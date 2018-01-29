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    Гривна начинает новую неделю с укрепления

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    Курс гривны летит в пропасть (64)

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    Официальные курсы валют на понедельник, 29 января, установлены на следующем уровне: доллар - 28,55 гривны, евро - 35,50 гривны и 10 рублей - 5,11 гривны.
    Гривна и доллары
    Украинское фото

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 29 января, укрепил курс гривны по сравнению с предыдущим банковским днем.

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    На сайте регулятора указано, что официальные курсы валют установлены на следующем уровне: доллар — 28,55 грн, евро — 35,50 грн и 10 рублей — 5,11 грн.

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    Напомним, официальные курсы валют 26 января были такими: доллар — 28,75 грн, евро — 35,66 грн и 10 рублей — 5,14 грн.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что падение гривны в январе вызвано уменьшением экспорта и продолжением выплат за границу. 

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