Гончаров: на украинском рынке без антракта начался второй акт драмы

РИА Новости Украина

Какую бы линию поведения с международными кредиторами ни выбрала Украина, до конца 2018-го экономических потрясений, связанных с погашением долгов, удастся избежать. Как подсчитали в инвестиционной компании Concorde Capital, до конца этого года Украине предстоят купонные платежи по еврооблигациям на $1,1 млрд и выплаты МВФ по предыдущим программам на $2,5 млрд (около $3,6 млрд суммарно). Однако без финансирования международных доноров Украине будет непросто пережить период пиковой долговой нагрузки в 2019–2020 годах.

Чтобы накануне пиковых выплат создать подушку безопасности в виде нескольких дополнительных заемных миллиардов, Украине в первую очередь необходимо разморозить сотрудничество с МВФ, которое стоит на паузе с весны 2017 года.

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Экономический эксперт, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров уверен, что ни один думающий украинец уже не сомневается в том, что на украинском рынке начался второй акт драмы.

"И сразу встает главный вопрос, что дальше будут делать Кабмин и Верховная Рада по выводу из пике экономики страны? Девальвировать гривну, подстегивая экспорт, или укреплять национальную валюту, борясь с инфляцией? Да и долговые проблемы 2018-2019 без кредитной закачки МВФ, получение которой зависит от создания Антикоррупционного суда и выполнения задач по ценам на газ и проведения масштабной приватизации, — однозначно не удастся решить", — написал Гончаров на своей странице в Facebook.

И это притом, подчеркивает эксперт, что все мы понимаем, куда ни кинь, всюду риск социальных волнений от Волыни до Донбасса.

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"А сегодняшние (27 февраля — Ред.) события под стенами ВРУ свидетельствуют о том, что мы снова стоим перед выбором: либо очередной майдан, либо адекватная по сложности и тонкости государственная политика", — резюмировал Гончаров.