Без сотрудничества с МВФ будет дефолт - экономист

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом Украина должна выполнить главные условия доноров, в частности принять закон об Антикоррупционном суде и привести цены на газ для населения до рыночного уровня. Об этом в четверг, 1 февраля, во время конференции заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман. Кроме этого, в Фонде заявляют, что рост экономики в 2018 году увеличится где-то на 3-3,5%, но это не даст возможности догнать страны Европы и улучшить уровень жизни украинцев.

Состояние украинской экономики в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал связи экономист Олег Пендзин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Прогнозований ріст економіки на 3-3,5% — це межа похибки?

— В дійсності так. І я хочу нагадати, що нам такі самі цифри обіцяли і в 2017 році. Проте ми маємо в 2017 році 2,1%, тобто ми навіть не досягли того, що планували в 2017 році. На 2018 також передбачається 3%, але подивимось, як буде розвиватись промисловість. Хочу нагадати, що за 2017 рік промисловість не зросла, було падіння на 0,1%. Тобто як можна в цих ситуаціях чекати зросту? Хіба за рахунок збільшення роздрібного товарообігу, але ми розуміємо, що це імпорт. В будь-якому випадку, на жаль, це не ті шляхи, що нам потрібні.

За яких умов можливий розвиток промисловості?

— За великим рахунком, рецептів є достатньо багато і багато країн світу пройшли через ці рецепти. Найголовніше – це створення робочих місць в країні, створення підприємств з глибоким рівнем переробки. Ми весь час чекаємо, коли уряд нам задасть і покаже промислову політику, але поки що, на жаль, немає цього. Єдиний шлях на сьогодні підвищувати рівень економіки України – це переходити із сировинного спрямування до промислового. Що ми на сьогодні вивозимо за кордон? Ми веземо зерно, веземо напівфабрикати, веземо сировину, а завозимо сюди високотехнологічну продукцію. Доки ми не станемо везти високий рівень переробки з високою доданою вартістю, ми будемо завжди бідними.

Якими темпами наш ВВП має зростати, щоб українці відчули покращення на собі?

— Я вам нагадаю, скільки у нас було ВВП в 2013 році – 170 мільярдів доларів. В 2017 році, напевно, по розрахунку було десь порядку 93-94, в 2016 було — 90. Тобто порахуйте самі, як нам треба нарощувати нашу економіку, щоб вийти хоча б на показники 2013 року.

Боротьба з корупцією, ефективне управління держпідприємствами, зменшення додаткового навантаження — дозволять пришвидшити зростання ВВП?

— Всі ці речі, це, так би мовити, супровід тих процесів, які мають відбуватись в економіці. Тобто ми маємо розуміти, що без серйозного залучення прямих іноземних інвестицій ми економіку і промисловість не відновимо, а сюди інвестиції не прийдуть без тих речей, про які ви казали – антикорупційний суд, взагалі боротьба з корупцією, створення нормального бізнес-клімату, створення інвестиційного клімату. Тобто все це допоміжні речі для того, щоб виконати основне завдання – захід сюди іноземних прямих промислових інвестицій, які створюють тут робочі місця.

За деякими підрахунками, якщо ми не отримаємо траншу від МВФ, то протримаємось максимум до літа.

— Ви знаєте, я більш в даному випадку оптимістичний. На сьогодні валютних резервів НБУ вистачить, щоб повністю виконати всі наші боргові зобов’язання у 2018 році. В дійсності найбільші платежі Україну чекають в 2019–2022 роках і там без реальної допомоги МВФ нам буде достатньо важко. Я просто нагадаю, що в 2019 році наступає період виплати боргів, які були реструктуризовані Яресько в 2015 році. Окрім цього, будуть традиційні платежі України, які вона і так зобов’язана робити. Тому якщо цього року ми очікуємо десь порядку чотирьох з половиною мільярдів доларів виплат по державному боргу, то, починаючи з 2019 року там буде десь порядку семи з половиною мільярдів і, власне, таке навантаження вимагатиме достатньо серйозного відношення до нашого боргу. І в даній ситуації робота з МВФ, навіть започаткування нової співпраці, може реально допомогти в тому, щоб ми не скотились до дефолту.

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Нова програма не передбачається і нас потрібно виконати існуючі умови.

— Власне, так. Взагалі, цих умов було три. Це був Антикорупційний суд, ціна на газ для населення і закон про приватизацію. Закон про приватизацію проголосований і, так би мовити, крапку ми тут поставили в меморандумі. Лишилось дві вимоги – це Антикорупційний суд і ціна на газ для населення. Тому, власне, коли ми обговорюємо можливі дати надходження цих коштів, то це не раніше травня. Тому що, я нагадаю, власне, ціна на газ для населення не буде піднята до кінця опалювального сезону, а це квітень. І, я думаю, що раніше ВР не спроможеться прийняти Антикорупційний суд.

До чого може призвести підняття ціни на газ для населення?

— Давайте ми спочатку вирішимо питання про те, що це підняття є абсолютно об’єктивним. Чому? Та ціна на газ, яка зараз є, сформувалась з європейської ціни, яка залежала від ціни барелю на нафту, яка була тоді 49 доларів. Сьогодні ціна барелю, я нагадаю, 69 доларів і, відповідно, всі ціни піднялись. Чому? Тому що на сьогодні ціна газу в Європі формується, виходячи із пакету енергозамінників нафтопохідних. Тобто на всі ці складові ціна піднялась, автоматично ціна піднялась ціна на газ в Європі. Ми в свій час підписали в меморандумі, що ми згодні на те, що будемо підвищувати ціну на газ для населення, якщо світова ціна підвищиться більше, ніж на 10%. В кінці минулого року восени орієнтовна ціна на газ в Європі була вища української на 18%, тобто, за великим рахунком, якби не рішення уряду, ми би мали вже в цей опалювальний сезон на 18% ціну на газ вищу.

Ранее экономический эксперт Максим Праздников заявлял, что МВФ готов смягчить требования к Украине.

А экономист Сергей Фурса отметил, что разрыв отношений с МВФ отрежет Украину от внешних инвестиций.