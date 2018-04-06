Дорошенко: пасхальный кулич подешевле? Используйте дешевые ингредиенты

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

За год пасхальный кулич подорожал на 20%. Об этом на своей странице в Facebook написал директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. О подорожании продовольственных товаров также сообщал и Госстат.

В чем причина подорожания и как изменятся цены на продукты в дальнейшем, Алексей Дорошенко лично проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы.

Пасхальный кулич подорожал на 20%. Речь идет о тех продуктах, которые обычно украинцы используют в пасхальные дни?

— Наверное, этот пост бы удивил кого-то, если бы я написал, что за год пасхальный кулич подешевел на 20%. Естественно. В нашей стране все дорожает, и, как ответил премьер Владимир Гройсман на вопрос журналиста, а почему так цены растут, покажите мне страну, в которой бы цены не росли.

Действительно, у нас инфляция за прошлый год официально — 13,5%, но когда мы говорим о продуктах питания, они подорожали значительно больше. Пасхальный кулич относится к продуктам или уже к блюдам, которые не очень сильно подорожали на фоне всего остального, потому что когда мы считаем, насколько подорожали другие продукты, то это уже далеко за 20-30%.

Поэтому, поскольку основой кулича является мука, она почти не выросла в цене, соль выросла на 5%, соответственно, за счет недорогих ингредиентов подорожание составило всего лишь 20%.

Есть продукты первой необходимости, второй необходимости, они подорожали по-разному. Где-то влияние оказал спрос, где-то — состав ингредиентов, где-то — подорожание электроэнергии. Корректно ли корректировать цены на продукты относительно инфляции?

— Конечно, потому что когда мы говорим о причинах, которые толкают цены вверх, то их несколько. Прежде всего, это курс. В прошлом году курс был стабильным, он даже снижался на протяжении года, но при этом всем цены росли.

Второй фактор – это инфляция в стране, подорожание себестоимости, и, соответственно, этот фактор и толкал в предыдущем году все продукты питания, прежде всего, мясо, но рекордсменом стало сало, которое выросло более чем на 70%. Одним из факторов была отмена госрегулирования цен.

Если мы говорим о том, насколько влияют на подорожание те же самые энергоресурсы – газ, электричество, которое сейчас для промышленности опять дорожает, практически не влияет. Дело в том, что большинство производителей продуктов питания установили себе энергосберегающее оборудование, и стоимость государственного отопления, газа почти не влияет.

Поэтому когда вы иногда сейчас слышите о том, что для промышленных предприятий стоимость газа выросла на 20%, то на стоимость продуктов питания это практически не влияет.

Есть статистика, насколько наши производители, в частности, продуктов питания перешли на определенную альтернативу?

— Практически все. Если мы говорим о промышленности: металлургия, металлы, станкостроение, машиностроение, там конечно это влияет. А если мы говорим о производстве продуктов питания, сельском хозяйстве, там другие факторы заложены.

Когда мы даже видим, что дорожает сильно топливо, казалось бы, в топливе заложена очень большая составляющая в продуктах питания — нет, максимум 10%, по некоторым продуктам 5-7%. Поэтому даже когда на 10% выросло, то мы понимаем, что будет уже стоить тогда не 5,5% себестоимости, поэтому все остальные факторы являются важными.

Например, рентабельность производителя, которая иногда зашкаливает, потому что мы сейчас видим рынки, где бывает по одному или по два крупных игрока. Поэтому продукты дорожают в связи с этим, а уже в 2018 году основной причиной подорожания будет как раз колебание курса.

Поэтому мы в январе видели очень сильное подорожание продуктов питания, потому что декабрь у нас закрылся с курсом доллара по 29, и, соответственно, в январе все цены и производители, и импортеры, ставили цены, исходя из курса 29. Когда курс начал немножко снижаться, то все не верили, что это произойдет. И когда в марте все уже удостоверились, что цена доллара может быть и 26, то мы сейчас увидели, как приблизительно на 30% продуктов питания в марте подешевело, а 70% все равно продолжает дорожать.

