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    В ЕС обозначили "красную линию" по Антикоррупционному суду в Украине

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    Политический кризис: страна в тупике (94)

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    Посол Европейского союза в Киеве подчеркнул, что в отношении борьбы с коррупцией Украина должна определить "красную линию", в частности создать Антикоррупционный суд.
    Хьюго Мингарелли
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Украина должна создать Антикоррупционный суд до президентских выборов, заявил посол Европейского союза в Киеве Хюг Мингарелли. 

    Блокпост на окраине Горловки Донецкой области
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    "В отношении борьбы с коррупцией Украина должна определить "красную линию". Коррупция есть во многих странах, но везде есть "красная линия… Украине необходимо выстроить такую ​​линию — создать Антикоррупционный суд до выборов и начать внедрение реформы приватизации и другие", — сказал Мингарелли на неформальной встрече еврооптимистов, передает "Лига.нет".

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    Ранее, как сообщало РИА Новости Украина, о необходимости создать Антикоррупционный суд заявляла и посол США в Украине Мари Йованович.

    В конце прошлого года Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Президент заявлял, что в законопроекте есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, он предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности. Принятие закона о создании антикоррупционного суда является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.

    Евросоюз ранее официально выступил с критикой в ​​адрес администрации Порошенко из-за того, что он подал на обсуждение парламента законопроект об Антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии. Президентский проект подвергся критике и со стороны Всемирного банка и МВФ.

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    Также сообщалось, что глава МВФ Кристин Лагард выразила обеспокоенность конфликтом антикоррупционных органов в Украине и призвала власти обеспечить независимость этих структур. Она также призвала власти Украины поскорее принять закон о независимом Антикоррупционном суде.

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