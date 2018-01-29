Гривна начинает новую неделю с укрепления

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 29 января, укрепил курс гривны по сравнению с предыдущим банковским днем.

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На сайте регулятора указано, что официальные курсы валют установлены на следующем уровне: доллар — 28,55 грн, евро — 35,50 грн и 10 рублей — 5,11 грн.

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Напомним, официальные курсы валют 26 января были такими: доллар — 28,75 грн, евро — 35,66 грн и 10 рублей — 5,14 грн.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что падение гривны в январе вызвано уменьшением экспорта и продолжением выплат за границу.