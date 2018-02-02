Гройсман поручил налоговикам разобраться с ростом цен на топливо

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Государственной фискальной службе выяснить причины резкого роста цен на топливо в стране.

В Украине только за последние несколько месяцев бензин марки А-95 подорожал с 27,5 гривны до 30,69 гривен за литр (с 1 доллара до 1,11 доллара по текущему курсу).

"Тенденция увеличения цен на нефть может привести к подорожанию топлива. Но необходимо разобраться, адекватный ли это рост или кто-то сговорился для того, чтобы завысить цены, как всегда, используя свои монополии, потому что на рынке не так много игроков… Я дал поручение Государственной фискальной службе, она сейчас занимается этим вопросом", — заявил Гройсман в пятницу в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, правительство будет жестко реагировать на ситуацию в случае выявления признаков сговора.

Ранее Антимонопольный комитет Украины приступил к проверке основных игроков на рынке нефтепродуктов в связи с ростом цен на бензин.