Тренд дня: "газово-шоколадная трагедия Украины"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Украина и Международный валютный фонд прорабатывают вопрос изменения газовых тарифов для промышленности и населения страны. Об этом сообщил на брифинге в пятницу премьер-министр Владимир Гройсман. По словам премьера, во время сотрудничества украинская сторона придерживается своего собственного мнения и не соглашается с некоторыми предложениями фонда. Премьер признал, что разница между коммерческой и бытовой ценами на газ — плохое явление, поскольку создает предпосылки для манипуляций. Также он подчеркнул, что в текущем отопительном сезоне тариф на газ для населения повышаться не будет.

Наряду с этим в СМИ появилась информация, что цена газа для населения и предприятий ТКЭ может увеличиться на 62% с 4 942 до 8 030 гривен за тысячу кубометров (без НДС) уже с 1 апреля этого года. Это произойдет, если условия постановления №187 от 22 марта 2017 года, определяющего цену на газ, не будут изменены. Информация об этом содержится в анализе проекта финансового плана НАК "Нафтогаз Украины", проведенного Министерством финансов Украины. А с октября 2018 года цена газа может вырасти на 73% по сравнению с действующей на данный момент (до 8 530 гривен за тысячу кубометров).

На фоне данных о возможном подорожании газа экс-министр юстиции Елена Лукаш задалась вопросом, почему при нынешней власти каждая заявляемая якобы успешная реформа увеличивает цены на голубое топливо и коммуналку.

"Помогите понять, почему каждая успешная реформа, о которых я слышу по ТВ, в сотни раз увеличивает цену на газ и коммуналку? Моя версия — покупаемый нами лучший европейский газ из элитных месторождений Словакии, теперь делают из долларов. Это хоть как-то объясняет его цену", — написала Лукаш на своей странице в Facebook.

По ее мнению, "дешевого тоталитаризма не бывает".

"Но эта газово-шоколадная лихорадка закончится печально. У Мальдив и субсидий резус несовместимость. Конец скоро этим Голодным Играм", — подытожила Лукаш.

Скриншот с сайта Facebook

В свою очередь политэксперт Юрий Романенко обратил внимание на статистические данные по поводу того, что религиозные организации, по информации "Нафтогаза", получающие газ по льготной цене в рамках специальных обязательств, в 2017 году нарастили его потребление на 12% (на 2 млн кубометров) — до 19 млн кубометров.

"Цифра учитывает и прямое потребление и потребление газа ТКЭ для нужд теплоснабжения и горячего водоснабжения религиозных организаций.

Остальные потребители Украины, кроме религиозных организаций, в 2017 году сократили потребление газа (население — непосредственно на 6%, ТКЭ для нужд населения — на 19%, промышленность — на 6%) или же сохранили его на том же уровне (бюджетные учреждения). Вот такой удивительный рост религиозности происходит. У всех потребление газа падает, а у религиозных граждан в рост пошло. Надо им льготы на продукты питания, авось религиозность еще выше скакнет", — выразил мнение Романенко.

Скриншот с сайта Facebook

Экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса, комментируя статистические данные, сыронизировал, что наверняка, "отцы церкви уже готовят письмо, в котором просят поднять им тарифы".

Скриншот с сайта Facebook

Читайте также: Комментарий: закупка газа РФ и его стоимость для населения Украины

"А тут богомерзкий МВФ требует поднять цену на газ для простых людей. До рыночного уровня. А поскольку не рыночный уровень тогда останется только у святых отцов, то им непременно надо устранить эту несправедливость. Более того, может богомерзкий МВФ согласится поднять цену для населения на меньший уровень, если отцы церкви тоже будут платить по рыночному тарифу. Все же идет в одну копилку", — отметил Фурса.

Скриншот с сайта Facebook

Вместе с тем юрист Андрей Портнов акцентировал на религиозном конфликте в стране, в котором, по его мнению, виноват глава государства. Как отметил юрист, конфликт возник из-за патриотического пафоса, безответственности властей, дешевого пиара и двойных стандартов.

"Петр Алексеевич, Вы оказались не только Президентом войны, грабежей и офшоров. При Вас в Украине возник религиозный конфликт. Это именно Вы развязали его своим патриотическим пафосом, безответственностью, дешевым пиаром, двойными стандартами и избирательным правосудием в этой сфере. Поджоги и захваты религиозных сооружений, конфликты на почве религиозной нетерпимости и дисбаланс вокруг Церкви — Ваша прямая ответственность. Хотя, у Вас была отличная возможность остаться в истории обычным хорошим вором. Упустили шанс", — отметил юрист.

Скриншот с сайта Facebook

Политолог Петр Олещук отреагировал на обсуждаемую тему в соцсетях о покупке украинцами черной икры, о чем заявил политолог, экс-нардеп от Партии регионов Тарас Чорновил, комментируя скандал в связи с отдыхом президента Петра Порошенко и генпрокурора Юрия Луценко на элитных курортах. Напомним, как заявил Чорновил, возле его дома открылось несколько туристических агентств, возле которых перед праздниками стоят очереди. Также экс-нардеп утверждает, что в последнее время стал все чаще замечать в очереди людей, покупающих "ультрадорогие продукты", в частности, черную икру.

"Ну, это массированное вбрасывание в коммуникационное пространство сообщений, построенных по типу: "а вот я видел, как народ топчет красную/черную икру, а, следовательно, все у нас замечательно, народ богатый, а все разговоры о нехватке денег — это мы "прибедняемся". Очевидно, инициаторам эта кампания кажется очень разумной и убедительной. Проблема только одна. Сама постановка вопроса (оценка достатка в категориях еды) — свидетельство системной отсталости страны, и, как следствие, косности мышления даже официальных пропагандистов", — считает Олещук.

Он отметил, что оценка достатка через пишу — это критерий, распространенный в доиндустриальном, аграрном обществе.

"Наверное, неудивительно, что люди, которые генерируют "жрачка-дискурс", нередко рассказывают что-то и об "аграрной сверхдержаве". Это в традиционном обществе ты богатый, если ешь что-то дорогое и много. Толстый — богатый. Худой — бедный. Ключевой продукт — пряности. Критерий власти — массивы земель как основы для производства пищи", — уточнил политолог.

Он подчеркнул, что для постиндустриального общества "первого мира", помешанного на здоровом питании, калориях и всем остальном, все эти разговоры звучат дико.

"Там, кстати, и сами критерии оценки пищи и ее "стоимости" меняются кардинально, и потребление того, что у нас считается критерием благосостояния, там наоборот ассоциируется с бедностью. Извините, но мы реально выйдем из хронического отставания только тогда, когда никому и в голову не придет разворачивать "жрачка-дискурс", который свидетельствует, что мы пока остаемся на низших ступенях "пирамиды Маслоу", — подытожил Олещук.