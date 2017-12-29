Почему дорожает автогаз и когда это закончится?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

За месяц в Украине сократились объемы потребления всех видов горючего. Об этом свидетельствуют данные Госкомстата.

Больше всего в течение ноября упали продажи дизельного топлива — на 10,2%. На втором месте бензин — 8,3%. А на третьем газ — 3,3% падения продаж.

Вместе с тем, если брать показатели за год, то в Украине газа купили на 17,9% больше, чем в прошлом году, а вот бензина меньше на 11%, объемы продаж дизтоплива упали на 1,6%.

Почему изменились пропорции закупки топлива рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому така статистика?

— Здебільшого ці цифри очікувані і це продовження тенденції, яка є вже другий рік або навіть більше – це по дизельному паливу. А по бензину і по газу ця динаміка спостерігається останні три роки. Ми бачимо, що на фоні споживання бензину зростає газ, тому що газ є замінником бензину. І оскільки податкове навантаження так побудоване в Україні, що газ дуже дешевий на фоні бензину, тому споживач той, що має бензинові машини, переобладнує їх на споживання газу і тому бачимо, що бензин уходить, а газу стає більше. По дизельному пальному трохи дивна статистика. Ми фіксували до жовтня стабільну картину споживання дизпального, тому, я думаю, це фрагментарна чи то похибка, чи то відхилення. Я думаю, що за рік будемо мати по дизпальному десь ті ж обсяги, що і роком раніше.

Заправники часто жартують, що ціни ростуть, а черга до колонки не зменшується. Чи відповідає це дійсності?

— Дійсно, це так, тому що, наприклад, найбільш вразливі щодо подорожчання ціни – це все ж таки бензин та газ. Чому? Тому що це пальне для легковиків, а легковики – це приватний автотранспорт. Приватник може десь зекономити, може скористатись людина транспортом суспільним, тоді як для бізнесу, промисловості, яка споживає дизельне паливо, для них це питання взагалі існування виробництва, тому там не можна зекономити. Трошки менше заправимо тепловоз або заправимо вантажівку і трохи менше поїздимо – так не буває. Тому, в принципі, дійсно, ми бачимо, що, не зважаючи на всі економічні негаразди дизельне паливо більш менш знаходиться на стабільному рівні, тому що це споживання бізнесу і промисловості, а найбільш вразливі – це бензин. Споживання бензину впало за останні три роки на 30%, здається, але здебільшого це було перекрито споживанням скрапленого газу.

За вашими спостереженнями, люди стали їздити менше чи ні?

— Судячи по споживанню пального, ні. Ми бачимо, що, дійсно, є заміна бензину газом, але якщо привести це до одного якогось знаменника, до еквіваленту паливного, то ми бачимо, що споживання порівняно з 2013 роком в 2017 буде знаменувати вихід на докризовий рівень споживання, тобто потроху ми виходимо з цієї кризи і споживання пального про це свідчить.

Це ви маєте на увазі вихід на докризові показники?

— 2013 року, так.

По бензину?

— По всьому — по бензину, по дизпальному.

Наскільки вигідне зараз споживання газу?

— Це дуже вигідно, тому що до 2014 року газ був дешевшим за бензин удвічі, і навіть більше. Ціна складала до 60% від ціни бензину 95-го, а сьогодні ми бачимо, що ціна складає 40% від бензину, тобто він став ще більш доступним. Були періоди, якщо пам’ятаєте, коли він втричі був дешевший, тобто бензин був десь 22-23 гривні за літр, а газ був 7-8 гривень. І це, до речі, пояснює, чому такий стрибок споживання газу. За останні чотири роки споживання газу в Україні збільшилось на 50%, це все пояснює, тобто це дешевий енергоресурс, який став дуже доречним у період скрутного економічного становища після 2013 року.

Якщо брати у відсотковому порівнянні, скільки зі всього пального, наявного в Україні власного виробництва, скільки іноземного?

— Якщо брати світлі нафтопродукти — це бензин та дизпальне, це десь 80% імпортне паливо і 20%, відповідно, внутрішнє виробництво. По газу десь 70% — це імпорт і 30% власне виробництво.

Щодо якості, як багато навколо бензину міфів?

