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    Аналитика и комментарии

    Устенко: или полное выполнение требований МВФ, или полный крах

    Тема:

    Украина клянчит новый транш у МВФ (571)

    (обновлено: )1788134
    Заявления о том, что якобы условия МВФ по Антикоррупционному суду смягчены, не соответствуют действительности. Они неизменны, и Киеву придётся эти требования выполнять, считает Олег Устенко.
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Политическому классу Украины необходимо осознать, что требования МВФ по предоставлению очередного транша неизменны и не будут смягчены. Либо Киев эти требования выполнит, либо стране грозит крах. Об этом заявил директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

    Среди условий МВФ, в частности, создание в Украине Антикоррупционного суда (на условиях Запада) и повышение цены на газ для населения. 

    Международный валютный фонд. Архивное фото
    MANDEL NGAN/AFP
    Будет больно. Украина без транша МВФ

    В конце прошлого года Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Президент заявлял, что в законопроекте учтены ключевые рекомендации Венецианской комиссии. Так, документ предусматривает отдельные гарантии безопасности судей Антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности. 

    Однако президентский законопроект подвергся критике со стороны ЕС, МВФ и Всемирного банка. В частности, МВФ уведомил власти Украины, что считает неприемлемым принятие законопроекта о создании Антикоррупционного суда в редакции, предложенной президентом страны Петром Порошенко, так как документ содержит положения, которые нарушают обязательства Киева перед международными партнерами. Представители антикоррупционных общественных организаций обратились к Порошенко с призывом отозвать законопроект.

    Олег Устенко считает, что Киеву в конечном итоге все же придётся прислушаться к требованиям Запада.

    "Сколько подтверждений украинскому политическому классу еще надо для того, чтобы осознать, что, сколько ни крути, а антикоррупционный суд — необходим. Вы сами это обещали всем. Не только внутри страны, но и за ее пределами", — написал Устенко на своей странице в Facebook

    Отметим, украинская власть уверяет, что вопрос с кредитом МВФ будет решён. Ранее глава Минфина Украины Александр Данилюк сообщил, что власти Украина надеются получить от МВФ транш на сумму 1,9 миллиарда долларов. По словам министра, во время форума в Давосе он обсудил с руководством МВФ два ключевых требования, поставленные перед Украиной для получения очередного транша –  создание Антикоррупционного суда и проведение реформы газового сектора. 

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    Однако эксперт к подобным заверениям властей относится скептически. 

    "Зачем заставлять нас всех краснеть, пытаясь выжать на последней пресс-конференции в центральном офисе МВФ в Вашингтоне, что якобы условия по антикоррупционному суду смягчены? Они основные и неизменные. Либо их выполнение, либо крах", — подчеркнул Устенко. 

    Александр Охрименко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Охрименко: Украина и МВФ находятся в процессе развода

    И продолжил: "Зачем заставлять нас всех краснеть, распространяя неправдивую информацию о том, когда в Киев приедет миссия МВФ? Зачем создавать нам всем — народу Украины за вычетом политического класса — образ двоечника, который все время выкручивается?".

    Ранее председатель совета Национального банка Украины Богдан Данишилин сообщил, что он ожидает приезда миссии МВФ в Украину в середине февраля.

    "Есть такие надежды", — сказал председатель совета НБУ. Он также выразил надежду на то, что динамика взаимодействия Украины с Фондом будет более эффективной и в конце весны Киев сможет получить около 2 млрд долларов. 

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    Обдумывают в Киеве и другие требования Фонда. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на брифинге в пятницу отметил, что Украина и МВФ прорабатывают вопрос  изменения газовых тарифов для промышленности и населения страны.

    Напомним, четырехлетняя программа кредитования МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый.

    Facebook Олега Устенко
    Комментарий Олега Устенко о требованиях МВФ
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