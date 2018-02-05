Охрименко: Украина и МВФ находятся в процессе развода

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Международный валютный фонд раскритиковал намерение украинских властей поднять минимальную зарплату. Кроме того, МВФ напомнил Киеву, что принятие закона об Антикоррупционном суде и выполнение обещаний о приведении цен на газ к рыночному уровню являются основным условиями для выделения очередного транша кредита.

"Есть определенные условия, их надо выполнить. Это достижимые показатели: надеемся на скорое их выполнение", — сказал глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в ходе мероприятие Европейской бизнес ассоциации.

Среди других задач он выделил удержание инфляции, позитивно оценив повышение учетной ставки Нацбанком, сохранение политики гибкого обменного курса для поддержания конкурентоспособности украинской экономики.

Он также призвал в политике повышения зарплат ориентироваться на рост продуктивности труда, так как чрезмерное увеличение зарплат повредит стабильному росту.

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Вместе с тем, по данным СМИ, Минфин опубликовал финансовый план НАК «Нафтогаз Украины», который предусматривает с 1 апреля 2018 года рост цены на газ для населения на 62% (с 4 942 до 8 030 гривен за тысячу кубометров (без НДС), если условия постановления №187 от 22 марта 2017 года, определяющего цену на газ, не будут изменены.

"На сегодняшний день Порошенко и Гройсман уже понимают, что надо потихоньку сворачивать отношения с МВФ. Никто, понятное дело разбивать связи не будет. С политической точки зрения, это скорее всего, будет болтовня. Поболтают, но ничего делать не будут из того, чего требует МВФ. Что касается повышения цен на газ для населения, то наверное таки повысят, но не для МВФ, а для себя родимых. Они как бы будут выполнять и не будут выполнять требования МВФ. Больше будет болтовни, рассказов, пиар-акций. Однако на практике конечно ничего не будет. Кредиты сейчас уже даром не нужны. В 2016-17 году дали по миллиарду несчастному и уже все понимали, что с МВФ нужно расходится, и на них деньги в правительстве уже не надеются. Однако официально никто с МВФ не будет прекращать сотрудничество, это однозначно", — заявил РИА Новости Украина президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Эксперт считает, что кредиты МВФ сейчас действительно нужны, поскольку реальной помощи они не дают. По его мнению, объем иностранных инвестиций никак не соотносится с кредитами МВФ. Мол, в 2014-2017 МВФ выдавали много кредитов, при этом, инвестиции только падали.

Как отметил Охрименко, Минфин сможет отдать внешние долги и без помощи МВФ. "У нас валяется 12 млрд долларов золотовалютных резервов. 2 миллиарда долгов мы спокойной сможем отдать. В крайнем случае мы можем вновь выпустить еврооблигации. Это все настолько скучно, что уже нечего обсуждать. МВФ становится никому не нужным, поскольку не предоставляет реальной помощи", — отметил Охрименко.