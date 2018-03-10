Чисто "топливный туризм" из Венгрии в Украину уже не так популярен: разница в ценах стала не такой существенной, как была раньше. Поэтому чтобы заработать больше, можно попутно "закупиться" на местных рынках.
Бензин марки А-95 в сетях ОККО и WOG продается по 30,49 грн/л, А-92 - по 29,49 грн/л, дизельное топливо - по 27,99 грн/л. Кроме того, на 10 коп/л цены на дизтопливо и бензины подорожали в сетях "Катрал" и ZOG.
Годовщина Майдана — время подводить итоги, как изменилась наша жизнь за эти годы. Пока выводы весьма печальные: большинство требований Майдана не выполнены, а вместо "покращення" украинцы столкнулись с войной, девальвацией гривны, шокирующим ростом цен и тарифов.
Очередное подорожание бензина и дизельного топлива связано с обесцениванием гривны в начале осени, поэтому наблюдается существенное подорожание оптовых партий нефтепродуктов, считает эксперт Дмитрий Марунич.
Согласно информации, из разгерметизированных емкостей произошла утечка и разлив горящей жидкости на расстояние около 5-6 метров. Рядом на расстоянии около 2 метров был расположен жилой дом, на который мог перекинуться огонь.
На украинском рынке нефтепродуктов очень много компаний, которые продают фальсификат. Каждый третий литр бензина – криминального происхождения, сообщил президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук.
Украина не получит экономической выгоды от запрета поставок нефтепродуктов из РФ, соответствующее заявление премьер-министра страны Арсения Яценюка носит лишь политический характер, считают опрошенные эксперты.
На внешних рынках бензин дешевеет, но в Украине потребитель расплачивается в гривне, которая обесценивается, поэтому приходится платить больше, считает президент "Ассоциации объединения операторов рынка нефтепродуктов" Леонид Косянчук.
Этап повышения цен открыли коммунальные платежи: электроэнергия и газ открыли "летний" сезон подорожания. Одновременно закончился период укрепления гривны, а с ним и относительно стабильных цен на импорт. Первым на рост курса доллара отреагировали цены на бензин.
Несколько крупных АЗС в понедельник подняли цены на бензин на одну гривну за литр. Президент "Ассоциации объединения операторов рынка нефтепродуктов в Украине" Леонид Косянчук отметил, что повышение должно было быть более существенным.
Коммерческий директор сети АЗС КЛО Игорь Чернявский отметил, что за последние 40 дней цена на нефть поднялась более, чем на 40%. По его словам, стоимость топлива должна повыситься еще минимум на одну гривну.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".