— Дуже, дійсно, актуальне питання і, дійсно, багато дуже є і стереотипів, і міфів, які з вуст в вуста передають водії. Що можна сказати? Фальсифікат ще має місце, тобто є дуже гарні новини в тому плані, що за останні два роки нелегальне виробництво та вміст нелегального пального безподаткового у балансі ринку зменшився десь втричі і на сьогодні складає десь 7% ринку бензину, а було десь біля 25% ще два роки тому. Але це пальне все ж таки є. Де воно є? Є воно на так званих безіменних заправних станціях, тобто без роду без племені, як кажуть. Тому рекомендація ці роки одна — довіряйте великим мережевим компаніям. Вони не зацікавлені в тому, щоб в їх мережі трапились якісь не кондиційні нафтопродукти. Це не означає, що в них усіх дуже завжди гарний бензин. Дійсно, якщо почитати соцмережі, новини, і на старуху буває проруха. Але все ж таки там мінімальні шанси зустріти неякісне пальне. Головне, що треба все ж таки, як би це комусь не подобалось, але треба слідкувати за станом свого автомобіля, тому що дуже часті випадки, коли машина у жахливому стані, але у всьому винен бензин. Тому тут таке дуже комплексне питання. Тому треба і не вестись на дешеве пальне, але і слідкувати за своїм автомобілем.

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А чи можна фальсифікувати автогаз?

— З газом інша проблема. Дійсно, перевага цього пального в тому, що його ніхто бодяжить, як то кажуть, тобто в цьому немає економічного змісту, ніхто нічого не виграє. Але яка там є проблема і бачимо в соцмережах і новинах, що дуже часто нарікають на якість газу, показують страшні, жахливі фотки цих фільтрів паливних і т.д. Проблема є. В чому вона полягає? В тому, що не всі оператори якісно і своєчасно обслуговують як газонаповнювальні станції, де зберігається газ, так і резервуари на заправних станціях. Тобто в скрапленому газі трапляється дуже багато домішок різних, дуже різні виробництва потрапляють на наш ринок і ці домішки і є основною причиною цих проблем. Вони накопичуються в резервуарах і потім з кожною новою партією цей залишок з днища цих резервуарів потрапляє в бак автомобілів і там потім захаращують фільтри, паливну систему, інжектора і т.д. Тобто це основна проблема. Тому тут, на жаль, рецепту того, як уникнути цих проблем немає, тому що ця проблема трапляється з усіма, я б так сказав. Тому треба тут довіряти цим станціям, що вже сподобались і якось з ними бути на контакті, спілкуватись. Якщо є якісь нарікання, то говорити про це. Поки що тільки так.

Чи відзначаєте ви збільшення кількості електромобілів в Україні і як це впливає на паливний ринок в Україні?

— Я нещодавно для себе помітив, я був влітку в Європі, був в Іспанії, був в Португалії, нещодавно був у Швеції, так я вам скажу, що стільки електромобілів, як в Україні, я там не бачив. Тобто навіть у Швеції, яка взагалі одна з передових у світі країн щодо енергозбереження, щодо переходу на альтернативні енергоносії, там я стільки не бачив електрокарів, як у Києві. Це говорить про те, що все ж таки ця динаміка існує. Що стосується впливу на паливний ринок, я не думаю, що поки що про це можна серйозно говорити. Невеликі обсяги зараз заміщені або зекономлені, їх зараз навіть важко оцінити. Я думаю, що в межах якоїсь похибки, яку ще не видно. Але це дуже цікава тенденція, вона вже має вплив на роздрібних торговців. Вони вже встановлюють зарядні станції, вони вже розраховують на це, тобто це вже стає на порядку денному дуже серйозним питанням, тим більше, дуже цікаво буде спостерігати, що буде відбуватись наступного року. Як відомо, парламент запровадив пільги на ввіз електрокарів в наступному році. Тому дуже цікаво, як це буде. Дуже ще є багато і питань до цієї технології, до того, як ці машини себе поводять. Треба час, щоб подивитись, як на практиці це працює. В цілому дуже цікава і дуже здорова тенденція.

Ранее эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук заявлял, что почти половину цены бензина составляют аппетиты государства.

А заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев отметил, что повышение стоимости бензина и автогаза провоцируют трейдеры.