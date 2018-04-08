Что значит подорожание пассажироперевозок "Укрзализныци"

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

"Укрзализныця" отложила запланированное на 1 апреля повышение цен на пассажирские перевозки. "УЗ" планировала индексировать тарифы на проезд пассажиров железнодорожным транспортом, но соответствующий приказ Мининфраструктуры пока находится на рассмотрении в причастных министерствах и ведомствах", — сообщается на их сайте.

Согласно консолидированному финансовому плану "Укрзализныци" на 2018 год, тарифы на перевозку пассажиров внутренним сообщением должны были вырасти дважды на 12% — с 1 апреля и с 1 октября

О планах "УЗ" рассказал заместитель начальника департамента пассажирских перевозок дальнего следования "Укрзализныци" Александр Красноштан в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чим можна пояснити ріст цін, окрім питання підвищення комфорту?

— Ціни на пасажирські перевезення є державно регульованими. Відповідним чином фінансовий план "Укрзалізниці" на 2018 рік передбачає двічі підвищення цін по 12%. Перший раз у квітні і другий раз у жовтні. Наразі триває відповідна процедура, встановлена по погодженню цього підняття. Цим це продиктовано? Тут далеко не потрібно ходити, всі складові собівартості перевезень, які несе "Укрзалізниця", в першу чергу це енергетичні ресурси, це вартість запасних частин, це вартість всіх складових, які входять до інфраструктури, це зрештою, вартість трудових ресурсів. Все це підвищується і тому ми вимушені. Я хотів би нагадати, що з 2014 року тарифи не підвищувались, тому зараз вже назріло дуже гостре питання.

Чому з 1 квітня не підвищились тарифи, якщо це передбачено фінпланом?

— Справа в тому, що є певна законодавчо встановлена процедура погодження і відповідним чином ця процедура триває.

Повідомлення від слухача: "Коли з'явиться залізничне сполучення з Прибалтійськими республіками?".

— Ми працюємо над цим. Ця тема була ініційована. Ми бачимо на сьогодні поїзд з чотирьох столиць — це Київ, Мінськ, Вільнюс і Рига. Ми працюємо, ми очікуємо, що впродовж наступних двох місяців бажаючі зможуть на ньому подорожувати. Facebook пресс-центра "Укрзализныци" Постой, паровоз. Цены на "Укрзализныце" улетают в космос

А чи є потенціал до збільшення кількості напрямів або кількості потягів на Донбас?

— Абсолютно. Буквально минулого тижня, минулої неділі в перший рейс відправився абсолютно новий потяг "Київ-Бердянськ-Покровськ". Дуже давно люди просили потяг на Донбас саме зі сторони Покровська — це колишній Красноармійськ і нарешті нам вдалось це зробити і ми моніторили пасажиропотік цього поїзду, впродовж цього тижня він перевершив всі очікування, тобто це вже перший крок. На сьогодні ми суттєво збільшили кількість поїздів до Маріуполя, з'явились нещодавно поїзди "Маріуполь-Одеса", "Маріуполь-Харків-Бахмут", який досить давно просили. Більш того, з переходом на літній час 25 березня прискорення значне отримали поїзди на Маріуполь. Ми скоротили час руху на одну годину. Це було доручення прем'єра і ми скоротили його. В принципі, ця робота триває. Зараз ми ще чекаємо ресурси, можливості для скорочення. Всі поїзди в Маріуполь наразі мають опцію електронного квитка. Більше того, електронний квиток з'явився на всіх регіональних поїздах, це так звані поїзди вісімсотої нумерації, тобто ми рухаємось вперед.

А прилади для зчитування у всіх є?

— Є абсолютно.

Тобто не треба міняти?

— Зараз не потрібно. Єдине, якщо ви купуєте менше, ніж за годину до відправлення поїзда, тоді ще потрібно, тому що за годину до відправлення поїзда ми роздруковуємо відомість і тоді вже, якщо ви купили пізніше, ви не потрапляєте до цієї відомості. Але такі є правила.

Є різні питання щодо кондиціонерів. Під час замовлення квитків не можна подивитись, чи це вагон з кондиціонером, чи без. Як про це дізнатись і чому вони подекуди не працюють?

— На сьогодні приблизно 1200 вагонів експлуатаційного парку з майже трьох тисяч, які ми підготували до літніх перевезень, обладнані кондиціонерами, тобто це трошки більш, ніж третина. Це, в основному, купейні і СВ-вагони. На сьогодні ми опрацьовуємо ці питання, але є ідея інформувати пасажира, якщо він купує квиток у вагон, де немає кондиціонера.

Є така опція з приводу чаю, постілі, а щодо кондиціонерів немає.

