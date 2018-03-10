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В 2016 году в Украину из разных стран мира поступила сумма порядка 6 миллиардов долларов - это средства, которые украинские граждане заработали за границей и отослали своим родственникам. При этом 25% от всех переводов поступают из России. Теперь переводить средства станет сложнее.