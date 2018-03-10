В Украине на 1 октября на депозитных счетах физических и юридических лиц хранилось 15 миллиардов долларов, заявила ранее глава НБУ Валерия Гонтарева. Подробнее смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
По мнению эксперта, даже те банки, где нет никаких проблем, либо не отдают, либо с большим "скрипом" отдают депозиты населению. "Не могут нормально работать банки в стране с падающей экономикой", - отметил он.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".