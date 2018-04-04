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    Общество

    "Укрзализныця" назначила 26 дополнительных поездов к Пасхе (расписание)

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    Исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныцм" Евгений Кравцов отметил, что компания пыталась учесть спрос на популярные направления.
    Пассажирские поезда. Архивное фото
    Volodymyr Omelyan/Facebook

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда к Пасхе, сообщил и. о. председателя правления "УЗ" Евгений Кравцов.

    Вокзал
    РИА Новости Украина
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    "26 дополнительных поездов отправятся в рейс уже со среды. Пытались учесть спрос на популярные направления", — написал Кравцов на своей странице в Facebook.

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    Составы будут курсировать на направлениях Киев — Ужгород, Киев — Херсон и Днепр — Кривой Рог — Одесса.

    Так, поезд № 239 Киев — Ужгород отправится из Киева 6, 8 апреля в 19:44 и прибудет в Ужгород на следующий день в 10:56. В обратном направлении из Ужгорода отправление 7 и 9 апреля в 19:05 и прибытие в Киев на следующий день в 10:09.

    Поезд № 152/151 Киев — Херсон будет курсировать 7 апреля, отправление из Киева в 8:00 и прибытие в Херсон в 18:57. Отправление из Херсона в 09:30 и прибытие в Киев в 19:16.

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    Поезд № 251/252 Днепр — Кривой Рог — Одесса будет курсировать 6, 8 апреля, отправление из Днепра в 21:55, прибытие в Одессу в 11:45. Обратно поезд совершит рейсы 7, 9 апреля, отправление из Одессы в 15:22 и прибытие в Днепр в 05:07.

    Facebook Євген Кравцов
    Дополнительные поезда к Пасхе

    Билеты на дополнительные поезда можно купить онлайн или в железнодорожных кассах.

    Напомним, ранее "Укрзализныця" заявила, что планируемое с 1 апреля повышение тарифов на внутренние пассажирские перевозки откладываются до утверждения правительством соответствующего указа. 

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