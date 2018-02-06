Устенко: или полное выполнение требований МВФ, или полный крах

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Политическому классу Украины необходимо осознать, что требования МВФ по предоставлению очередного транша неизменны и не будут смягчены. Либо Киев эти требования выполнит, либо стране грозит крах. Об этом заявил директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

Среди условий МВФ, в частности, создание в Украине Антикоррупционного суда (на условиях Запада) и повышение цены на газ для населения.

В конце прошлого года Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Президент заявлял, что в законопроекте учтены ключевые рекомендации Венецианской комиссии. Так, документ предусматривает отдельные гарантии безопасности судей Антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности.

Однако президентский законопроект подвергся критике со стороны ЕС, МВФ и Всемирного банка. В частности, МВФ уведомил власти Украины, что считает неприемлемым принятие законопроекта о создании Антикоррупционного суда в редакции, предложенной президентом страны Петром Порошенко, так как документ содержит положения, которые нарушают обязательства Киева перед международными партнерами. Представители антикоррупционных общественных организаций обратились к Порошенко с призывом отозвать законопроект.

Олег Устенко считает, что Киеву в конечном итоге все же придётся прислушаться к требованиям Запада.

"Сколько подтверждений украинскому политическому классу еще надо для того, чтобы осознать, что, сколько ни крути, а антикоррупционный суд — необходим. Вы сами это обещали всем. Не только внутри страны, но и за ее пределами", — написал Устенко на своей странице в Facebook.

Отметим, украинская власть уверяет, что вопрос с кредитом МВФ будет решён. Ранее глава Минфина Украины Александр Данилюк сообщил, что власти Украина надеются получить от МВФ транш на сумму 1,9 миллиарда долларов. По словам министра, во время форума в Давосе он обсудил с руководством МВФ два ключевых требования, поставленные перед Украиной для получения очередного транша – создание Антикоррупционного суда и проведение реформы газового сектора.

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Однако эксперт к подобным заверениям властей относится скептически.

"Зачем заставлять нас всех краснеть, пытаясь выжать на последней пресс-конференции в центральном офисе МВФ в Вашингтоне, что якобы условия по антикоррупционному суду смягчены? Они основные и неизменные. Либо их выполнение, либо крах", — подчеркнул Устенко.

И продолжил: "Зачем заставлять нас всех краснеть, распространяя неправдивую информацию о том, когда в Киев приедет миссия МВФ? Зачем создавать нам всем — народу Украины за вычетом политического класса — образ двоечника, который все время выкручивается?".

Ранее председатель совета Национального банка Украины Богдан Данишилин сообщил, что он ожидает приезда миссии МВФ в Украину в середине февраля.

"Есть такие надежды", — сказал председатель совета НБУ. Он также выразил надежду на то, что динамика взаимодействия Украины с Фондом будет более эффективной и в конце весны Киев сможет получить около 2 млрд долларов.

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Обдумывают в Киеве и другие требования Фонда. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на брифинге в пятницу отметил, что Украина и МВФ прорабатывают вопрос изменения газовых тарифов для промышленности и населения страны.

Напомним, четырехлетняя программа кредитования МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый.