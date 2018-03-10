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    Олег Пендзин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    960Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Украина сможет получить транш от МВФ в 2018 году не раньше мая, так как одно из требований — поднятие цены на газ для населения - нельзя выполнить до окончания отопительного сезона, подчеркнул Олег Пендзин.
    Пендзин о госдолге Украины: спасет ситуацию только рост промышленности. Видео
    Экономику Украины спасет только рост ВВП и промышленности - эксперт 
    23:02 01.06.2017
    776Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    По словам исполнительного директора Общественной организации "Экономический дискуссионный клуб" Олега Пендзина, единственным источником, который может спасти экономику Украины, является рост ВВП и рост промышленного производства.
    Доллары
    Не просто убытки. Эксперты о запрете денежных переводов из РФ в Украину
    14:30 02.04.2017
    7010Уход российских банков из Украины
    В 2016 году в Украину из разных стран мира поступила сумма порядка 6 миллиардов долларов - это средства, которые украинские граждане заработали за границей и отослали своим родственникам. При этом 25% от всех переводов поступают из России. Теперь переводить средства станет сложнее.
    Пендзин: НБУ должен найти альтернативу запрещенным денежным переводам из РФ. Видео
    Запрет на перевод денег из РФ. НБУ должен найти альтернативу - эксперт 
    09:08 31.03.2017
    1402Уход российских банков из Украины
    Вследствие введения запрета на денежные переводы в Украину из РФ многие украинские граждане будут вынуждены искать неформальные способы передачи домой заработанных денег, что увеличит криминальную составляющую процесса, считает Олег Пендзин.
    Исполнительный директор Общественной организации Экономический дискуссионный клуб Олег Пендзин
    Запрет денежных переводов из РФ в Украину загоняет деньги в "тень" – эксперт
    11:28 30.03.2017
    1276Уход российских банков из Украины
    В 2016 году в Украину из разных стран мира поступило около 6 миллиардов долларов, которые украинские граждане отослали своим родственникам. При этом 25% от всех переводов поступают из РФ, сообщил директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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