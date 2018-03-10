По словам заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова, Верховная Рада проголосовала за рассмотрение законопроекта №7206 - попытку продавить в Prozorro мегакоррупционную схему, замаскированную под "поддержку отечественного бизнеса".
По словам заместителя министра экономического развития и торговли Натальи Микольской, Украина сейчас является гарантом продовольственной безопасности Европейского Союза. Это означает, что Украина входит в ТОП-10 поставщиков товаров агропродовольственной группы в ЕС.
МЭРТ сообщает, что будут приватизированы "Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко", "Украинская студия хроникально-документальных фильмов" и "Украинская киностудия анимационных фильмов".
В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что действующий размер минимальных цен был введен в ноябре 2016, и их уровень не соответствует реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".