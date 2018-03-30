"Бакалейная корзина" украинца подорожала на 1,5% за два месяца

КИЕВ, 30 мар – РИА Новости Украина. Стоимость бакалейной корзины украинца за два месяца 2018 года в целом выросла на 3,3 грн — до 216,7 грн, сообщил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в Facebook.

"Если посчитать бакалейную корзину украинца, то ее цена на начало года составляла 213,4 грн, а за два месяца — 216,7 грн. То есть хлеб и бакалея вместе подорожали на 3,3 грн, или 1,5%", — говорится в сообщении.

Дорошенко отметил, что в сегодняшнюю бакалейную корзину вошли: 1 кг хлеба пшеничного из муки высшего и первого сорта, 1 кг хлеба ржаного и 0,5 кг батона; 1 кг риса, гречневой и ячневой крупы, пшенки, манки, муки пшеничной, а также макаронных изделий, сахара и литр масла подсолнечного.

Все виды хлеба подорожали за первые два месяца текущего года от 3% до 4%. В частности, ржаной хлеб подорожал на 3%, пшеничный хлеб — на 3,5%, батон — на 4%. За этот промежуток времени пшеничный хлеб из муки высшего сорта добавил 60 коп. и стоит 18,7 грн за кг, пшеничный хлеб из муки первого сорта стал дороже на 50 коп. и его стоимость составляет 14,7 грн за кг, ржаной хлеб — на 50 коп. и продается он в среднем по стране по 15,5 грн за кг, а батон добавил 40 коп. и его цена составляет 10,7 грн за 0,5 кг.

Из бакалеи подешевели гречка и сахар, соответственно на 7,5%, или 1,7 грн и 2%, или 30 коп. На начало марта килограмм гречневой крупы стоил 20,8 грн, а сахара — 15,5 грн.

Больше всего из круп выросли цены на пшенку — на 11%, или 1,7 грн. Также повысилась в цене ячневая крупа — 4%, или 40 коп., макаронные изделия — 4%, или 60 коп., мука пшеничная — 2%, или 20 коп., масло подсолнечное — 1%, или 30 коп., рис — 0,6%, или 10 коп. На начало марта их среднестатистическая стоимость за килограмм составляла: риса — 23,2 грн, пшенки — 16,7 грн, ячневой крупы — 9,9 грн, макарон — 15 грн, муки — 9,6 грн, масла подсолнечного — 34,4 грн за литр.

Ранее сообщалось, что за год индекс мясной корзины в Украине вырос на 40%.