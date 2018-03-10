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    ставки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Александр Гончаров
    Гончаров: новый взлет ставок по кредитам — все идет по плану
    17:55 02.03.2018
    375
    По мнению экономического эксперта Александра Гончарова, повышение учетной ставки в Украине грозит снижением конкурентоспособности украинских производителей на европейском рынке и платежеспособностью населения внутри страны.
    График состояния рынка. Архивное фото
    Учетная ставка НБУ и инфляция: взаимосвязь, которая отразится на каждом
    11:15 29.01.2018
    786
    Теория о том, что рост учетной ставки может замедлить инфляцию, имеет массу условных ограничений в применении, сравнимых с условиями появления сферического коня в вакууме.
    Заключительные дебаты Дональда Трампа и Хиллари Клинтон
    Кто кого? Выборы в США: букмекеры против социологов
    18:01 07.11.2016
    1998Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Можем ли мы доверять опросам и коэффициентам? Чьи прогнозы точнее - социологов или букмекеров? Эти вопросы стали актуальным в конце президентской гонки в США, главные фавориты которой кандидат от демократов Хиллари Клинтон и республиканец Дональд Трамп.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Александр Гончаров
    Гончаров: новый взлет ставок по кредитам — все идет по плану
    17:55 02.03.2018
    375
    По мнению экономического эксперта Александра Гончарова, повышение учетной ставки в Украине грозит снижением конкурентоспособности украинских производителей на европейском рынке и платежеспособностью населения внутри страны.
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