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    ТОП тем Украины: "перезагрузка" ЦИК, отопительный тупик в Днепре

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    Перебои с отоплением в Днепре, печальное состояние горбольницы Мариуполя, подорожание хлеба в Сумах, "перезагрузка" ЦИК и новый избирательный закон, а также "продуктовый туризм" на границе с Закарпатьем" - в обзоре регионов от РИА Новости Украина.
    Флаг Украины на здании ЦИК
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    В Днепре жители многоэтажек жалуются на перебои с отоплением, а в Сумах — на резкие скачки цен на хлеб, в Мариуполе обсуждают печальное состояние горбольницы №9, в Одессе — "перезагрузку" ЦИК и новый избирательный закон", а в Мукачево — как можно заработать на границе с Закарпатьем.

    Бортник: сэкономив на отоплении ВУЗов, власти ограбили студентов
    РИА Новости Украина
    Бортник: сэкономив на отоплении вузов, власти ограбили студентов

    Самое интересное из региональных СМИ страны — в обзоре РИА Новости Украина.

    Днепр, "Отопительный тупик? Жители дома на шестой Победе ходят по квартире в свитерах, шапках и варежках…"

    При почти идеальном состоянии внутридомовой системы отопления и заизолированной теплотрассе, люди в многоэтажке мерзнут уже четвертую зиму подряд. 

    (…) "Судя по квитанциям у нас должно быть жарко, но у нас большую часть времени – холодина! Субсидию я не оформляю, тяну все сама. Да даже если бы и получала субсидию, меня бы этот вопрос все равно интересовал очень. Ведь выходит, что государственный бюджет тратится на то, что украинцы мерзнут в своих квартирах?!" – возмущается местная жительница Татьяна Ивановна.

    Мариуполь, "Туалет с видом на море, зимний сад и старые матрацы: особенности отделения терапии горбольницы №9"  

    Зимой отделение переполнено. Свободных коек нет. Одного пациента выписывают, второго тут же кладут на его место. Здесь оказывают помощь больным астмой, пневмонией, бронхитом, анемией и многими другими болезнями.

    (…) Освещение в палате плохое. Часто в вечерние часы медсестры не могут с первого раза попасть в вену, чтобы сделать укол или поставить капельницу. Именно поэтому они предлагают больным поставить венфлон.

    0629.com.ua
    Отделение терапии горбольницы №9 в Мариуполе

    Сумы, "В Сумах: дорогой "всему голова"

    День и кошелек. Архивное фото
    УНИАН
    Из Днепра: а у нас все подорожало. А у вас?

    Когда 22 ноября цены на хлеб повысились в очередной раз, день этот нельзя было назвать "черной средой". Подорожание небольшое, в среднем — на 5%, то есть на несколько ничего теперь не значащих копеек. Но сумчане уже чувствуют, что это только очередной этап неотвратимого процесса, который начался не вчера и на уже произошедшем не закончится.

    Одесса, "Подготовка к выборам: "перезагрузка" ЦИК и новый избирательный закон" 

    Выборы 2019 года будут непростыми для власти, и та, судя по всему, намерена использовать все инструменты, чтобы "выжать" из них максимум возможного. При этом особо церемониться и "играть в демократию" никто не собирается.

    Такого не было даже при Януковиче: Якубин о назначении новых членов ЦИК. Видео
    РИА Новости Украина
    Политолог о разделе ЦИК: такого не было даже при Януковиче

    (…) Как правило, каждая из парламентских партий имеет в центризбиркоме своих представителей — пропорционально размеру фракции. Однако в этот раз традицию решили нарушить: в списке, который 24 января передал в Верховную Раду Петр Порошенко, 10 из 14 кандидатов представляют БПП и "Народный фронт", т. е. членов правящей коалиции.

    Мукачево, "20 тысяч за поездку: венгры рассказали, как можно заработать на границе с Закарпатьем" (укр.) 

    Цена на бензин в Украине составляет 256-270 форинтов, а дизель — от 260 до 280 форинтов (в Венгрии соответственно 365 и 370 форинтов. — ред.). Разница существенная по сравнению со средними внутренними ценами на топливо в Венгрии.

    Читайте также: Справятся ли потребители с ценами на бензин?

    Подобная ситуация — и с ценами на алкогольные напитки, табак, безалкогольные напитки и продукты питания.

    mukachevo.net
    На границе Украины и Венгрии

    Единственное, что порой останавливает "продуктовый туризм" для венгров из приграничных регионов — это достаточно долгое ожидание на границе. Однако даже при таких условиях такие поездки выгодны, отмечают венгерские СМИ.

    По материалам из открытых источников интернет 

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