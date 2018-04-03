Неделя Верховной Рады: ударный труд им только снится

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Вслед за напряженной неделей работы Верховной Рады, в ходе которой было дано согласие на арест Надежды Савченко, в графике народных избранников значится работа в облегченном режиме. Учитывая, что в предпасхальный период трудиться планирует лишь часть парламента, можно не сомневаться – судьбоносных инициатив ждать не стоит.

О чем говорить, если даже спикер Андрей Парубий, анонсируя главные темы на будущую неделю в их числе называет достаточно скучный и проходной вопрос отмены е-декларирования для общественных активистов.

"Этот законопроект является выверенным и подготовленным. И сегодня я проводил совещание с главами фракций. И я призвал их присоединиться к подписанию этого законопроекта и я прошу их присоединиться во время согласительного совета и надеюсь, что этот проект будет подписан руководителями фракций", — добавил спикер ВР.

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Он отметил, что если комитет рассмотрит его, то во вторник депутаты смогут внести этот вопрос в повестку дня Рады.

О том, что на текущей пленарной неделе ВР будет работать в полноги говорит и политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Среди тех инициатив, которые стоят внимания можно отметить, в первую очередь, законопроект о декларировании антикоррупционных активистов. Во-вторых, это законопроект о национальной безопасности. В-третьих, это возможные кадровые решения: по аудитору НАБУ, членам ЦИК, судьям Конституционного суда. Думаю, что депутаты рассмотрят законопроект о дипломатической службе. Потенциально неделя может получиться достаточно интересной. Но чего-то взрывоопасного я не вижу", – отмечает Бортник.

По его словам, на этой неделе только два вопроса будут стоить внимания.

"Это уже упомянутый законопроект о декларировании антикоррупционных активистов. Под давлением Запада украинские власти якобы согласились отменить эту норму. Можно ожидать новые законопроекты на эту тему. Этот вопрос сегодня является маркером украинским руководством и западными партнерами. Если инициатива не будет принята, то отношения будут ухудшаться. Законопроект о национальной безопасности фактически раздваивает управление Министерством обороны. Гражданской частью займется министр обороны, военная часть останется под руководством генерального штаба. В Украине этот закон подают под соусом усиления гражданского контроля над вооруженными силами, но каких-либо конкретных механизмов усиления такого контроля нет", — говорит эксперт.

Вместе с тем, Бортник не исключил того, что ожесточенные споры могут вызвать вопросы идеологии.

"Не исключаю возникновения вопроса урегулирования праздников, того же Дня победы 9 мая. Могут возникнуть вопросы церкви – на прошлой неделе активизировалась кампания по "атакам" на УПЦ. Но просчитать их появления сложно – о них договариваются за кулисами и они могут возникнуть в любой момент", — резюмировал Бортник.

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