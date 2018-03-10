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    бензин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 33
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    Директор НТЦ Психея Геннадий Рябцев
    Стоимость топлива у нас всегда будет зависеть от курса валют - Рябцев
    16:10 18.02.2018
    228
    Эксперт Геннадий Рябцев заявил, что украинская нефтепродукция неконкурентоспособна. Топливо закупаем за рубежом, и пока это не изменится, цены на бензин будут колебаться вместе с курсом гривны.
    Сергей Куюн
    Биотопливные добавки в бензин: что это и кто за этим стоит?
    10:52 16.02.2018
    298
    Биотопливные добавки в бензин не снизят цены на топливо, но насколько она вырастет, пока говорить нельзя, отметил директор консалтинговой группы "А-95".
    Бензоколонка в Закарпатье
    Из Мукачево: венгры умело зарабатывают на товарах из Украины
    09:57 04.02.2018
    1153
    Чисто "топливный туризм" из Венгрии в Украину уже не так популярен: разница в ценах стала не такой существенной, как была раньше. Поэтому чтобы заработать больше, можно попутно "закупиться" на местных рынках.
    Леонид Косянчук
    Справятся ли потребители с ценами на бензин?
    10:11 29.01.2018
    759
    Потребители будут искать какие-то альтернативные пути для наполнения собственного бензобака, в том числе и за счет сжиженного газа, подчеркнул эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.
    Сергей Куюн
    Есть два фактора, из-за которых постоянно растет цена на бензин — Куюн
    17:28 19.01.2018
    2060
    Закупочная стоимость бензина растет намного быстрее, чем цена реализации на заправках, подчеркнул директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.
    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    То бензин, а то дети. Что спрятано в цене на топливо?
    11:16 12.01.2018
    1046
    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что рынок будет реагировать на подорожание бензина постепенным переходом на более дешевые виды топлива.
    Автозаправочная станция. Архивное фото
    Дороги скоро опустеют. К чему приведет рост цен на бензин
    19:07 09.01.2018
    1731
    Замглавного редактора "Украина за рулем" Ярослав Московка обратил внимание, что в 2018-м продать б/у автомобиль с украинской регистрацией станет значительно сложнее.
    Заправка
    Цена на бензин превысила отметку в 30 грн
    16:34 18.12.2017
    785
    Бензин марки А-95 в сетях ОККО и WOG продается по 30,49 грн/л, А-92 - по 29,49 грн/л, дизельное топливо - по 27,99 грн/л. Кроме того, на 10 коп/л цены на дизтопливо и бензины подорожали в сетях "Катрал" и ZOG.
    Деньги
    Элементарная математика. Как изменилась наша жизнь после Майдана
    11:45 24.11.2017
    3011Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Годовщина Майдана — время подводить итоги, как изменилась наша жизнь за эти годы. Пока выводы весьма печальные: большинство требований Майдана не выполнены, а вместо "покращення" украинцы столкнулись с войной, девальвацией гривны, шокирующим ростом цен и тарифов.
    Сергей Куюн
    АЗС тоже ждут снижения цен на топливо - эксперт
    09:02 08.10.2017
    608
    Как только у автозаправочных станций появится возможность снизить цены на топливо, они сразу это сделают из-за большей выгоды, считает эксперт Сергей Куюн.
    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    Марунич: до конца года цены на бензин еще вырастут
    17:20 19.09.2017
    1047
    Очередное подорожание бензина и дизельного топлива связано с обесцениванием гривны в начале осени, поэтому наблюдается существенное подорожание оптовых партий нефтепродуктов, считает эксперт Дмитрий Марунич.
    Под Харьковом ликвидировали пожар емкостей с бензином
    Под Харьковом ликвидировали пожар емкостей с бензином
    09:42 23.04.2016
    125
    Согласно информации, из разгерметизированных емкостей произошла утечка и разлив горящей жидкости на расстояние около 5-6 метров. Рядом на расстоянии около 2 метров был расположен жилой дом, на который мог перекинуться огонь.
    Автозаправочная станция
    Косянчук: каждый третий литр бензина в Украине - "бодяга" и криминал
    14:55 20.04.2016
    474
    На украинском рынке нефтепродуктов очень много компаний, которые продают фальсификат. Каждый третий литр бензина – криминального происхождения, сообщил президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук.
    Премьер-министр Арсений Яценюк. Архивное фото
    Яценюк и запрет поставок топлива из РФ. Мнение экспертов
    08:10 07.04.2016
    1990ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    Украина не получит экономической выгоды от запрета поставок нефтепродуктов из РФ, соответствующее заявление премьер-министра страны Арсения Яценюка носит лишь политический характер, считают опрошенные эксперты.
    Автозаправочная станция
    Почему дорожает бензин, нужно спрашивать у Гонтаревой - Косянчук
    15:31 22.03.2016
    2588Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    На внешних рынках бензин дешевеет, но в Украине потребитель расплачивается в гривне, которая обесценивается, поэтому приходится платить больше, считает президент "Ассоциации объединения операторов рынка нефтепродуктов" Леонид Косянчук.
    Автозаправочная станция. Архивное фото
    Сезон подорожаний стартовал: первый - бензин
    14:33 22.03.2016
    1288Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Этап повышения цен открыли коммунальные платежи: электроэнергия и газ открыли "летний" сезон подорожания. Одновременно закончился период укрепления гривны, а с ним и относительно стабильных цен на импорт. Первым на рост курса доллара отреагировали цены на бензин.
    Автозаправочная станция
    Бензин должен подорожать на 3,5 грн, учитывая совокупность факторов - Косянчук
    20:15 21.03.2016
    2680Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Несколько крупных АЗС в понедельник подняли цены на бензин на одну гривну за литр. Президент "Ассоциации объединения операторов рынка нефтепродуктов в Украине" Леонид Косянчук отметил, что повышение должно было быть более существенным.
    Автозаправочная станция. Архивное фото
    Бензин дорожает и будет дорожать - Чернявский
    20:03 21.03.2016
    678Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Коммерческий директор сети АЗС КЛО Игорь Чернявский отметил, что за последние 40 дней цена на нефть поднялась более, чем на 40%. По его словам, стоимость топлива должна повыситься еще минимум на одну гривну.
    Автозаправочная станция. Архивное фото
    В Украине выросла цена на бензин и дизтопливо
    15:45 21.03.2016
    903Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    По информации консалтинговой компании UPECO, в Украине за выходные бензины А-92 и А-95 подорожали на 1,57%, А-95 Премиум на 2,08% и дизельное топливо на 1,97%.
    Автозаправочная станция. Архивное фото
    Поставки новых партий топлива в Украину уже неделю заблокированы - эксперт
    14:29 18.01.2016
    1558
    Как рассказал директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, импортеры не могут купить новые партии нефтепродуктов из-за того, что нет возможности приобрести валюту.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Сергей Куюн
    Биотопливные добавки в бензин: что это и кто за этим стоит?
    10:52 16.02.2018
    298
    Биотопливные добавки в бензин не снизят цены на топливо, но насколько она вырастет, пока говорить нельзя, отметил директор консалтинговой группы "А-95".
    Директор НТЦ Психея Геннадий Рябцев
    Стоимость топлива у нас всегда будет зависеть от курса валют - Рябцев
    16:10 18.02.2018
    228
    Эксперт Геннадий Рябцев заявил, что украинская нефтепродукция неконкурентоспособна. Топливо закупаем за рубежом, и пока это не изменится, цены на бензин будут колебаться вместе с курсом гривны.
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