Сигареты по 320 грн уже скоро? Прогноз эксперта

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В первом квартале текущего года украинцы активно тратили средства на алкоголь и табак. Об этом на своей странице в Facebook сообщил эксперт Алексей Дорошенко. По словам эксперта, объяснение простое — с начала года на сигареты выросли акцизы и себестоимость производства, а следовательно и сами сигареты подорожали на 6%. Алкоголь вырос в цене на 1% только из-за роста себестоимости производства.

В среднем за 9 месяцев прошлого года расходы семьи на эту группу товаров составили 7,3% от всех расходов. Но на этом государство не планирует останавливаться. Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона, которым предусматривается повышение стоимости акцизов на табачные изделия. Согласно ему, в этом году сигареты могут подорожать на 30% и в дальнейшем их цену хотят довести до 90 евро за 1000 штук. Это примерно 320 гривен за пачку с нынешним курсом.

Подробнее о ценообразовании на рынке табака и алкоголя рассказал директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в эфире радиостанции Голос Столицы.

Что именно послужило основным толчком для повышения акцизов на табачные изделия?

— Дело в том, что мы прежде всего на себя взяли обязательства перед ЕС по повышению ставок акцизов до европейского уровня. Это касается и сигарет, и алкоголя. Но что касается алкоголя, то мы пришли уже к европейским ставкам по некоторым видам спиртных напитков еще в 2017 году. Как, например, по пиву. По водке и по другим крепким алкогольным напиткам мы еще не совсем дошли, но разница составляет уже буквально процентов 10-15. Что же касается сигарет, то вот здесь как раз и заключена основная сложность. Потому что ставка сигарет в Европе в разы превышает украинскую. И соответственно, по нынешнему соглашению между Украиной и ЕС мы будем адаптировать нашу ставку акциза еще на протяжении нескольких лет. И она сравняется с европейской к 2025 году. Поэтому как раз и мы ожидаем постоянного роста стоимости сигарет. А что касается алкоголя, то здесь нам осталось совсем немножко. Пиво мы уже пьем фактически по европейским ставкам. А другие напитки, такие, как, например, вино, в Европе ставка на сухие вина равняется нулю, точно так же, как в Украине, на крепленые вина ставка еще будет повышаться. Точно так же, как и на основной напиток украинцев — водку.

В некоторый торговых сетях продается немецкое пиво, которое дешевле украинского.

— На акции вряд ли стоит обращать внимание, потому что на акциях действительно и производители, и магазины готовы продавать значительно ниже себестоимости. Но когда мы говорим все-таки о средней цене пива в Украине и других странах Европы, то нужно отметить, что украинское пиво по себестоимости все-таки дешевле европейского. Другой вопрос, что если мы говорим о европейских нормах или европейских вкусах, и когда мы адаптируем украинское пиво под них, то окажется, что оно будет стоить приблизительно столько же, сколько и в Европе. Но на сегодня по оценкам профильных ассоциаций, украинское пиво все-таки еще дешевле европейского.

Мы посчитали, что тысячу сигарет хотят довести до 90 евро, то есть 320 гривен за пачку — это приблизительно 10 евро. Но ведь в ЕС не все сигареты стоят 10 евро.

— В разных странах абсолютно цены. Они не могут очень сильно отличаться, но при этом всем есть страны, в которых сигареты могут стоить и значительно дороже 10 евро, а есть страны, в которых действительно можно найти и за 4, и за 5 евро. И вот тут как раз и заключается особенность, что каждая страна ЕС по-своему может этот путь сделать. То есть, например, какая-то страна может эту ставку адаптировать на протяжении 5 лет, какая-то — 10 лет, а какая-то, как Украина, готова перейти к этим ставкам буквально сразу же. Поэтому здесь как раз и возникает вопрос в том, что абсолютно разная скорость движения. Из-за этого мы и стоимость сигарет видим в разных странах абсолютно различную. Украина постепенно на этом рынке будет выводить свои ставки на рынок европейский. 90 евро — это действительно то обязательство, которое мы на себя взяли в рамках соглашения Украина-ЕС, и от которого мы отказаться уже не можем. И мы постепенно к нему идем. Насколько 320 грн за пачку — не могу вам ответить. По нашим расчетам эта сумма все-таки немножко меньше.

По новым ценам получается, что минимальная зарплата — это блок сигарет. Это план на будущее. Но ведь не факт, что к этому времени в Европе сигареты не подорожают?

— Вопрос в том, что мы на себя взяли обязательства 90 евро за 1000 сигарет. Поэтому не зависимо от того, как в Европе после этого будет повышаться стоимость акциза, Украина не будет уже обязана их выполнять ровно потому, что у нас есть уже прописанное соглашение. Кроме того, я бы хотел сказать, что в новом Налоговом Кодексе заложено, что в стоимости сигарет не менее 60% с этого года должен составлять акциз. То есть когда мы видим цену, например, в 20 грн, мы понимаем, что из них 12 грн — это акциз, и только 8 грн — это себестоимость сигарет, прибыль производителя и прибыль продавца.

Эффективное ли подорожание сигарет в борьбе с курением?

— Здесь есть две тенденции. Первая тенденция — это естественный отказ людей от курения. И в Украине также, как и во всех странах мира, несколько процентов людей каждый год бросают курить, либо сокращают потребление, таким образом, количество выкуриваемого каждый год уменьшается. А с другой стороны, по мере роста акцизов, действительно происходит уменьшение количества потреблений и того, что они покупают. Поэтому это на самом деле оправдывается. И если мы понимаем, что если дорожает алкоголь, его можно произвести в домашних условиях, это и домашнее вино, и домашние наливки, и тот же самый самогон. Что касается сигарет, то на самокрутки мы не перейдем, потому что предложений ни в Украине, ни за рубежом просто не существует. Поэтому лучший выход из этой ситуации — действительно просто бросить курить.

Могут ли стать проблемой электронные сигареты?

— Если мы говорим о мировых тенденциях, то они стали всего лишь какой-то маленькой прослойкой. Они не завоевали широкую популярность, и фактически нередко используются людьми для того, чтобы перейти от потребления традиционных сигарет к тому, чтобы полностью от них отказаться. Поэтому это, скорее всего, промежуточный вариант между тем, чтобы полностью отказаться от вредной привычки. И вряд ли они завоюют широкую популярность, чтобы те, кто курит, просто те же самые деньги тратили на электронные сигареты.

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Табачные производители готовы переходить в сегмент электронной продукции?

— Хороший вопрос. Дело в том, что каждый из них строит свои планы. И на сегодня они понимают, что их рынок сокращается, и многие производители сигарет уходят просто в другие бизнесы. Они начинают заниматься продуктами питания, они инвестируют в другие отрасли, не связанные никак с табакокурением. Поэтому многие из них просто понимают, что они должны уходить в параллельные рынки, которые развиваются. А это, прежде всего, здоровый образ жизни.