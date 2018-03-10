Экономический эксперт Всеволод Степанюк назвал ключевые причины грядущего повышения цен в Украине: это и увеличение учетной ставки НБУ, и монопольный сговор, и потребность политических партий в деньгах на предвыборные кампании.
Из-за бешеного роста цен рацион украинцев становится все скуднее. Наши граждане сократили потребление молока, яиц, а мясо и рыба стали для многих деликатесом. Основу рациона сегодня составляет курица, а рыбу и морепродукты покупают втрое реже.
Перебои с отоплением в Днепре, печальное состояние горбольницы Мариуполя, подорожание хлеба в Сумах, "перезагрузка" ЦИК и новый избирательный закон, а также "продуктовый туризм" на границе с Закарпатьем" - в обзоре регионов от РИА Новости Украина.
Темпы роста цен на продукты шокируют украинцев и просто уничтожают все повышения зарплат. Не успел наступить Новый год, а людей уже "обрадовали" новыми прогнозами: будут дорожать овощи, хлеб, сахар, сладкое и коньяк – и это еще далеко не все.
Говорят, 2017 год был самым тяжелым для украинцев. Оно и не удивительно - за один только минувший год в стране подорожали и продукты, и проживание, и даже на здоровье расценки увеличились. Как отреагировали на все это сами украинцы в соцсетях?
Темпы роста цен на продукты шокируют украинцев и бьют в разы все повышения зарплат. С начала года лидерами подорожания стали рыба, овощи, молочка, все виды мяса, особенно сало. При этом прогнозы неутешительные: к Новому году цены будут расти еще на 15-20%.
Мясо становится для украинцев деликатесом, который не по карману. Цены растут каждую неделю, а продажи падают. Только с начала года мясная корзина подорожала на треть, а к Новому году, по прогнозам, цены вырастут еще до 20%.
Этап повышения цен открыли коммунальные платежи: электроэнергия и газ открыли "летний" сезон подорожания. Одновременно закончился период укрепления гривны, а с ним и относительно стабильных цен на импорт. Первым на рост курса доллара отреагировали цены на бензин.
Отечественные сельхозпроизводители забили склады продукцией, наслушавшись прогнозов о возможном подорожании, заявила эксперт рынка агропродукции Татьяна Гетьман. Она отметила, что это привело к определенному дефициту овощей на рынке.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Из-за бешеного роста цен рацион украинцев становится все скуднее. Наши граждане сократили потребление молока, яиц, а мясо и рыба стали для многих деликатесом. Основу рациона сегодня составляет курица, а рыбу и морепродукты покупают втрое реже.
Экономический эксперт Всеволод Степанюк назвал ключевые причины грядущего повышения цен в Украине: это и увеличение учетной ставки НБУ, и монопольный сговор, и потребность политических партий в деньгах на предвыборные кампании.