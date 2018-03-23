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    Гончаров: дефолт и личная безопасность - главные страхи власти

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    Борьба с коррупцией и развитие экономики – это то, что в принципе власть должна делать в первую голову, несмотря на то, запишут в меморандум с МВФ какую-то очередную финансовую помощь или нет, считает экономический эксперт Александр Гончаров.
    Александр Гончаров
    Александр Гончаров / Facebook

    РИА Новости Украина

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    REUTERS Rick Wilking
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    Представители украинской власти отдают предпочтение в своих переговорах с западными партнерами решению вопроса денег, а также думают о личной безопасности, тогда как вопросы борьбы с коррупцией и развития экономики — на десятом или двадцатом месте, считает экономический эксперт Александр Гончаров.

    "Технический дефолт и личная безопасность политиков – темы, которые все больше и больше тревожат украинскую власть", — написал Гончаров в своем блоге.  

    По его словам, "фактор денег уже долгое время остается самым рейтинговым в переговорах Кабмина В.Гройсмана с МВФ и спонсорами из США и Евросоюза". 

    "Так, США на 2018 год определили для Украины общий объем помощи в размере 620,7 млн. долларов. ЕС сообщил о новой макрофинансовой помощи в объеме 1 млрд. евро", — отметил эксперт. 

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    Он добавил, что "в дополнение к этому в 2018 году наш Минфин планирует еще одолжить на внешних рынках не менее 2 млрд. долл. США и получить очередной транш кредита от МВФ".

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    Украинское фото
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    "А вот борьба с коррупцией и развитие экономики – это, как мы видим, где-то десятая или даже двадцатая задача у Кабмина и ВРУ, то, что в принципе власть должна делать в первую голову, несмотря на то, запишут нам в меморандум какую-то очередную финпомощь или нет", — резюмировал Гончаров.

    Ранее глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что приведение Украиной цен на газ для населения в соответствие с его рыночной стоимостью и создание Антикоррупционного суда остаются условиями дальнейшего пересмотра кредитной программы фонда.

    Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называют разные сроки. В частности, премьер-министр Украины Владимир Гройсман говорил о первом полугодии.

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