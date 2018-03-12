Рост цен замедлился, но в апреле накроет новая волна

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В феврале рост цен на продовольствие в стране замедлился, а по некоторым позициям даже остановился – если сравнивать с январем. Об этом директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал в среду, 7 марта, на пресс-конференции в Киеве.

Одна из причин, говорит эксперт, что миновала первая волна повышений, связанная с увеличением минимальной зарплаты с начала года.

"В феврале цены стали более-менее стабильны. А ожидаемо выросла стоимость овощей, которые лежат в хранилищах, зерна на элеваторах – то есть все то, что требует дополнительных издержек из-за хранения. Мы увидели продолжение роста цен на хлеб, с начала года – на 4,2%", – заявил Пендзин.

Растут в цене крупы: пшеничные и овсяные подорожали на 6,7 и 5,2% соответственно. Подорожали капуста – на 15%, морковь – 9%, свекла – 17%. Но в прошлом году, напоминает эксперт, в стране были аналогичные тенденции. В целом же овощи выросли в цене почти на 200% по сравнению с 2016 годом.

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"Тот же процесс начинается и сейчас. В первую очередь это связано с тем, что дорого хранить овощи, физически их стало меньше. До первых урожаев овощи будут дорожать, потом будет замедление, откат цен. Но не раньше мая, а если весна будет такой, как сейчас за окном, может даже и позже", – прогнозирует Пендзин.

Дорожают, добавляет он, мясо и молоко: позитивных изменений в этих сферах нет.

"Ни в стимулах по удержанию поголовья, ни с африканской чумой свиней… Тенденции сохраняются и мы видим даже по вареным колбасам – за 2 месяца 4% роста", – озвучил цифры директор Экономического дискуссионного клуба.

Но в целом все процессы вписываются в общую инфляцию в стране – за 2017 год она составила больше 14%, а Нацбанке не удается монетарными способами сдержать рост цен, говорит Пендзин.

Помимо этого в апреле стоит ожидать повышения цены на газ для населения, уверен эксперт. Какой будет цифра, сейчас говорить рано, но рост будет точно, из-за чего также вырастут тарифы ЖКХ и инфляция, подчеркнул эксперт.