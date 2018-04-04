"Укрзализныця" назначила 26 дополнительных поездов к Пасхе (расписание)

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда к Пасхе, сообщил и. о. председателя правления "УЗ" Евгений Кравцов.

"26 дополнительных поездов отправятся в рейс уже со среды. Пытались учесть спрос на популярные направления", — написал Кравцов на своей странице в Facebook.

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Составы будут курсировать на направлениях Киев — Ужгород, Киев — Херсон и Днепр — Кривой Рог — Одесса.

Так, поезд № 239 Киев — Ужгород отправится из Киева 6, 8 апреля в 19:44 и прибудет в Ужгород на следующий день в 10:56. В обратном направлении из Ужгорода отправление 7 и 9 апреля в 19:05 и прибытие в Киев на следующий день в 10:09.

Поезд № 152/151 Киев — Херсон будет курсировать 7 апреля, отправление из Киева в 8:00 и прибытие в Херсон в 18:57. Отправление из Херсона в 09:30 и прибытие в Киев в 19:16.

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Поезд № 251/252 Днепр — Кривой Рог — Одесса будет курсировать 6, 8 апреля, отправление из Днепра в 21:55, прибытие в Одессу в 11:45. Обратно поезд совершит рейсы 7, 9 апреля, отправление из Одессы в 15:22 и прибытие в Днепр в 05:07.

Facebook Євген Кравцов Дополнительные поезда к Пасхе

Билеты на дополнительные поезда можно купить онлайн или в железнодорожных кассах.

Напомним, ранее "Укрзализныця" заявила, что планируемое с 1 апреля повышение тарифов на внутренние пассажирские перевозки откладываются до утверждения правительством соответствующего указа.