По мнению экономического эксперта Александра Гончарова, повышение учетной ставки в Украине грозит снижением конкурентоспособности украинских производителей на европейском рынке и платежеспособностью населения внутри страны.
Можем ли мы доверять опросам и коэффициентам? Чьи прогнозы точнее - социологов или букмекеров? Эти вопросы стали актуальным в конце президентской гонки в США, главные фавориты которой кандидат от демократов Хиллари Клинтон и республиканец Дональд Трамп.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
По мнению экономического эксперта Александра Гончарова, повышение учетной ставки в Украине грозит снижением конкурентоспособности украинских производителей на европейском рынке и платежеспособностью населения внутри страны.