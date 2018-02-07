Bloomberg: цены в рост, а в Украине боятся сеять кукурузу

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Некоторые из крупнейших украинских производителей кукурузы не настроены расширять производство, несмотря на рост цен до 18-месячного максимума. Отчасти проблема заключается в том, что экспортные цены по-прежнему составляют лишь половину от максимальных значений 2011 года, а поставщики сталкиваются с сильной конкуренцией со стороны бразильских компаний. Украинские производители кукурузы оказались в трудной ситуации из-за неблагоприятных погодных условий прошлого года, снизивших производство на 14% — притом, что такие культуры, как подсолнечник, продолжали приносить приличные прибыли", — пишет Владимир Вербяный в статье для Bloomberg.

"Некоторые компании даже сокращают посевы. "Мрия Агрохолдинг" и "Нибулон" планируют сеять в следующем сезоне меньше кукурузы — причем сокращение составит не менее 17%. Еще две компании, представителей которых опрашивал Bloomberg, не намерены расширять посевы. Сеять больше кукурузы собирается только одна компания", — продолжает автор публикации.

"Цены на кукурузу частично восстановились, но по-прежнему остаются невыгодными для производителей", — отмечает Виктор Спасский, директор по агропроизводству компании UkrLandFarming, которой принадлежит больше сельскохозяйственных земель на Украине, чем любой другой фирме. UkrLandFarming не планирует расширять посевы кукурузы, но, возможно, выделит больше площадей под подсолнечник, сою и рапс.

"Нежелание агрохолдингов наращивать производство может в следующем сезоне заметно ограничить поставки кукурузы с Украины, занимающей четвертое место в мире по величине экспорта этой культуры. В этом сезоне продажи за границу уже упали на 16% из-за маленького урожая и перехвата бразильскими экспортерами части рынка в Евросоюзе, традиционно закупающем украинскую кукурузу", — говорится в статье.

Посевные планы

"С апреля "Мрия Агро" сократит площади посевов кукурузы на 38% по сравнению с прошлым годом, когда они составляли 24 000 гектаров. Компания ссылается на возросшую в последние годы стоимость сушки урожая кукурузы в западных регионах страны", — пишет Вербяный. По словам заместителя генерального директора ООО СП "Нибулон" Константина Хмельницкого, его компания планирует сократить посевы на 17%, так как большинство производителей кукурузы, вероятно, заработают на урожае этого сезона меньше, чем ожидалось.

Агрохолдинг МХП в свою очередь заявил, что он не планирует сеять больше кукурузы. Холдинги "Кернел", "Индустриальная молочная компания" и "Агропросперис" либо отказались дать комментарий о своих планах, либо не смогли сделать это до выхода статьи.

"Хотя экспортные цены на украинскую кукурузу выросли с сентября на 10% — во многом благодаря китайскому спросу, — они все равно примерно на 10,5 доллара за тонну уступают ценам на пшеницу. При этом за последние три года средняя ценовая разница составляла менее четырех долларов", — продолжает автор публикации.

Впрочем, не все опасаются увеличивать посевы кукурузы. Как утверждает директор агрохолдинга "Астарта" по маркетингу и коммуникациям Николай Ковальский, холдинг намеревается расширить посевные площади под эту культуру, что означает рост производства и экспорта. Рост посевных площадей может составить до 15%. "Наши специалисты анализируют рынки и учитывают их состояние, — заявил он. — Экспорт в Китай остается одним из наших приоритетов".