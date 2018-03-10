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    Министерство экономического развития Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 164
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    Ростислав Кравец
    Кравец: кредитных должников могут лишить всех прав
    08:36 06.03.2018
    778
    Новый законопроект от Минэкономразвития позволит кредиторам безнаказанно нарушать закон, полагает юрист Ростислав Кравец.
    Министерство экономики Украины
    Минэкономики заявляет о росте венчурных инвестиций в украинские стартапы
    05:57 27.02.2018
    132
    По данным Министерства экономического развития и торговли, "объем венчурных инвестиций в украинские стартапы увеличился втрое".
    Министерство экономики Украины
    Минэкономики пересмотрело идею об установке всеми ФЛП платежных терминалов
    23:14 22.01.2018
    244
    В министерстве уточнили, что соответствующее постановление обязывает продавцов и поставщиков услуг предоставить клиентам возможность оплатить товар или услугу безналично.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Успокоили. Минэнерго не будет повышать цены на газ для населения
    12:58 17.01.2018
    812
    Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что Министерство не инициирует повышения цен на газ для населения.
    Первый вице-премьер, глава Минэкономразвития Степан Кубив
    Запущена новая линия по печати загранпаспортов: 775 тысяч украинцев ждут бланки
    13:33 16.01.2018
    121
    Глава Минэкономразвития Степан Кубив обещает, что после запуска новой линии по производству бланков позволит ликвидировать очередь в течение 2-3 месяцев.
    Разгрузка угля. Архивное фото
    Минэкономики сняло санкции с российского поставщика угля "Южтранс"
    18:05 15.01.2018
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    Министерство экономического развития и торговли уточняет, что приказ об отмене действия санкций принят 29 декабря 2017 года.
    Новгородский металлургический завод
    Украина вводит новые санкции против России сроком на 5 лет
    12:26 29.12.2017
    1076
    По представлению Министерства экономического развития и торговли Украины введены пошлины на импорт из России арматуры и катанки.
    Гривны
    Минэкономики ухудшило прогноз инфляции в Украине
    12:56 21.12.2017
    866Украина 2018: новые испытания
    Министерство экономического развития и торговли Украины сообщает, что девальвация гривны по официальным данным составила 1,9%.
    Запуск буровой установки на Шебелинском газовом месторождении
    Импортный газ для Украины существенно подорожал
    16:19 12.12.2017
    1669Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии
    Министерство экономического развития и торговли обнародовало таможенную стоимость газа для Украины. Всего за месяц импортное голубое топливо выросло в цене почти на 15 процентов.
    Заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов
    В "Покупай украинское" протягивается мегакоррупция схема - замминистра
    17:49 07.12.2017
    691Политический кризис: страна в тупике
    По словам заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова, Верховная Рада проголосовала за рассмотрение законопроекта №7206 - попытку продавить в Prozorro мегакоррупционную схему, замаскированную под "поддержку отечественного бизнеса".
    Зимний Киев
    В 2018 году резко подешевеют импортные автомобили
    16:25 04.12.2017
    29370Еврономера наступают: бунт автомобилистов
    Для транспортных средств, которые оснащены исключительно электрическими двигателями, устанавливается нулевая ставка таможенной пошлины.
    Уголь
    Украина ввела санкции против 18 российских угледобывающих компаний
    23:53 07.11.2017
    697Украина в тисках энергозависимости
    Согласно приказам Минэкономразвития, компаниям, попавшим в "черный список", будет запрещено производить внешнеэкономическую деятельность на территории Украины.
    Флаги Украины и Европейского Союза
    Минэкономразвития: Украина - гарант продовольственной безопасности Евросоюза
    15:59 06.10.2017
    241Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    По словам заместителя министра экономического развития и торговли Натальи Микольской, Украина сейчас является гарантом продовольственной безопасности Европейского Союза. Это означает, что Украина входит в ТОП-10 поставщиков товаров агропродовольственной группы в ЕС.
    Железнодорожный вокзал г. Киев
    Украинцы стали намного чаще ездить в Россию - МЭРТ
    17:22 11.09.2017
    1546
    Сообщается, что зафиксировано 2,673 млн выехавших в Россию украинцев, что на 56,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
    Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко
    Минэкономики заявило о заинтересованности инвесторов в киностудии Довженко
    18:33 22.08.2017
    112Новая волна приватизации в Украине
    По словам заместителя министра экономического развития Максима Нефедова, после приватизации киностудии имени Довженко профиль работы предприятия должен остаться прежним.
    Новая программа Киевского цирка
    В Украине приватизируют киностудию Довженко и все госцирки
    12:13 24.07.2017
    266Новая волна приватизации в Украине
    МЭРТ сообщает, что будут приватизированы "Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко", "Украинская студия хроникально-документальных фильмов" и "Украинская киностудия анимационных фильмов".
    Всемирный банк (ВБ)
    Миссия Всемирного банка прибыла в Киев - Минэкономики
    20:53 03.07.2017
    89
    По информации пресс-службы министерства экономического развития и торговли Украины, миссия Всемирного банка оценит прогресс легкости ведения бизнеса в стране.
    ВТО
    Украина готова к консультациям с РФ в рамках ВТО по санкциям
    00:27 30.05.2017
    327
    В Минэкономразвития отметили, что требование России о проведении консультаций в рамках ВТО "является очередным шагом экономического, торгового и правового давления в Украину".
    Министерство экономики Украины
    Блокада Донбасса привела к падению промпроизводства - Минэкономики
    01:33 25.05.2017
    670Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    По данным ведомства, сокращение в производстве электроэнергии в результате продления чрезвычайных мер на рынке электроэнергии имело "мультипликативный негативный эффект на все отрасли промышленности".
    Бутылки с вином. Архивное фото
    Минэкономики предложило повысить минимальные цены на алкоголь
    20:56 28.04.2017
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    В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что действующий размер минимальных цен был введен в ноябре 2016, и их уровень не соответствует реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Ростислав Кравец
    Кравец: кредитных должников могут лишить всех прав
    08:36 06.03.2018
    778
    Новый законопроект от Минэкономразвития позволит кредиторам безнаказанно нарушать закон, полагает юрист Ростислав Кравец.
    Министерство экономики Украины
    Минэкономики заявляет о росте венчурных инвестиций в украинские стартапы
    05:57 27.02.2018
    132
    По данным Министерства экономического развития и торговли, "объем венчурных инвестиций в украинские стартапы увеличился втрое".
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