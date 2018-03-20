Пасха в Украине. "Укрзализныця" увеличит число поездов

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Во время пасхальных праздников "Укрзализныця" начала работу по назначению дополнительных поездов, сообщает пресс-служба ПАО "Укрзализныця".

"Предвидя традиционное повышение спроса на пассажирские перевозки во время пасхальных праздников, "Укрзализныця" начала работу по назначению дополнительных поездов. По состоянию на 20 марта уже назначены первые четыре поезда. Вскоре будут назначены следующие поезда", — говорится в сообщении.

Сообщается, что поезд № 191/192 Киев — Львов будет курсировать 6, 7 и 9 апреля с отправление из Киева в 08:03 и прибытием во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46.

Поезд № 243/244 Киев — Львов осуществит рейсы 7 и 10 апреля. Отправление из Киева в 5:27 и прибытие во Львов в 14:20. В обратном направлении отправление в 09:40 и прибытие в 19:05.

Как сообщалось ранее, в 2018 году православные отмечают Пасху в воскресенье, 8 апреля. Поскольку праздник выпадает на выходной, украинцы будут отдыхать в понедельник, 9 апреля.