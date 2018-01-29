НБУ запускает серию монет с киборгами

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины запускает спецвыпуск памятных монет из недрагоценных металлов "по тематике общегосударственного значения".

На 2018 год НБУ анонсировал три спецвыпуска монет из серии "Вооруженные Силы Украины": "Защитникам Донецкого аэропорта", "День украинского добровольца" и "100-летия создания Украинского военно-морского флота", сообщает UBR.ua.

Первая монета — "Защитникам Донецкого аэропорта" — будет запущена в денежный оборот страны 30 января, говорится в документе НБУ. Она получит номинал 10 грн.

Эскиз монеты не публикуется. Зато в Нацбанке дали детальное описание нового изделия.

На аверсе монеты размещены: вверху слева — надпись УКРАИНА (полукругом), под которой год чеканки монеты (2018) и малый Государственный Герб Украины. В центре — стилизованная композиция: две мужские руки с оружием разных эпох, символизирующий защитников Украины разных времен. На зеркальном фоне расположены надписи: ЗА ЧЕСТЬ! ЗА СЛАВУ! ЗА НАРОД! А внизу слева — номинал 10 гривен на стилизованном фрагменте щита. Справа — логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка.

На реверсе монеты размещена стилизованная композиция с изображением защитника аэропорта на фоне полуразрушенной башни, над которой развевается украинский флаг. Справа — простреленная арматура с вертикальными надписями: киборг.UA/26•05•2014/21•01•2015.

Монета станет массовой, ее заявленный тираж составил 1 млн. экземпляров. Ее реализацией займутся нацбанковские подразделения в регионах, а также два госбанка — Ощадбанк и Укргазбанк.

Ранее сообщалось, что более 100 старинных монет изъяли пограничники Черниговского отряда в пункте пропуска "Сеньковка" у гражданина Молдавии.