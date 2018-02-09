наверх
09.02.201822:03
Курсы валют НБУ
  • USD27.12+ 0.00
  • EUR33.23- 0.23
Рубрики
Ещё
    Экономика

    В Украине ускорился рост цен – Госстат

    (обновлено: )30740
    Как уточняется, повышение цен на транспорт в целом на 3% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 4,4%, автомобилей на 3,4%, а также транспортных услуг на 2,4%.
    Яйца. Продукты питания
    УНИАН

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Инфляция в Украине в январе 2018 года составила 1,5% по сравнению с декабрем-2017, сообщила Государственная служба статистики. Как отметили в Госстате, в годовом измерении рост потребительских цен также ускорился по итогам января до 14,1% с 12,6% за минувший год.

    Базовая инфляция в январе-2018 года по сравнению с декабрем-2017 составила 0,7%, к январю минувшего года – 9,8%.

    Читайте также: Почти сравнялись. Цены на продукты в Украине и Европе

    На потребительском рынке в январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2%. Наиболее всего (на 10,8% и 7,6%) подорожали овощи и фрукты. На 3-1,1% повысились цены на яйца, молоко, сметану, хлеб, рыбу и продукты из рыбы, масло, мясо и мясопродукты. В то же время, на 2,7% подешевели гречневая крупа, а сахар упал в цене на 1%.

    Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,1%, в т.ч. табачные изделия – на 1,6%, алкогольные напитки – на 0,5%.

    Повышение цен на транспорт в целом на 3% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 4,4%, автомобилей на 3,4%, а также транспортных услуг на 2,4%.

    В сфере связи цены выросли на 2,8%, что связано с подорожанием почтовых услуг на 25% и местной телефонной связи на 8,3%.

    Напомним, за минувший год в Украине больше всего подорожали сало, мясо, сыр и масло. Лидером подорожания стало сало, цена которого взлетела почти на 30 грн за килограмм.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Судовое заседание по делу Бузины
    Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Обыски в редакции "Вестей"
    Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    "Антибандеровский" закон Польши - двойной удар по Украине. Мнение Бортника
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере