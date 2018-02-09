В Украине ускорился рост цен – Госстат

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Инфляция в Украине в январе 2018 года составила 1,5% по сравнению с декабрем-2017, сообщила Государственная служба статистики. Как отметили в Госстате, в годовом измерении рост потребительских цен также ускорился по итогам января до 14,1% с 12,6% за минувший год.

Базовая инфляция в январе-2018 года по сравнению с декабрем-2017 составила 0,7%, к январю минувшего года – 9,8%.

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На потребительском рынке в январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2%. Наиболее всего (на 10,8% и 7,6%) подорожали овощи и фрукты. На 3-1,1% повысились цены на яйца, молоко, сметану, хлеб, рыбу и продукты из рыбы, масло, мясо и мясопродукты. В то же время, на 2,7% подешевели гречневая крупа, а сахар упал в цене на 1%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,1%, в т.ч. табачные изделия – на 1,6%, алкогольные напитки – на 0,5%.

Повышение цен на транспорт в целом на 3% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 4,4%, автомобилей на 3,4%, а также транспортных услуг на 2,4%.

В сфере связи цены выросли на 2,8%, что связано с подорожанием почтовых услуг на 25% и местной телефонной связи на 8,3%.

Напомним, за минувший год в Украине больше всего подорожали сало, мясо, сыр и масло. Лидером подорожания стало сало, цена которого взлетела почти на 30 грн за килограмм.