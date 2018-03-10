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    подорожание

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
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    Всеволод Степанюк
    Степанюк: почему в Украине вырастут цены на все
    12:16 07.03.2018
    821Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Экономический эксперт Всеволод Степанюк назвал ключевые причины грядущего повышения цен в Украине: это и увеличение учетной ставки НБУ, и монопольный сговор, и потребность политических партий в деньгах на предвыборные кампании.
    Колбасные изделия в одном из магазинов Киева
    Стол № минус рыба, колбаса и далее по списку. Рацион украинцев
    14:15 11.02.2018
    2293Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Из-за бешеного роста цен рацион украинцев становится все скуднее. Наши граждане сократили потребление молока, яиц, а мясо и рыба стали для многих деликатесом. Основу рациона сегодня составляет курица, а рыбу и морепродукты покупают втрое реже.
    Валентин Демчук
    Проезд в маршрутках подорожает неоднократно - Демчук
    09:13 11.02.2018
    751Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Рост тарифов на проезд в маршрутках - не прихоть перевозчиков, а результат ряда объективных факторов, считает президент Союза перевозчиков Украины.
    Гривна на фоне газовой конфорки. Архивное фото
    Тренд дня: "газово-шоколадная трагедия Украины"
    13:16 05.02.2018
    4275Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Политические аналитики и блогеры отреагировали на информацию о возможном подорожании газа в стране, а также прокомментировали условия жизни украинцев при нынешней власти.
    Флаг Украины на здании ЦИК
    ТОП тем Украины: "перезагрузка" ЦИК, отопительный тупик в Днепре
    18:55 29.01.2018
    915
    Перебои с отоплением в Днепре, печальное состояние горбольницы Мариуполя, подорожание хлеба в Сумах, "перезагрузка" ЦИК и новый избирательный закон, а также "продуктовый туризм" на границе с Закарпатьем" - в обзоре регионов от РИА Новости Украина.
    Деньги
    В Украине не все пройдут испытание выросшими ценами
    12:35 12.01.2018
    1741Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Темпы роста цен на продукты шокируют украинцев и просто уничтожают все повышения зарплат. Не успел наступить Новый год, а людей уже "обрадовали" новыми прогнозами: будут дорожать овощи, хлеб, сахар, сладкое и коньяк – и это еще далеко не все.
    Квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Итоги года в соцсетях: давайте поищем, что не подорожало
    14:13 31.12.2017
    1226Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Говорят, 2017 год был самым тяжелым для украинцев. Оно и не удивительно - за один только минувший год в стране подорожали и продукты, и проживание, и даже на здоровье расценки увеличились. Как отреагировали на все это сами украинцы в соцсетях?
    Сергей Куюн
    Почему дорожает автогаз и когда это закончится?
    16:09 29.12.2017
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    Фальсификат на рынке бензина все еще имеет место, но его доля уменьшилась в три раза, отметил директор консалтинговой группы "А-95".
    Историко-гастрономическая выставка Новый год за 100 лет
    В Украине посчитали, насколько подорожал новогодний стол
    14:44 22.12.2017
    208
    В среднем по Украине стоимость новогоднего стола для семьи из 4 человек выросла практически на треть (31,2%) по сравнению с 2017 годом и составляет 1350 грн.
    Продуктовый магазин
    От власти под елочку: бешеное подорожание всех продуктов
    08:37 11.12.2017
    2687Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Темпы роста цен на продукты шокируют украинцев и бьют в разы все повышения зарплат. С начала года лидерами подорожания стали рыба, овощи, молочка, все виды мяса, особенно сало. При этом прогнозы неутешительные: к Новому году цены будут расти еще на 15-20%.
    Продажа мяса
    100 грамм филе. Мясо стало на вес золота
    14:47 17.11.2017
    6248Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    Мясо становится для украинцев деликатесом, который не по карману. Цены растут каждую неделю, а продажи падают. Только с начала года мясная корзина подорожала на треть, а к Новому году, по прогнозам, цены вырастут еще до 20%.
    Львов - площадь Рынок
    Во Львове подорожает проезд в общественном транспорте
    07:35 30.08.2017
    195
    Проезд в электротранспорте Львова на сегодня составляет две гривны, городское отделение АМКУ согласовало проект решения об установлении тарифов на уровне трех гривен.
    Директор НТЦ Психея Геннадий Рябцев
    Вернуть сжиженный газ по 11 гривен можно, но для этого нужно...
    13:36 29.08.2017
    1170
    Можно обвинять трейдеров в ситуации на рынке сжиженного газа, в том, что они не сделали достаточные запасы, но у них нет для этого оборотных средств, отметил эксперт Геннадий Рябцев.
    Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко
    Эксперт о динамике цен на продукты осенью
    16:56 03.09.2016
    1066Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в эфире "ГС" спрогнозировал, что осенью цены на овощи и другие продукты питания существенно изменятся.
    Пасхальные куличи и другие праздничные сладости
    Выпечка пасхального кулича в Украине за год подорожала на треть
    20:40 01.05.2016
    332
    Наиболее подорожали дрожжи и изюм - на 181,6% и 41,7% соответственно. Также на 40,4% подорожала соль, сливочное масло - на 29%, молоко – на 24,2%, сахар – на 20,2%, подсолнечное масло – на 2,9%.
    Автозаправочная станция. Архивное фото
    Сезон подорожаний стартовал: первый - бензин
    14:33 22.03.2016
    1288Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Этап повышения цен открыли коммунальные платежи: электроэнергия и газ открыли "летний" сезон подорожания. Одновременно закончился период укрепления гривны, а с ним и относительно стабильных цен на импорт. Первым на рост курса доллара отреагировали цены на бензин.
    Помидоры
    Эксперт назвал причину рекордного подорожания овощей
    19:56 01.11.2015
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    По словам руководителя проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Татьяны Гетьман, на рынке возник искусственный дефицит. Именно он спровоцировал повышение цены на овощи.
    Лук
    На рынке создался искусственный дефицит овощей - Гетьман
    17:12 01.11.2015
    1222
    Отечественные сельхозпроизводители забили склады продукцией, наслушавшись прогнозов о возможном подорожании, заявила эксперт рынка агропродукции Татьяна Гетьман. Она отметила, что это привело к определенному дефициту овощей на рынке.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Колбасные изделия в одном из магазинов Киева
    Стол № минус рыба, колбаса и далее по списку. Рацион украинцев
    14:15 11.02.2018
    2293
    Из-за бешеного роста цен рацион украинцев становится все скуднее. Наши граждане сократили потребление молока, яиц, а мясо и рыба стали для многих деликатесом. Основу рациона сегодня составляет курица, а рыбу и морепродукты покупают втрое реже.
    Всеволод Степанюк
    Степанюк: почему в Украине вырастут цены на все
    12:16 07.03.2018
    821
    Экономический эксперт Всеволод Степанюк назвал ключевые причины грядущего повышения цен в Украине: это и увеличение учетной ставки НБУ, и монопольный сговор, и потребность политических партий в деньгах на предвыборные кампании.
    Валентин Демчук
    Проезд в маршрутках подорожает неоднократно - Демчук
    09:13 11.02.2018
    751
    Рост тарифов на проезд в маршрутках - не прихоть перевозчиков, а результат ряда объективных факторов, считает президент Союза перевозчиков Украины.
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