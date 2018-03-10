Украина сможет получить транш от МВФ в 2018 году не раньше мая, так как одно из требований — поднятие цены на газ для населения - нельзя выполнить до окончания отопительного сезона, подчеркнул Олег Пендзин.
По словам исполнительного директора Общественной организации "Экономический дискуссионный клуб" Олега Пендзина, единственным источником, который может спасти экономику Украины, является рост ВВП и рост промышленного производства.
В 2016 году в Украину из разных стран мира поступила сумма порядка 6 миллиардов долларов - это средства, которые украинские граждане заработали за границей и отослали своим родственникам. При этом 25% от всех переводов поступают из России. Теперь переводить средства станет сложнее.
Вследствие введения запрета на денежные переводы в Украину из РФ многие украинские граждане будут вынуждены искать неформальные способы передачи домой заработанных денег, что увеличит криминальную составляющую процесса, считает Олег Пендзин.
В 2016 году в Украину из разных стран мира поступило около 6 миллиардов долларов, которые украинские граждане отослали своим родственникам. При этом 25% от всех переводов поступают из РФ, сообщил директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".