В чью сторону качнутся протестные настроения подавляющего большинства обнищавшего населения? Ведь даже во Всемирном банке уже откровенно заявили, что для Украины потребности в финансировании дефицита бюджета и погашении госдолга в перерасчёте на доллары США оцениваются в $18 млрд. в 2018-2019 годах (7,3% ВВП в год)! И это притом, что в стране и далее набирают динамики рост бедности, снижение реальных доходов людей и падение потребительского спроса", — написал Гончаров на своей странице в Facebook.

По его мнению, население население начинает ощущать приближение дефолта и экономического шока, но власти продолжают пытаться разбогатеть.

Facebook Александра Гончарова Комментария Александра Гончарова о дефолте

"Наверху" тоже не теряют время и выжимают последние прибыли для себя, выпустив краткосрочные ОВГЗ с рекордным процентным доходом в 17,5% годовых без налогообложения. Убивая тем самым любую инвестиционную инициативу в бизнесе", — подытожил эксперт.

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