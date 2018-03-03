Рост цен уже не остановить: новое за март

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В новый год — с новыми ценами

Темпы роста инфляции опять превзошли все оптимистичные прогнозы Нацбанка. По последним данным, в январе 2018 года потребительская инфляция ускорилась до 14,1% против 12,6% за прошлый год. При этом высокий темп роста цен фиксируется и в феврале.

Хотя еще в октябре 2017 года финрегулятор прогнозировал, что до конца года инфляция снизится до 12,2%, а до конца 2018 года и вовсе замедлится до 7,3%. Но не тут-то было.

Говоря о причинах роста инфляции, в Нацбанке сетуют на: подорожание овощей и фруктов из-за неблагоприятный погодных условий; низкое предложение молока, мяса и яиц из-за расширения их экспорта и снижения поголовья скота; увеличение производственных затрат, в частности из-за роста минимальной зарплаты; подорожание топлива на фоне роста мировых цен на нефть; увеличение акцизов и минимальных цен на алкогольные напитки; рост цен на табачные изделия; повышение тарифов на холодную воду и водоотведение.

Печальней всего, что в новом году, как и в прошлом, лидерами в гонке подорожания оказались социально значимые продукты.

По данным Госстата, в январе 2018 года особенно подорожали овощи и фрукты — на 10,8% и 7,6% соответственно. На яйца, молоко, сметану, хлеб, рыбу, масло, мясо цены повысились на 3–4,1%.

Среди товаров лишь немного подешевела одежда и обувь — на 3,9%.

На жилищно-коммунальные услуги цены повысились на 0,4%, на услуги, связанные со здравоохранением, — на 1,4%, на образование — на 1,4%.

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Как отмечают в Госстате, рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошел преимущественно за счет повышения тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 6%, цен на сжиженный газ — на 4,8% и плата за аренду жилья — на 0,9%.

Повышение цен на транспорт на 3% было вызвано подорожанием топлива и масел, автомобилей на 3,4%, а также транспортных услуг на 2,4%.

А вот почтовые услуги подорожали аж на 25%, местная телефонная связь — на 8,3%.

Лидеры подорожания

С начала 2018 года, по данным экспертов, больше всего подорожали яйца, сало и овощи борщевого набора, а по итогам февраля — мука, сливочное масло.

В частности, всего за месяц яйца подорожали на 3,5%, или на 1 грн/десяток.

"В деньгах также больше всего подорожало сало — на 3,5 грн/кг, или до 110 грн/кг. Далее идут говядина — на 2,8 грн/кг (до 117 грн), филе курицы — на 2 грн (до 91,5 грн/кг), далее яйца и тушка курицы (+1 грн за десяток или кило). В процентах: подорожали борщнабор (на 10—16%) и пшено (5%). Из продтоваров самый высокий рост цен на бензин — 4,6%, или +1,5 грн/л", — рассказал директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По данным мониторинга, проведенного аналитиками "Инфо-Шувар", среди фруктов в январе в Украине был зафиксирован резкий скачок цен на бананы.

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В конце января всего за неделю бананы в оптовой продаже стали дороже на 16%, а их цена достигла аж 40 грн/кг, что почти вдвое больше, чем в 2017 году.

Дешевле не будет

Из-за растущих цен украинцы стали экономить на самом необходимом.

"40% потребителей покупают только самое необходимое, снижая расходы на дорогие товары, а 37% опрошенных активно ищут и покупают товары по сниженным или специальным ценам", — сообщало УНН ссылаясь на данные ритейл-аудита Nielsen.

Тем временем, прогнозы экспертов неутешительные: это еще не предел и цены на отдельные продукты будут расти и дальше.

Лидер прошлого года — сало может подорожать еще на 2 грн/кг, а стоимость молочных продуктов станет выше на 1 гривну за килограмм или литр. Такими прогнозами поделилась с "Сегодня" аналитик Украинской аграрной конфедерации Неля Онищенко.

По прогнозам, будут дальше расти и цены на овощи – на 1-2 грн/кг из-за расходов на хранение и транспортировку. В то же время Онищенко ожидает сезонного снижения цен на яйца, ведь весной и летом куры несутся активнее. Но насколько именно подешевеют яйца, пока неясно – это покажет рынок.

Директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко также считает, что цены на продукты будут расти в течение всего года, причем больше всего подорожают мясо и овощи.

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По его оценкам, в марте эти продукты станут дороже примерно на 1,5%: мясо подорожает на 1,5-2 грн/кг, а овощи на 10-20 коп./кг. А за год цены вырастут на 18-25%. То есть к декабрю-2018 мясо и сало будут стоить 115-125 грн/кг.

По материалам из открытых источников интернет