— Так, на жаль, система зараз не дозволяє вам побачити, але зараз якраз триває процес доопрацювання. Я дуже сподіваюсь, що нам вдасться вийти на це питання. Дуже слушне питання, тому що ми мусимо, як мінімум, пасажира попередити: "окей, ви купуйте, але це без кондиціонера, будьте готові". Якщо ви якимось чином не бажаєте скористатись, скористайтесь іншим поїздом або іншим видом транспорту.

Повідомлення від слухача: "Я очікую на швидкі потяги на кшталт 350 кілометрів за годину". Фото Twitter Евгений Кравцов Эксперт о природе роста тарифов на "Укрзализныце"

— Прекрасно. Ми теж очікуємо, але треба зрозуміти, що таке взагалі швидкість? В першу чергу це інфраструктура. Ми вийшли на швидкість 160 кілометрів за годину не так давно. Це було під час підготовки до Євро-2012.

І на окремих відрізках?

— Так, на окремих. Ви знаєте, що він не скрізь іде 160, а 350 — це нове будівництво.

Це великі гроші?

— Скажімо так, це неймовірні гроші.

Повідомлення від слухача: "Коли електрифікують Миколаїв-Долинська?".

— Контакт підписано і ведуться роботи відповідні. Проект вже готовий і ця робота ведеться. Для нас це дуже важливо, тому що напрям на порт, на Миколаїв, на Херсон. Більш того, це досить пасажиронапружений напрямок, особливо під час літніх перевезень.

Багато питань щодо чистоти потягів. Як виконується їх мийка зовні?

— Стосовно миття потягу зовні. Майже місяць були морози і ви знаєте, що під час морозу важко помити кузов зовні, тому що вода замерзає, тобто ви помити його не можете. Зараз температура вже дозволяє, вже є графік розроблений обмивки поїздів. Тобто всі поїзди, я думаю, що впродовж тижня до Великодніх свят всі поїзди будуть омиті і всі поїзди будуть в належному стані зовні. Що стосується середини. Всередині теж ми зараз в постійному пошуку. Ми на сьогодні впроваджуємо так звані притиральні бригади і ці бригади дозволять нам дещо підвищити якість підготовки.

Щодо Великодніх свят. На які конкретно маршрути будуть влаштовані додаткові маршрути?

— Це дуже слушне питання. Ми дуже добре цьогоріч попрацювали по Великодню, це дуже актуальне питання, тому що Великдень — це домашнє свято, всі прагнуть поїхати додому, до родичів, до батьків. Станом на минулу добу 26 пар додаткових поїздів вже було призначено і відкрито продаж квитків. Сьогодні ми очікуємо ще шість пар поїздів, тобто 33 пари поїздів буде. Найбільш актуальне — це Закарпаття, Прикарпаття та Придніпров'я.

Попит великий?

— Насправді всі регіони мають попит. Єдине, що, звісно, всі чомусь намагаються виїхати в такі традиційні рекреаційні зони або там, де ці традиції зберігаються і, відповідно, на них ми сконцентрували увагу. Я вам скажу, що сьогодні ми сформували і відкрили поїзд 137 "Київ-Ужгород". Він продався за шість годин повністю.

Слухачі пишуть багато повідомлень з порівняннями європейських і українських поїздів. Що скажете з цього приводу?

— Тут дуже проста відповідь. По-перше, такі подібні поїзди вже є. Якщо ви подивитесь на приміський поїзд "Святошин-Клавдієво", люди казали "вау". Єдиний мінус, але це жарт, що забрали трішки пасажирів у приватного бізнесу, у маршрутчиків, але то нічого страшного. Це вже капітально відремонтовані машини з нормальним освітленням, з нормальним салоном, з нормальною температурою в салоні. Люди вже їдуть, це вже зовсім інший контингент людей і ми бачимо по оплаті проїзду, бо оплата проїзду зросла на 30-40% тільки за рахунок того, що ми дали якісний продукт. І на сьогодні ми готові розширювати це питання, але тут потрібна співпраця і місцевої влади, в тому числі фінансова.

Повідомлення від слухача: "Чи буде відновлена колія Тернопіль-Івано-Франківськ і чи планується введення потягів першого класу"?

— По колії я не можу сказати, це не моя компетенція. А по поїздах першого класу, дійсно, ми плануємо розділити всі поїзди на три категорії — це комфорт, стандарт і економ. І, відповідно, комфорт, якщо це перший клас, я думаю, що цьогоріч ми побачимо.

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Ранее директор консалтинговой компании "Уильям-Инвест-Эксперт" Виктор Медведь заявлял, что билеты будут дорожать, пока "УЗ" лоббирует частные интересы.

В свою очередь эксперт общественной кампании "Европатруль" Вячеслав Коновалов отметил, что тарифы "УЗ" растут из-за ее непомерных социальных трат.