Но в любом случае, мы увидели как раз эту реакцию на доллар по 26. В январе была реакция, когда дорожало все и, прежде всего, овощи, вот это была реакция на курс 29. Поэтому в этом году мы с вами ориентируемся на курс.

Вот это будет основной показатель того, насколько будут дорожать продукты.

Специалисты топливного рынка, нефтепродуктов, говорят, что есть определенный временной лаг, по которому нефтетрейдеры закупают себе продукцию. И если сегодня есть курс растет, то это не факт, что с сегодняшнего дня будет повышаться стоимость нефтепродуктов, потому что есть две-три недели запаса. Насколько зависимы от этих колебаний продукты питания?

— Рынок продуктов похож на рынок топлива, но имеет свои особенности. Например, когда мы с вами говорим об импортных овощах, там цена может меняться два-три раза в день, и, соответственно, оптовый рынок точно так же будет реагировать, может меняться уже не два-три раза в день, а раз в день.

А вот когда мы с вами доходим до розничных рынков, там цена будет меняться уже не раз в день, а раз в два-три дня. Когда доходим до магазинов, то чем крупнее магазин, тем меньше вероятность того, что он сможет оперативно поменять цену. Потому что представляете, гипермаркет оперирует сорока-, а то и пятидесятитысячным наименованием товаров.

Соответственно, только для переоценки необходимо от нескольких дней, это если все сотрудники будут без исключения при закрытом магазине. А в нормальном режиме рабочем это может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

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Бывают ситуации, когда под товаром в супермаркете видишь один ценник, а на кассе пробивают уже по другому.

— Такое бывает, в этом случае вы можете купить, естественно, по той цене, которая указана на полке. Практически всегда отпускают, крайне редко идут на конфликт, поэтому если вы видите там ценник, то вам просто обязаны по этой цене отпустить.

За год пасхальный кулич подорожал на 20%. Что еще включает в себя пасхальный стол?

— Если мы говорим о пасхальной корзине, то священнослужители рекомендуют в нее включать девять основных продуктов. Остальное вы можете добавлять по собственному желанию. Практически все, потому что люди кладут и водку, и когда священнослужители говорят: к нам приходят со всем, чем угодно, мы, естественно, святим, но при этом всем рекомендуем, чтобы было, как минимум, девять.

Из мяса — это буженина либо домашняя колбаса и сало. Из молочных продуктов — это твердый сыр и творог. Дальше это сам кулич, яйца, хрен, соль и кагор. Вот эти девять наименований. Если мы посмотрим, что у нас с корзиной, то, кажется, что больше всего, конечно, подорожало мясо, буженина.

Поэтому чем больше вы будете мяса класть в свою пасхальную корзину, тем дороже она вам обойдется. Если более традиционные продукты, то, соответственно, она обойдется вам дешевле.

В 2018 году среднестатистическая цена на килограмм муки в Украине составляла 9,6 гривен. За год подорожание не очень значительное, кажется.

— Мука является одним из продуктов, который дорожает меньше всего все последние годы. Вот если мы с вами будем наблюдать за сотнями наименований, то мы увидим, что соль и как раз мука дорожают меньше всего. Это действительно отметки в 6-10%, поэтому если мы посмотрим, а что из этого подорожало за год, то опять таки, меньше всего за 2017 год будет мука.

Если у нас инфляция официальная 13,5%, то оказывается мука стала даже немного дешевле, а не подорожала?

— Да, исходя из этого, действительно, мука вроде бы должна была подешеветь. И здесь есть определенный парадокс. Дело в том, что все зернотрейдеры и все производители зерна, пшеницы, овса и так далее, продают все по мировым ценам.

Естественно, значительная часть того, что мы здесь все производим, оно экспортируется. И тот, кто печет хлеб, покупает зерно, чтобы потом перемолоть, точно так же — по мировым ценам.

К слову, глава Всеукраинского объединения предпринимателей «Новая формация» Вячеслав Кредисов в эфире «ГС» заявил, что Украина — бедная страна, где самый перспективный бизнес — торговля продуктами. По его словам, именно поэтому Украине не стоит ориентироваться на тенденции в бизнесе США.