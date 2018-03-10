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Говорят, 2017 год был самым тяжелым для украинцев. Оно и не удивительно - за один только минувший год в стране подорожали и продукты, и проживание, и даже на здоровье расценки увеличились. Как отреагировали на все это сами украинцы в соцсетях?