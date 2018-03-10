наверх
10.03.201808:30
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    депозиты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Банкомат ПриватБанка
    "ПриватБанк" и "Сбербанк" стали лидерами по оттоку депозитов
    20:44 14.08.2017
    833
    По итогам первого полугодия объем валютных депозитов населения сократился в "ПриватБанке" на 124,3 млн долл, а объем гривневых вкладов населения в январе-июне уменьшился в Сбербанке на 509,4 млн грн.
    Сергей Фурса
    Эксперт: банковская система Украины - надежна, как никогда
    05:20 13.08.2017
    555
    Экономист Сергей Фурса в эфире "ГС" отметил, что объем депозитов в банках медленно, но увеличивается. Так, рост с начала года составил порядка 6-7%.
    Финансовый эксперт Алексей Кущ
    Кущ: более 50% банковской системы Украины будет в руках государства
    01:16 24.01.2017
    210Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Финансовый эксперт Алексей Кущ в эфире ГС проанализировал, насколько велика вероятность того, что ставки на депозиты в украинских банках снизятся.
    ПриватБанк
    Братья Суркисы потеряли при национализации "ПриватБанка" не менее $200 млн
    20:00 24.12.2016
    3172Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Сумма "кипрских" потерь братьев Игоря и Григория Суркисов в результате национализации "ПриватБанка" превысила 200 млн долларов. С учетом внутриукраинских вложений она может достигать почти 300 млн.
    Гонтарева сообщила причины конфликта НБУ с Тарутой. Видео
    Гонтарева сообщила причины конфликта с Тарутой 
    04:22 31.10.2016
    1025Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Глава Нацбанка Валерия Гонтарева сообщила о конфликте с Сергеем Тарутой, долгах Олега Бахматюка, отдельно поделилась своим мнением по поводу возможной национализации "ПриватБанка".
    Валерия Гонтарева
    С начала года украинцы принесли в банки 12 млрд грн - Гонтарева
    20:30 30.10.2016
    321
    Как заявила председатель НБУ Валерия Гонтарева, за период ее управления с рынка выведено 82 банка и об этом не нужно жалеть. По ее словам, они не были банками, так как у них не было активов.
    Объем депозитов в банках Украины. Инфографика
    Объем депозитов в банках Украины 
    14:05 20.11.2015
    1173Экономический кризис
    В Украине на 1 октября на депозитных счетах физических и юридических лиц хранилось 15 миллиардов долларов, заявила ранее глава НБУ Валерия Гонтарева. Подробнее смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
    Кошелек
    В кризис люди продолжают избавляться от гривны — эксперт
    11:45 13.08.2015
    617Экономический кризис
    В банках сократился депозитный портфель в национальной валюте. По мнению экспертов, это связано как с сезонными факторами, так и с общим снижением уровня жизни населения.
    Гривны
    Банки не хотят отдавать депозиты населению - эксперт
    18:51 26.07.2015
    1089Украина, экономика, катастрофа
    По мнению эксперта, даже те банки, где нет никаких проблем, либо не отдают, либо с большим "скрипом" отдают депозиты населению. "Не могут нормально работать банки в стране с падающей экономикой", - отметил он.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Все теги

    Персоны