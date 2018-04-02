В Украине отложили повышение цен на ж/д билеты

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Компания "Укрзализныця" заявила, что планируемое с 1 апреля повышение тарифов на внутренние пассажирские перевозки откладываются до утверждения правительством соответствующего указа, сообщила в понедельник пресс-служба предприятия.

Согласно финансовому плану компании, в 2018 году предусмотрено повышение тарифов на внутренние пассажирские перевозки с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%.

"Укрзализныця" с 1 апреля планировала индексировать тарифы на проезд пассажиров железнодорожным транспортом. Но соответствующий приказ министерства инфраструктуры Украины пока еще находится на рассмотрении в причастных министерствах и ведомствах… В случае согласования Министерством инфраструктуры и причастными органами исполнительной власти, тарифы будут проиндексированы во всех категориях поездов и вагонов", — говорится в сообщении пресс-службы.

Уровень тарифов на перевозку пассажиров во всех типах вагонов остается неизменным с октября 2014 года, в вагонах СВ — с 2009 года, тарифы на скоростные поезда "Интерсити+" остаются на уровне 2012 года, отметили в пресс-службе.

Правительство в декабре 2017 года утвердило приоритетный план инвестиционных проектов "Укрзализныци". Он предполагает модернизацию сообщения "Мариуполь — Запорожье" общей стоимостью 780 миллионов гривен и "Долинская — Николаев — Колосовка", модернизация которого обойдется в 722 миллионов гривен.