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    Рост цен замедлился, но в апреле накроет новая волна

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    Тотальная нищета, рост цен и тарифов (933)

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    Продолжают дорожать хлеб, овощи и мясо, а скачок повышений ожидает страну уже в середине весны, когда правительство поднимет цены на газ для населения, уверен экономический эксперт Олег Пендзин.
    Исполнительный директор Общественной организации Экономический дискуссионный клуб Олег Пендзин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    В феврале рост цен на продовольствие в стране замедлился, а по некоторым позициям даже остановился – если сравнивать с январем. Об этом директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал в среду, 7 марта, на пресс-конференции в Киеве.

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    Одна из причин, говорит эксперт, что миновала первая волна повышений, связанная с увеличением минимальной зарплаты с начала года. 

    "В феврале цены стали более-менее стабильны. А ожидаемо выросла стоимость овощей, которые лежат в хранилищах, зерна на элеваторах – то есть все то, что требует дополнительных издержек из-за хранения. Мы увидели продолжение роста цен на хлеб, с начала года – на 4,2%", – заявил Пендзин. 

    Растут в цене крупы: пшеничные и овсяные подорожали на 6,7 и 5,2% соответственно. Подорожали капуста – на 15%, морковь – 9%, свекла – 17%. Но в прошлом году, напоминает эксперт, в стране были аналогичные тенденции. В целом же овощи выросли в цене почти на 200% по сравнению с 2016 годом. 

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    "Тот же процесс начинается и сейчас. В первую очередь это связано с тем, что дорого хранить овощи, физически их стало меньше. До первых урожаев овощи будут дорожать, потом будет замедление, откат цен. Но не раньше мая, а если весна будет такой, как сейчас за окном, может даже и позже", – прогнозирует Пендзин.

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    Дорожают, добавляет он, мясо и молоко: позитивных изменений в этих сферах нет. 

    "Ни в стимулах по удержанию поголовья, ни с африканской чумой свиней… Тенденции сохраняются и мы видим даже по вареным колбасам – за 2 месяца 4% роста", – озвучил цифры директор Экономического дискуссионного клуба. 

    Но в целом все процессы вписываются в общую инфляцию в стране – за 2017 год она составила больше 14%, а Нацбанке не удается монетарными способами сдержать рост цен, говорит Пендзин.

    Помимо этого в апреле стоит ожидать повышения цены на газ для населения, уверен эксперт. Какой будет цифра, сейчас говорить рано, но рост будет точно, из-за чего также вырастут тарифы ЖКХ и инфляция, подчеркнул эксперт. 

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