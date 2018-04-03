Почем Пасха для народа? Разговение без объедения

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Сколько стоит разговеться

В ближайшее воскресенье, 8 апреля, православные христиане будут отмечать Пасху, которая обойдется украинцам почти в два раза дороже, чем в прошлом году. Так, в цене выросла пасхальная корзина, куда обычно входят кулич, крашеные яйца, буженина или колбаса.

По данным аналитика Украинской аграрной конфедерации Нели Онищенко, больше всего подорожали изюм и яйца — более чем на 150%

"Возросли в цене почти все ингредиенты (которые входят в состав кулича – ред.), но более всего изюм (+192%) и яйца (+155,3%). Молоко и сливочное масло, входящие в состав кулича, подорожали более чем на 30%", — сказала аналитик.

При этом отмечается, что за год пасхальный набор (кулич, яйца, мясо) подорожал почти вдвое — на 83%. То есть теперь за 1,5-килограммовый кулич, десяток крашеных яиц и полкило буженины придется выложить 274 гривны (10,3 доллара). Наряду с этим, еще в прошлом году пасхальный набор обходился в 150 гривен (5,6 доллара).

Сама паска в этом году обойдется украинцам 127 гривен (4,7 доллара) по сравнению с 80 гривнами (3 доллара) в 2017 году. Также почти вдвое подорожала буженина, с 114,5 гривны (4,3 доллара) до 226,7 гривны (8,5 долларов) за килограмм из-за подорожания на 36% свинины. При этом цена на сахар и дрожжи немного снизилась, на 1,2% и 55,1% соответственно.

По мнению аналитика, стоимость пасхальной корзины не снизится в связи с предпраздничным ажиотажем. Онищенко допускает, что цены, наоборот, еще вырастут, так как вырастет спрос, но после праздника вернутся на прежний уровень.

В свою очередь эксперты Ассоциации поставщиков торговых сетей посчитали как за год изменилась цена на паску.

"Мы взяли следующий рецепт паски весом 2,1кг: 1кг пшеничной муки, 6 яиц, 300 г сливочного масла, 300 г сахара, 400 г молока, 150 г изюма, 50 г дрожжей, по вкусу соль и ванильный сахар, украшения", — объяснил глава Ассоциации поставщиков розничных сетей Алексей Дорошенко.

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Как отметил Дорошенко, в 2018 году среднестатистическая цена в Украине 1кг муки составляла 9,6 грн, 6 яиц — 16 грн, 300г сливочного масла — 52,6грн, 300г сахара — 3,6 грн, 400г молока — 8,8 грн, 150 изюма на вес — 12 грн, 50г дрожжей — 7,4грн, сели, ванильного сахара и украшений — 10 грн.

"Таким образом паска 2018 нам обойдется в 120 грн", — подсчитал эксперт.

Он напомнил, что в 2017 году 1кг пшеничной муки стоил 9,3 грн, 6 яиц — 9 грн, 300г масла — 42,6 грн, 300г сахара — 4 грн, 400г молока — 6,6 грн, 150 изюма на вес — 11,6 грн, 50г дрожжей — 7,3 грн, соль, ванильный сахар и украшения — 9,6 грн.

"То есть, паска в 2017 году нам обходилась в 100 грн. А за год подорожала на 20%", — уточнил Дорошенко.

Не только пасхальная корзина

Одновременно с этим в стране продолжается рост цен и на другие продукты. С начала года бакалея и хлеб в целом подорожали на 1,5%. Как отметил Дорошенко, все виды хлеба (по 1кг хлеба пшеничного из муки высшего и первого сорта, 1 кг хлеба ржаного и 0,5 кг батона) за первые два месяца текущего года подорожали от 3% до 4%.

В частности, ржаной хлеб подорожал на 3%, пшеничный хлеб — на 3,5%, батон — на 4%. За этот промежуток времени пшеничный хлеб из муки высшего сорта добавил 60 коп и стоит 18,7 грн кг, пшеничный хлеб из муки первого сорта стал дороже на 50 коп и его стоимость составляет 14,7 грн кг, ржаной хлеб — на 50 коп и продается он в среднем по стране по 15,5 грн за кг, а батон добавил 40 коп и его цена составляет 10,7 грн по 0,5 кг.

При этом из бакалеи подешевели гречка и сахар — на 7,5%, или 1,7 грн и 2%, или 30 коп. Больше всего из круп выросли цены на пшено — на 11%, или 1,7 грн. Также прибавили в цене ячневая крупа — 4%, или 40коп, макаронные изделия — 4%, или 60 коп, мука пшеничная — 2%, или 20 коп, масло подсолнечное — 1%, или 30 коп, рис — 0,6%, или 10коп. На начало марта их среднестатистическая стоимость за килограмм составляла: риса — 23,2 грн, пшена — 16,7 грн, ячневой крупы — 9,9 грн, макарон — 15грн, муки — 9,6 грн, масла — 34,4 грн за литр.

Если же посчитать бакалейную корзину украинцев, то ее цена на начало года составляла 213,4 грн, а за два месяца выросла до 216,7 грн. То есть хлеб и бакалея вместе подорожали на 3,3 грн, или 1,5%.

Напомним, как писало РИА Новости Украина, сегодня украинцы действительно тратят на питание почти 50% своих доходов, но не от того, что много едят, а от того, что денег хватает лишь на еду. По данным Госстата, почти половина всех доходов украинцев (42,1%) уходит на питание и безалкогольные напитки. В целом в 2017 году украинцы потратили на еду 809 млрд грн, что почти на 200 млрд больше, чем в 2016-м. Таким образом, украинцы установили новый антирекорд по доли расходов на еду с кризисного 2010 года. Так, если в 2010 году украинцы тратили на питание — 38,2%, то в 2016 году — 39,6%, а в 2017 году — уже 42,1% от своих доходов. При этом украинская семья сейчас тратит на питание 57% месячного бюджета, а среднеевропейская — всего 14-18%.

По данным материалов открытых источников интернет