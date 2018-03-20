Гончаров: украинский бизнес замер

РИА Новости Украина

Верховная Рада уволила Валерию Гонтареву с должности главы Нацбанка и назначила на эту должность Якова Смолия. Перед голосованием парламент заслушал уже бывшего главу регулятора. В своем отчете Гонтарева отметила, что все поставленные цели Центробанка она выполнила.

После своего назначения Смолий заявил, что будет продолжать курс на реформы, которые были начаты его предшественницей, в частности, пообещал обеспечить финансовую и ценовую стабильность в стране.

"Команда Нацбанка продолжит развитие современного и открытого главного банка страны, который имеет доверие общества… Наша цель неизменна: первое — сохранение ценовой и финансовой стабильности. Второе — содействие экономическому росту. Третье — интеграция украинской финансовой системы в европейскую", — сказал он, выступая перед депутатами в Раде.

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По словам экономического эксперта Александра Гончарова, сегодня колебания гривны жестко высушивают деловую активность бизнеса.

"Высокая волатильность гривны жестко высушивает деловую активность украинского бизнеса. К тому же потребительский спрос неудержимо обваливается вниз, т. к. реальные доходы населения продолжают падать при сегодняшних рекордных уровнях инфляции и повышенных ценах на коммунальные услуги и тарифы ЖКХ. Да и нет прямых иностранных инвестиций в производящую экономику, а рядовые граждане все больше беднеют. И мы по-прежнему остаемся лишь площадкой для различных экспериментов, где от всей души резвятся местные финансово-промышленные группы", — пишет эксперт у себя в Facebook.

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По мнению Гончарова, сейчас украинский бизнес замер в раздумьях: чего ждать от нового главы НБУ?

"Вот и сейчас украинский бизнес замер, крепко раздумывая: чего ждать от нового главы НБУ Я.Смолия? Сумеет ли он окончательно раздавить украинскую экономику и раскрутить гиперинфляцию? Или все же кто-то найдется в Украине, кто сможет стабилизировать гривну и направить ее на развитие страны?" — резюмирует эксперт.